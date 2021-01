Challenge League Gashi ist zurück im Training: Der Fahrplan bis zum Pflichtspiel-Comeback Der krankheitsbedingte Ausfall war wie eine Vollbremsung für den Torjäger, der endlich zur Topform zurückfand: Nun zeichnet sich ab, dass Shkelzen Gashi für den FC Aarau noch eine wichtige Rolle spielen könnte im Rennen um die vordersten Tabellenplätze. Sebastian Wendel 29.01.2021, 05.00 Uhr

Verhaltener Optimismus ist angebracht: Shkelzen Gashi könnte noch in dieser Saison für den FC Aarau wieder auf Torejagd gehen. Marc Schumacher / freshfocus

Es war, als hätten höhere Mächte etwas dagegen, dass die Rückkehr von Shkelzen Gashi nach Aarau zur Erfolgsgeschichte wird: Erst dauert es fast ein Jahr, bis der Stürmer im Spätherbst 2020 seinem Ruf gerecht wird – auf dem Platz als serienmässiger Torschütze (sechs Treffer in acht Spielen) und als Leitwolf in der Kabine. Endlich kommt etwas zurück für den Aufwand und die Geduld, welche die Verantwortlichen für Gashi aufgebracht haben. Und der 32-Jährige hat die beruhigende Gewissheit: Der Körper hält der Belastung Stand, die eine Schlüsselrolle beim FC Aarau erfordert.

Doch dann erreicht nach dem Heimspiel gegen den SC Kriens, in dem Gashi beide Tore erzielt hat, eines davon das FCA-Tor des Jahres 2020, das Coronavirus das Brügglifeld. Einer der Infizierten ist Gashi. Schlimm genug? Nein: Nach der zweiwöchigen Isolation steht Ende November die Abschlusskontrolle bei den Ärzten an. Diese mündet statt in der Rückkehr ins Training in der nebulösen Klubmitteilung: «Der FC Aarau wird aus gesundheitlichen Gründen mindestens zwei bis drei Monate auf Topskorer Shkelzen Gashi verzichten müssen. Die Befunde aus den medizinischen Untersuchungen lassen eine sportliche Belastung momentan nicht zu.»

Vollbremsung, von hundert auf null: Die Mannschaft verkraftet den Ausfall ihres Topskorers zwar erstaunlich gut und beisst sich in der Verfolgergruppe von Leader GC fest. Doch Gashi muss sich vorkommen wie im falschen Film: Statt vor der Winterpause auf dem Platz von Sieg zu Sieg zu eilen, ist die maximal erlaubte «sportliche Betätigung» ein Spaziergang. Der Rückstand auf die Kollegen, den er zuvor mühsam aufgeholt hat, wächst Woche für Woche wieder an.

Die genaue Diagnose ist auf Wunsch von Gashi bis heute nicht bekannt. Was natürlich Tür und Tor für Spekulationen geöffnet hat: Wie schlimm steht es wirklich um ihn? Sind die genannten zwei bis drei Monate Ausfalldauer ein Fantasiewert? Ist die Saison gelaufen? Gar: Kehrt er überhaupt wieder auf den Platz zurück? Niemand kann und will Näheres dazu sagen.

Erst vergangene Woche kommt wieder Bewegung in den Fall: Man hört, die Genesung schreite voran, besser als gedacht, bald sei Sport wieder möglich. Und tatsächlich: Diesen Dienstag steht Gashis Auto wieder auf dem Spielerparkplatz im Brügglifeld.

An Mannschaftstraining ist noch nicht zu denken. In einer ersten Phase wird Gashi die Belastung läuferisch und auf dem Hometrainer sukzessive steigern – unter genauer Beobachtung der Mediziner. Doch schon allein seine Anwesenheit in der Kabine wird den Teamkollegen einen Schub verleihen, die aufmunternden Worte von Frohnatur und Daueroptimist Gashi sind sicher kein schlechtes Aufbaumittel nach der verkorksten Rückkehr in die Meisterschaft vor einer Woche in Wil (1:3).

Und wann dürfen die Fans mit Gashis Pflichtspiel-Comeback rechnen? Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Prognosen schwierig sind. Doch die Vorstellung, dass Gashi im Frühling wieder auf Torejagd geht, ist nicht mehr nur Gedankengut von Optimisten, sondern wird im Brügglifeld als realistisches Szenario skizziert. Wer weiss, vielleicht sind die höheren Mächte der Beziehung zwischen Gashi und dem FCA ab sofort gut gesinnt – und er wird sogar noch zum entscheidenden Ass im Rennen um die vordersten Tabellenplätze.