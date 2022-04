FC Aarau: Für diese 4 Spieler könnte die Super League drin liegen

Challenge League Für diese vier Stars könnte nächste Saison der Super-League-Traum wahr werden – ob mit dem FC Aarau oder nicht Egal wie diese Spielzeit endet: Vier Aarauer Hoffnungsträger werden in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich in der Super League spielen. Die AZ wagt eine Prognose: So stehen die Chancen für Donat Rrudhani, Kevin Spadanuda, Randy Schneider und Léon Bergsma auf den Karrieresprung. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 27.04.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kevin Spadanuda, Donat Rrudhani, Randy Schneider und Léon Bergsma gehören beim FC Aarau zu den begehrtesten Spielern. Bilder: Sarah Rölli/Freshfocus

Alles ist möglich. Das Delirium nach dem direkten Aufstieg. Die Hoffnung und das Verdrängen der bösen Erinnerungen in der Barrage. Oder auch die totale Ernüchterung. Sicher, man könnte sich sagen: Wenn nicht diese, steigt der FC Aarau halt nächste Saison auf. Ist eh leichter.

Aber: Noch ist die Aufstockung der Super League auf zwölf Teams nicht Tatsache. Und selbst wenn diese Ende Mai beschlossen wird, in einem Jahr zwei Teams direkt aufsteigen und der Dritte der Challenge League die Barrage bestreiten kann, ist die Promotion kein Selbstläufer.

Egal ob Lausanne oder Luzern – der Absteiger hat die wirtschaftliche Kraft, die Challenge League in der nächsten Saison zu dominieren. Und Xamax, Thun, Schaffhausen aber auch Vaduz – wenn es beim aktuellen Stand bleibt – werden Aufstiegsambitionen anmelden und entsprechend aufrüsten. Entgegen jeder arithmetischen Logik ist es sogar einfacher, diese Saison den Aufstieg zu realisieren.

FCA-Sportchef Sandro Burki. Claudio Thoma / freshfocus

Egal wie diese Spielzeit endet: Vier Aarauer Hoffnungsträger werden in der kommenden Saison sowieso in der Super League spielen. Wer es polemisch will, findet genau in diesem Punkt eine Erklärung für die Resultatkrise der letzten Wochen. Dieser These widerspricht Sandro Burki vehement.

«Erstens: Es hat noch keiner unserer Spieler bei einem anderen Verein für nächste Saison unterschrieben», sagt Aaraus Sportchef. «Zweitens sind die von Ihnen genannten Spieler charakterlich derart einwandfrei, dass sie jederzeit alles für den FC Aarau geben, so lange sie hier spielen. Es geht in den letzten Partien für jeden auch um das persönliche Renommée, darum, sich den Aufstieg auf die Visitenkarte drucken zu können.»

Donat Rrudhani – der Alleskönner

Rrudhani ist ein Juwel. Eines, wie man es in Aarau zuletzt mit Artur Ionita hatte. Freshfocus

Sommer 2019. Der FC Aarau testet in Baden. Der damalige Vizepräsident Roger Geissberger zeigt mit dem Finger auf einen dunkelhaarigen Schlacks, der auf dem Platz ziemlich gehemmt wirkt und sagt: «Dieser junge Spieler wird uns noch viel Freude bereiten.»

Dieser junge Spieler ist Donat Rrudhani. Gekommen von Black Stars Basel aus den Tiefen des Amateurfussballs. Der Journalist dachte damals: Einer von vielen, träumen Sie weiter, Herr Geissberger. Und heute? Staunt der Journalist über die sagenhafte Entwicklung des Kosovaren. Rrudhani brauchte nicht einmal zwei Jahre, um in Aarau zum unbestrittenen Leistungsträger und Teamleader zu werden.

Rrudhani ist ein Juwel. Eines, wie man es zuletzt mit Artur Ionita hatte, der nach Aarau eine beachtliche Karriere in der Serie A hingelegt hat. Rrudhani ist wie der Moldawier ein Zweiwegspieler. Physisch vielleicht nicht ganz so robust, dafür torgefährlicher, schneller, dribbelstärker und polyvalenter. Und weil er am 2. Mai erst 23 wird, das Gesamtpaket Rrudhani also einen jungen, bodenständigen, ehrgeizigen und hochveranlagten Spieler beinhaltet, wird er im Sommer auf dem Transfermarkt äusserst begehrt sein.

Prognose: Rrudhani wird nächste Saison mindestens Super League spielen. Selbst wenn Aarau aufsteigt, sind die Chancen auf einen Verbleib im Brügglifeld sehr klein.

