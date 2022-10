FC Aarau: Für Sportchef Burki ist Trainer Keller kein Thema

Challenge League Fünf Thesen zum FC Aarau – und Sportchef Sandro Burki sagt: «Trainer Stephan Keller ist kein Thema» Nach fünf Spielen ohne Sieg ist der FC Aarau in der Krise. Zu fünf Thesen nahm Sportchef Sandro Burki Stellung. Er ist überzeugt, dass das Team Qualität hat und das Kader richtig zusammengestellt wurde. Und: Er ist sicher, dass der FCA aus dieser Krise herausfindet – mit Stephan Keller als Trainer. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Für Sportchef Sandro Burki (links) ist Trainer Stephan Keller auch nach der jüngsten Negativ-Serie kein Thema. (Baden, 02.07.2022) Alexander Wagner

Ist Trainer Stephan Keller nach anderthalb Monaten ohne Sieg angezählt? Wurde das Kader im Sommer für die Mission Aufstieg tatsächlich richtig zusammengestellt? Ist diese Krise vergleichbar mit der negativen Phase im letzten Frühling? Welches System ist das richtige für die Mannschaft? Und: Ist viel Ungemach mit dem mehrwöchigen Ausfall von Topskorer Shkelqim Vladi zu erklären?

Dies sind Fragen, welche das Umfeld des FC Aarau in der aktuellen Krise und nach fünf erfolglosen Spielen bewegen. Aus diesen Fragen wurden fünf Thesen formuliert. Aaraus Sportchef Sandro Burki nahm vor dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Stade Lausanne-Ouchy Stellung.

Der Trainer: Wenn der Rückstand auf den 3. Rang bis zur Winterpause noch grösser wird, muss Stephan Keller gehen.

Nein! Ich rechne nicht, wann der Zeitpunkt gekommen sein könnte, an dem wir zu weit weg sind von der Spitze. Ich leugne aber auch nicht, dass ich im Moment nicht zufrieden bin – weder mit den Resultaten noch mit den Leistungen. Es ist eine schwierige Phase, ja eine Krise, das stimmt. Das Wichtigste ist für mich jedoch die Frage, ob der Trainer die Mannschaft noch erreicht. Und diese kann ich absolut bejahen. Ich sehe für uns die Möglichkeiten und wir haben auch die Qualität in der Mannschaft und im Staff, aus dieser schwierigen Situation zu kommen, wenn wir an unserem Weg festhalten. Deshalb ist der Trainer kein Thema.

Das Kader: Nach dem Umbruch im Sommer wurde bei der Verpflichtung der neuen Spieler zu wenig darauf geachtet, wer Führungsqualitäten hat.

Nein! Wir haben in diesem Jahr die menschliche Komponente bei den Transfers sogar noch stärker gewichtet als früher. Wir wussten, welche Spielerpersönlichkeiten es brauchte, um das Kader zu komplettieren. Jetzt haben wir Spieler mit härterer Mentalität, die stabil sind und auch mit schlechteren Phasen umgehen können. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenstellung des Teams stimmt. Wir haben diese Spieler, von denen wir wissen, dass sie Leadership zeigen können.

Das System: Zu Saisonbeginn war das Abrücken vom 4-2-3-1 ein Fehler, weil man etwas Bewährtes nicht ändern sollte, und weil das System mit der Dreierabwehr den Spielern zu wenige, klare Anhaltspunkte lieferte.

Nein! Wir bekommen zu viele Gegentore, das stimmt. Aber wenn man die Spiele sieht, hat man nicht das Gefühl, dass wir permanent am Schwimmen sind. Eigentlich treten wir recht stabil auf. Doch wir haben zu viele Tore nach individuellen Fehlern kassiert. Das ist dann keine Systemfrage, weil auch der Unterschied nicht so riesig ist. In Ballbesitz ändert sich ohnehin nicht viel, wenn in der Viererabwehr einer der Aussenverteidiger nach vorne geht, und sie hinten zu dritt bleiben. Aber grundsätzlich ist es so: Wenn es nicht läuft, dann muss man zu den einfachen Dingen zurückkommen. Gegen Bellinzona und Xamax ist mit der Viererabwehr vieles aufgegangen, weil wir an sich wenig zugelassen haben. Trotzdem kriegten wir gegen Xamax drei Tore, und das reicht in der Regel nicht, um zu gewinnen.

Einer der Gründe für die Krise: Topskorer Shkelqim Vladi fällt wochenlang aus. (Aarau, 18.09.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Der Ausfall: Dass Topskorer Shkelqim Vladi seit über einem Monat ausfällt, wiegt schwerer als gedacht, weil das Spiel des FC Aarau an sich auf einen klaren Stossstürmer ausgerichtet ist.

Ja und Nein! Vladi war der überragende Stürmer in der Startphase der Saison. Zusammen mit Lausannes Labeau war er zu Beginn vielleicht der beste Spieler beziehungsweise Stürmer überhaupt in der Challenge League. Wenn ein solcher Spieler ausfällt, dann spürt das ein Team. Vladi hatte in den ersten Runden eine extreme Präsenz, weshalb unser Spiel automatisch stark auf ihn ausgerichtet wurde. Aber es stimmt nicht, dass wir keine anderen Stossstürmer hätten. Wir haben im Kader ja einen Shkelzen Gashi oder einen Andrin Hunziker. Nur konnten sie zum Zeitpunkt von Vladis Ausfall diesen nicht sofort eins zu eins ersetzen. Ohne Vladi kamen wir mit Tasar in der Sturmspitze dann etwas auf das Spiel der letzten Saison zurück, als in der Schlussphase Liridon Balaj ganz vorne spielte. Von da her wissen wir, dass wir auch ohne klaren Stossstürmer guten Fussball spielen können.

Die Krise: Diese negative Phase bereitet mehr Sorgen als die Krise im letzten Frühling, als Aarau fünf von sechs Spielen verlor, weil dieses Mal die Mannschaft nach dem Umbruch den Nachweis noch nicht nachhaltig hat erbringen können, dass sie es viel besser kann.

Ja und Nein! Einerseits stimmt es, weil wir den Beweis noch nicht geliefert haben, dass wir uns ganz oben festsetzen können. Aber das hat in der Challenge League in dieser Saison bisher noch niemand. Andererseits lieferte aber auch diese noch junge Saison schon Anhaltspunkte dafür, dass das Team deutlich mehr zu leisten im Stande ist als in den letzten Spielen. Es gab Anlaufschwierigkeiten, was normal war nach dem Umbruch im Sommer. Aber dann war die Entwicklung da, wir zeigten guten Fussball, die Resultate stimmten. Und im Cup haben wir den FC Basel weitgehend dominiert. Deshalb habe ich keine Zweifel an der Qualität der Mannschaft und des Staffs.

