FC Aarau: Sechs Leadertypen und der Ausweg aus der Krise

Challenge League Gashi, Jäckle, Enzler und Co.: Was die formschwachen Leader des FC Aarau jetzt brauchen Der FC Aarau sucht einen Ausweg aus dem Resultate-Tief. Wie können die Führungsspieler in der Mannschaft dazu beitragen, den Umschwung zu schaffen? Die AZ stellt sechs Leaderfiguren vor – vom stürmenden Captain bis zum Fanliebling auf der Bank. Frederic Härri Jetzt kommentieren 13.04.2022, 11.00 Uhr

Der FC Aarau befindet sich in einer Schaffenskrise. Aus den vergangenen fünf Spielen resultierten vier Niederlagen, damit einher ging der Verlust der Tabellenführung. Die momentane Lage wird für die FCA-Profis zu einer Prüfung. In einer solchen sind Führungsspieler gefragt, die mit den Widrigkeiten umzugehen wissen. Die AZ stellt sechs Aarauer Leadertypen vor und fragt sich: Wie können sie dem derzeitigen Negativtrend entgegenwirken? Eine Bestandesaufnahme.

Shkelzen Gashi präsentierte sich jüngst unter Wert. Marc Schumacher/Freshfocus

Shkelzen Gashi ist kraft der Errungenschaften in seiner Vita vor allem eines: ein Vorbild. Einer, der Super und Champions League spielte, zu dem schauen die jungen Spieler hoch, keine Frage. In ziemlich genau drei Monaten wird Gashi seinen 34. Geburtstag feiern. In einer anderen Profession gelte er noch immer als junger Mann, in seinem Berufsstand aber wird ihm das als «reifes Alter» ausgelegt. Die Begleiterscheinung: Verletzungen. Regelmässig quält sich Gashi mit kleineren und grösseren Blessuren herum. Wie er beinahe ebenso häufig den Weg zurück auf den Fussballplatz findet, verdient Respekt.

Vor dieser Saison hat ihn Trainer Stephan Keller zum Captain ernannt. Seither prangt bei Startelfeinsätzen die Binde an Gashis Arm. Das Stückchen Stoff repräsentiert Führungsanspruch wie kaum ein anderes Symbol in diesem Sport. Es ist zu erkennen, wie Gashi ersucht, die Rolle auszufüllen. Bei verbalen Auseinandersetzungen mit Gegenspielern ist er der Wortführer, der sich schützend vor die Seinen stellt. Im eigenen Team ist er beliebt, eine Frohnatur. Vereinfacht liesse sich sagen: Gashi mag jeden, jeder mag ihn.

Gashi hat sich jedoch auch an der Position zu messen, die er auf dem Rasen ausfüllt. Als Stürmer verlor er in den vergangenen Wochen an Einfluss. Gegen Schaffhausen hat er sein neuntes und bisher letztes Saisontor erzielt, von da an waren die Leistungen entweder nur von kurzer Dauer oder nicht gut. Gashi ist dann am besten, wenn der Druck des Gegners gering und der sich ihm bietende Raum gross ist. Stellten sich ihm physisch herausfordernde Mannschaften entgegen, wurde aus der Heraus- zuletzt eine Überforderung. Jüngster Tiefpunkt war das 0:3 gegen Winterthur, als er während 45 Minuten ohne jegliche Bindung blieb und zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Die offensiven Schwierigkeiten des FC Aarau sind auch an ihm festzumachen.

Sein Sturmkonkurrent Shkelqim Vladi hatte ihm seit Beginn der Rückrunde zunehmend den Rang abgelaufen. Vladi aber wird mit einer Muskelverletzung bis Saisonende ausfallen. Nun ist es an Gashi, sich und sein Team aus der Baisse zu befreien. Ein Comeback ist vonnöten – wem, wenn nicht ihm, könnte dies gelingen?

Der bisherige Saisonverlauf ist für Olivier Jäckle persönlich mit viel Frust verbunden. Claudio Thoma/Freshfocus

Das Problem des Olivier Jäckle ist ziemlich augenscheinlich: Er spielt nicht. Von elf möglichen Rückrundenspielen stand er nur in deren sechs auf dem Platz, fünfmal blieb er ohne Einsatz. Trainer Keller sieht in ihm nicht jenen Impulsgeber, den das Mittelfeld verlangt. Jäckle, der Mann im aktuellen Kader mit den meisten Spielen im Trikot des FC Aarau, ist verzichtbar geworden.

Lange hätte dies als undenkbar gegolten. Vor dieser Saison allerdings ist die Konkurrenz in der Zentrale grösser geworden. Allen Njie und Imran Bunjaku sind gekommen, meist sind sie es auch, auf die Keller vertraut. Gänzlich aussen vor ist Jäckle zwar nicht: Fällt Bunjaku einmal aus, wie vor kurzem gegen Schaffhausen oder Yverdon, rutscht er in die Startaufstellung. Doch Überzeugendes vermag der 29-Jährige nicht beizutragen.

Als dienstältester FCA-Profi und Aarauer Identifikationsfigur wäre Jäckle eigentlich prädestiniert, um Führungsstärke zu demonstrieren. Hierfür wäre eine gute Form zuträglich. Doch mehr als Fan-Folklore ist es nicht, die Jäckle derzeit umgibt.