Kevin Spadanuda – die Tormaschine

Kevin Spadanuda erinnert nicht nur der Spielweise und der Statur wegen an Davide Callà. Auch die Geschichten ähneln sich. Freshfocus

Wie Rrudhani wechselt auch er 2019 zum FC Aarau. Und wie bei Rrudhani hat keiner auf ihn gewartet. Sprich: Spadanuda startete ohne Kredit. Aber auch ohne hohen Erwartungsdruck. Diesen auferlegt er sich höchstens selber. Schliesslich ist klar: Wenn er es mit 22 nicht schafft, dann war es das mit Profifussball.

Eigentlich war sein Traum schon viel früher zerplatzt. Als hochbegabter Teenie erhält er von Ärzten die Diagnose, dass er nie wird Leistungssport betreiben können. Spadanuda setzt zwei Jahre aus, wird danach in Schinznach in der 4. Liga zum Feierabendkicker und ist heute mit 25 Aaraus Topskorer – es ist eine der rührendsten Cinderella-Storys des Schweizer Fussballs.

Es gibt Beobachter, die Fragezeichen hinter Spadanudas Defensivverhalten setzen. Spielt keine Rolle. Wer als Aussen- und nicht als eigentlicher Zielspieler in 29 Einsätzen 14 Tore erzielt, bringt enorme Qualitäten mit und ist auf dem Transfermarkt begehrt.

Spadanuda erinnert nicht nur der Spielweise und der Statur wegen an Davide Callà. Die Geschichten ähneln sich auch in jenem Punkt, dass Aarau für sie der Ort ihrer fussballerischen Wiederbelebung ist. Callà wechselte mit 30 von Aarau zu Basel, wurde dort Meister. Es spricht nicht viel dagegen, dass Spadanuda einen ähnlichen Weg gehen wird.

Prognose: Torgefährliche Aussenspieler wie Spadanuda sind gefragt, weshalb er selbst und der Verein mit lukrativen Angeboten konfrontiert werden. Er wird wechseln, unabhängig vom Saisonausgang des FC Aarau.

Randy Schneider – die Zaubermaus

Randy Schneider vollführt Dinge am Ball, die sonst keiner kann in dieser Liga. Freshfocus

Zuletzt sahen wir nicht mehr diesen unberechenbaren Dribbler, diesen unbeschwerten Spassfussballer, ja diesen Lionel Messi im Kleinformat aus dem Frühjahr. Wie die gesamte Mannschaft hat auch der Zauberer ein unfreiwilliges Timeout genommen. Leistungsschwankungen sagt man dazu auch.

Das ist normal bei einem Spieler, der erst 20 ist und seine erste Saison als Stammspieler bei den Grossen absolviert. Immerhin: Wenn einer wie Schneider trotz Formtief wie zuletzt gegen Kriens (3:2) zwei Tore vorbereitet, beweist das seine unbestrittene Klasse.

Was Schneider auf dem Transfermarkt spannend macht, ist nicht nur sein Alter, sondern sind auch seine Qualitäten. Dieser arbeits- und lernwillige Instinktfussballer vollführt Dinge am Ball, die sonst keiner kann in dieser Liga. Dinge, mit denen er Abwehrreihen unlösbare Probleme bereitet. Dinge, die aussergewöhnlich sind.

Prognose: Schneider steigt entweder mit Aarau auf oder reift noch ein Jahr in Aarau in der Challenge League. Es wäre auch bei einem Nicht-Aufstieg kein verlorenes Jahr. Ausserdem hat er die Demut und die Geduld, Aarau als echte Herausforderung zu betrachten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Léon Bergsma – der Stratege

Léon Bergsma ist das, was man einen smarten Verteidiger nennt. Freshfocus

Wenn man 1,4 Gegentore pro Spiel kassiert, macht man als Chef der Abwehr nicht alles richtig. Das gilt auch für den Chef der Aarauer Abwehr, Léon Bergsma. Trotzdem hat der Holländer die Qualitäten und das Potenzial, um in der Super League zu spielen.

Kein Zweifel: Bergsma ist nicht der böseste, schnellste, wendigste und zweikampfstärkste Verteidiger, den die Schweiz je gesehen hat. Aber seine Angriffsauslösung ist überdurchschnittlich. Ebenso sein taktisches Gespür, sein Antizipationsvermögen und seine Spielintelligenz. Bergsma ist das, was man einen smarten Verteidiger nennt. Und wenn der 25-Jährige einen neben sich hat, der Angst und Schrecken verbreitet, ist er auch in der Super League sehr gut aufgehoben.

Prognose: Steigt Aarau auf, bleibt Bergsma. Wird der Aufstieg verpasst, stehen die Chancen 50:50, dass der einstige Ajax-Junior eine dritte Saison im Brügglifeld spielt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen