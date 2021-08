FC Aarau nach 1:3 gegen Vaduz: Abwehr ist nicht aufstiegstauglich

Challenge League Fünf Minuten Totalversagen und eine Abwehr, die Sorgen bereitet: Die Analyse zum Aarauer 1:3 gegen Vaduz Vor der Länderspielpause kassierte der FC Aarau die erste Heimniederlage: Das 1:3 gegen die Gäste aus Liechtenstein bedarf einer genauen Nachbetrachtung: Was ist da nach dem Platzverweis gegen Vaduz passiert? Und hat der FC Aarau ein Abwehrproblem? Sebastian Wendel 28.08.2021, 17.00 Uhr

Hart umkämpfter Fight im Brügglifeld: Hier erzielt Rahimi (Nr.6) das frühe 1:0 für die Vaduzer. Marc Schumacher / freshfocus

«Das ist kein Qualitätsproblem, sondern eine Frage der richtigen Einstellung. Vaduz hat es den Aarauern vorgemacht.» Wenn sogar Frohnatur und Ex-FCA-Captain Gianluca Frontino zu diesem wenig schmeichelhaften Verdikt über seine ehemalige Mannschaft kommt, muss aus Aarauer Sicht Besorgniserregendes vorgefallen sein. Die Worte beziehen sich auf die fünf Minuten nach der Roten Karte für Simani: In der 52. Minute fliegt der Vaduz-Verteidiger nach einer Rangelei mit Shkelzen Gashi vom Platz, in der 57. Minute führt nicht etwa das Heimteam, sondern der Gast aus Liechtenstein mit 3:1, gleichzeitig das Endresultat. Fünf Minuten, in denen sich die Aarauer vor 3207 Zuschauern, vier davon im Gästeblock, blamieren.

Vaduz, mit vier Punkten aus vier Partien mager in die Saison gestartet, legt mit einer Fünferabwehr den Fokus von Beginn an auf die Defensive. Und kommt nach vier Minuten unverhofft zum Führungstreffer: Nach einem zu Unrecht gepfiffenen Freistoss setzt sich Rahimi im Luftduell gegen zwei Aarauer durch und köpfelt ein zum 1:0. In der Folge dominiert Aarau optisch zwar, kommt aber zu keiner zwingenden Torchancen. Es braucht erneut eine krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Piccolo, der ein Foul von Rahimi an FCA-Flügel Donat Rrudhani gesehen haben will, ehe Gashi praktisch mit dem Pausenpfiff zum 1:1 trifft. Nachdem Piccolo kurz nach der Pause dem Heimteam mit der - berechtigten - Roten Karte gegen Simani zur nummerischen Überzahl verhilft, nehmen die Aarauer die komfortable Ausgangslage nicht an und kassieren stattdessen innert fünf Minuten zwei Gegentreffer.

Telegramm FC Aarau – FC Vaduz 1:3 (1:1) Brügglifeld. – 3’207 Zuschauer. – SR: Piccolo. – Tore: 3. Rahimi 0:1. 46. Gashi (Foulpenalty) 1:1. 54. Dobras 1:2. 57. Gajic 1:3. Aarau: Enzler; Giger (74. Aratore), Bergsma, Kronig, Conus (63. Balaj); Spadanuda (85. Schneider), Jäckle, Njie (63. Schwegler), Rrudhani; Almeida; Gashi. Vaduz: Büchel; Rahimi, Schmid, Simani; Ulrich, Gasser, Gajic, Dobras (65. Lüchinger), Obexer (65. Hug); Cicek (55. Iodice), Di Giusto (84. Rapp). Bemerkungen: Aarau ohne Qollaku (verletzt), Avdyli, Caserta, Senyurt und Thaler (alle nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Antoniazzi, Djokic, Sutter, Wieser (alle verletzt), Ris, Saglam und Strübi (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 15. Obexer, 16. Conus, 40. Rahimi (alle Foulspiel), 52. Gashi (Unsportlichkeit). – Platzverweis: 52. Simani (Tätlichkeit).

Fortan rennt der FCA unermüdlich an - doch obwohl Vaduz-Goalie Büchel etliche Male eingreifen muss, zwingend war bis zum Schlusspfiff keine der Annäherungen an das Tor der Gäste. Symptomatisch für die Aarauer Harmlosigkeit: Mit 89 Prozent angekommener Pässe beim Mitspieler und 24 Torschüssen erreichen sie Bestwerte in diesen Disziplinen, ohne daraus Profit zu schlagen. Dabei sah es in den vorherigen vier Partien so aus, als hätte Aarau die mangelnde Effizienz aus der vergangenen Saison abgelegt.

4. Minute: Gajic bringt von der rechten Seitenlinie einen Freistoss hoch in den Strafraum. Am hinteren Pfosten pennen die Aarauer Njie und Bergsma, so dass Rahimi ziemlich mühelos zum 1:0 einköpfeln kann.

46. Minute: Es läuft die Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, Aarau kommt nochmals zu einem von insgesamt 13 Eckbällen. Nach der ersten Abwehr kommt es zum Duell zwischen Rahimi und Rrudhani, in dem der Vaduzer den Ball klären kann. Doch dann ertönt zum Erstaunen aller der Penaltypfiff. Gashi nimmt das Geschenk dankend an und schiesst aus 11 Metern flach ins linke Eck - 1:1.

54. Minute: Nachdem sich die Gemüter nach der Roten Karte gegen Simani wieder beruhigt haben, läuft das Spiel 30 Sekunden, ehe Vaduz 2:1 führt: Einen weiten Ball der Gäste klärt FCA-Verteidiger Bergsma in die Beine von Dobras, der ein paar Meter läuft und dann zu einem vermeintlichen harmlosen Schuss ansetzt. Abgelenkt von Kronig, kullert der Ball an Aarau-Goalie Enzler vorbei ins Tor. In der Art und Weise ein unglückliches Gegentor, doch vorwerfen müssen sich die Aarauer, dass sie kurz nach dem - für sie positiven - Platzverweis dem Gegner vor dem Strafraum nur zuschauen, statt zu attackieren.

Gajic trifft in der 57. Minute zum Schlussresultat von 3:1 für die Liechtensteiner. Marc Schumacher / freshfocus

57. Minute: Erneut gelangt Vaduz in Unterzahl in den Aarauer Strafraum, wo Kronig den Ball zuerst abfangen kann, dann aber statt zu befreien ins Dribbling gegen zwei Vaduzer geht. Unverständlich! Kronig vertändelt, der Ball gelangt zu Gajic, der mit all seiner Routine durch die Beine eines Aarauers zum 3:1 trifft.

Dieser dauert ganze fünf Minuten: Nach der Roten Karte gegen Vaduz nimmt die Aarauer Verteidigung das Geschehen auf die leichte Schulter und wird gnadenlos bestraft. Erinnerungen an das Xamax-Spiel am 10. August werden wach, als Aarau zur Pause 2:0 führt und dann in der 49. und in der 51. Minute ebenfalls zwei Mal übertölpelt wird und das Momentum fahrlässig aus der Hand gibt.

Rot für den Vaduzer Simani: Daraus Profit schlagen können die Aarauer nicht - im Gegenteil. Marc Schumacher / freshfocus

Zehn Gegentore nach fünf Spielen - viel zu viel für einen selbsternannten Aufstiegsaspiranten. Ein kurzer Blick ins Archiv bestätigt die Annahme: Mit einem Schnitt von zwei Gegentoren pro Partie hat es seit Gründung der Challenge League (2003) keine Mannschaft auch nur annähernd auf einen der ersten zwei Tabellenplätze geschafft - und dahin will der FCA bekanntlich bis Ende Saison.

In der vergangenen Spielzeit, der ersten unter Trainer Stephan Keller, kassierte der FCA 1,63 Gegentore pro Spiel. Was eine Verbesserung war zur Saison 2018/19 mit 80 Gegentoren in 36 Spielen (2,2 pro Spiel). Zwar sind erst fünf Spieltage absolviert und es bleiben 31 Partien, die defensive Horrorbilanz zu verbessern: Doch um konstant in der obersten Tabellenregion zu verharren, müssen Trainer Keller und seine Mannschaft schleunigst Lösungen finden.

Die Innenverteidigung um Abwehrchef Leon Bergsma ist bis dato noch nicht auf der Höhe. Marc Schumacher / freshfocus

In den kommenden Tagen will der FCA auf dem Transfermarkt nochmals zuschlagen, um das Kader zu verbreitern. Auf der Liste stehen ein Stürmer und ein zentraler Mittelfeldspieler. Nach dem Spiel gegen Vaduz fragten sich viele im Stadion: Braucht der FCA nicht auch noch Verstärkung im Abwehrzentrum? Die Schuld an der Gegentorflut alleine auf das Duo Bergsma/Kronig zu schieben, wäre ungerecht und auch falsch, beide haben in dieser Saison auch schon gute Leistungen gezeigt. Doch Bergsma ist noch einen grossen Schritt entfernt von der Konstanz der vergangenen Saison - und Kronig hat sowohl gegen Xamax als auch gegen Vaduz den Nachweis nicht erbracht, in spielentscheidenden, stürmischen Phasen Sicherheit auszustrahlen. Unmittelbar nach dem Vaduz-Spiel meinte er, seinem Ballverlust vor dem 1:3 sei ein Foul des Gegenspielers vorangegangen. In der Nachbetrachtung dürfte der Schweizer U21-Nationalspieler erkannt haben, dass er sich in dieser Situation schlicht und einfach wehrlos verhalten hat.

Die Gretchenfrage nach Spielschluss war: Warum hat die Mannschaft den Platzverweis nicht zu ihren Gunsten ausnutzen können und stattdessen in kurzer Zeit zwei Gegentore erhalten? Stephan Keller sagte, schon in der ersten Halbzeit hätten seine Spieler keine Sicherheit in ihren Aktionen gefunden, wollte dies aber nicht als Erklärung für das Totalversagen zwischen der 52. und 57. Minute benützen: «Über die ersten 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff nach dem Platzverweis hatten wir keine Kontrolle. Nach dem 2:1 ist das Momentum dann wieder auf die Seite von Vaduz gekippt.» Zur Zwischenbilanz vor der Länderspielpause, neun Punkte aus fünf Spielen, meint Keller: «Wenn man alles Glück, alles Pech und die statistischen Fakten zusammenrechnet, kommen die neun Punkte der Wahrheit nahe.»

Am kommenden Donnerstag reist der FCA für ein Kurz-Trainingslager, in dem das Teambuilding im Vordergrund steht, ins Wallis. Auf der Anreise ins Hotel von Ex-Vizepräsident Roger Geissberger in Bellwald legt der Tross einen Zwischenstopp in Brig ein, dort findet ein Testspiel gegen den FC Sion statt. In der Meisterschaft geht es am Freitag 10. September auswärts gegen Aufsteiger Yverdon weiter.