Konsternation nach dem Winterthurer 0:1: Simon Enzler musste zuletzt mehrfach hinter sich greifen. Marc Schumacher/Freshfocus

Vor rund zwei Monaten schrieb diese Zeitung, Simon Enzler sei der beste Torhüter der Challenge League. Als einer der Kriterien wurde die Zahl der gegentorlosen Spiele aufgeführt. Diese konnte der Schlussmann jüngst nicht mehr hinzufügen. Ganze 16 Gegentreffer resultierten aus den vergangenen fünf Spielen.

Dies allein ist freilich nicht bloss Enzlers Verschulden, einen eklatanten Fehler hat der 24-Jährige bei keinem der Tore begangen. Doch vermisste man zuweilen auch jenen Enzler der Vorrunde, der zum potenziellen Matchwinner aufsteigt und seiner Mannschaft – salopp formuliert – die Punkte rettet. Leadership wird bei einem Torhüter auch in Paraden bemessen. Eine Rettungstat zur rechten Zeit würde dem FC Aarau und Enzler in den kommenden Spielen bestimmt gut zustehen.

Ein Mann für besondere Momente: Wenn es bei Donat Rrudhani läuft, dann so richtig. Claudio Thoma/Freshfocus

Der Fussballer Donat Rrudhani ist zu Aussergewöhnlichem imstande. Nicht einmal zwei Wochen ist es her, da stellte er dies mit drei Toren im Schneetreiben von Wil unter Beweis. Beim 4:3-Sieg lief er in (Startelf-)Abwesenheit von Gashi als Captain auf, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Gelegentlich scheint ihn der Part zu beflügeln, weil Rrudhani einer ist, der gerne Verantwortung übernimmt. Trotz seines bemerkenswert jungen Alters von 22 Jahren.

Nur fehlt ihm in seinen Leistungen noch zu häufig die Beständigkeit. Insgesamt es noch nicht die Rückrunde von Rrudhani, zu wechselhaft waren die bisherigen Spiele. Gelegenheit für nächste Heldentaten bietet sich erst in der übernächsten Partie, am kommenden Montag auswärts in Thun fehlt er gelbgesperrt.

Léon Bergsma muss gemeinsam mit der Defensive Antworten auf die vielen Gegentore finden. Marc Schumacher/Freshfocus

«Der Landbote» schaute ganz genau hin. Die Winterthurer Zeitung will am vergangenen Freitag entdeckt haben, dass beim Rückpass von Liridon Balaj auf Léon Bergsma Letzterer den Ball «mit guter Reaktion hätte erlaufen können». Bekanntlich tat dies Bergsma nicht, und Ltaief erzielte das 1:0 für Winterthur. Ob der Innenverteidiger tatsächlich hätte herankommen können, sei dahingestellt. Auf den TV-Bildern jedoch deutlich zu erkennen ist, dass Bergsma Balajs Malheur in jenem Moment lautstark mit Kritik bedachte. So etwas kommt selten gut an. Weder bei den Mitspielern noch bei denen, die von aussen zuschauen.

Bergsma ist der Abwehrchef des FC Aarau. Als solcher hat er es zu grossen Teilen zu verantworten, dass die Verteidigung den Ansprüchen genügt. Dies war zuletzt offenkundig nicht der Fall, und – wie gegen Winterthur – sah Bergsma oft nur ungläubig zu. Die Interaktion mit Balaj war frei von jener Souveränität, die der 25-jährige Niederländer in der Regel auszustrahlen weiss. Und ein Indiz, dass zurzeit ein grosser Druck auf den Defensivspielern lastet. Ein baldiges Zu-Null-Spiel würde die Anspannung bei Bergsma und den Kollegen mit Sicherheit lösen.

Wichtige Aktion: Raoul Giger brachte gegen Yverdon einen Balljungen davon ab, nach einer brennenden Pyrofackel zu greifen. Marc Schumacher/Freshfocus

Handlungsstark und entscheidungsschnell – so präsentierte sich Raoul Giger vor wenigen Wochen im Heimspiel gegen Yverdon (0:2). Mit deutlichen Gesten brachte er einen Balljungen davon ab, eine mehrere Tausend Grad heisse Pyrofackel in die Hand zu nehmen, die aus dem Gästesektor geflogen kam. Es war eine Aktion abseits des Spielgeschehens, mit der Giger sein Führungsvermögen unterstrich. Dies gelingt ihm auch regelmässig nach Spielschluss, wenn er im klubeigenen Videoformat oder auf Journalistenfragen ungeschönt und ungefiltert Stellung nimmt.

In Absenz von Jäckle und des verletzten Marco Thaler ist Giger der letzte verbliebene langjährige FCA-Spieler, den die heimischen Anhänger regelmässig zu sehen bekommen. Als rechter Aussenverteidiger ist der 24-Jährige gesetzt. Obschon die Leistungen nicht immer beständig gut sind, so ist ihm fehlender Einsatz nie anzulasten. Die Trendwende alleine einleiten kann er auf seiner Position allerdings nicht. Dafür benötigt es im Teamsport Fussball auch andere.

