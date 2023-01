FC Aarau: Die Analyse zum 1:0-Sieg gegen den FC Thun

Challenge League Freude über ersten Schritt und Ärger über Cvetkovic-Patzer: Aarau-Trainer Boris Smiljanic im Wechselbad der Gefühle Dem FC Aarau ist der Auftakt in die Rückrunde geglückt. Auch wenn Glanzlichter fehlten, war Boris Smiljanic zufrieden mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Thun. Deutlich äusserte sich der Trainer jedoch zu einem Malheur seines Abwehrchefs. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.01.2023, 05.00 Uhr

FCA-Verteidiger Aleksandar Cvetkovic bot gegen Thun eine solide Leistung. Einmal patzte er allerdings beinahe folgenschwer. Urs Lindt / freshfocus

Nein, Glücksgefühle hätten die bisherigen Heimsiege in ihm nicht ausgelöst, gestand Boris Smiljanic jüngst. Zu mau seien die spielerischen Leistungen beim 3:2 gegen Yverdon und dem 1:0 gegen Schaffhausen gewesen. Auch nach dem neuerlichen Auftritt im Brügglifeld dürften die Hormone des Aarauer Trainers kaum verrückt gespielt haben, angesichts der an Höhepunkten armen Partie am Samstagabend. Dass die Schönheit ausblieb, war allerdings vollkommen egal.

Entscheidender war etwas anderes, nämlich: Der FC Aarau gewann auch sein drittes Heimspiel unter dem neuen Chef an der Seitenlinie. Als «ersten, kleinen Schritt in die richtige Richtung» taxierte Smiljanic dieses 1:0 gegen den FC Thun. Den Aarauern, die auf dem Weg zum ersehnten Aufstieg ein beträchtliches Punktedefizit aufzuholen haben, ist der Auftakt in die Rückrunde also optimal geglückt.

Eine Partie für Taktikliebhaber

Ein Gassenhauer war das Duell der Traditionsklubs indes nicht – nur gerade rund 3000 Menschen wollten sich das Spiel vor Ort anschauen. Viele der Anhänger blieben dem Treiben fern, was keineswegs mit Liebesentzug zu tun hatte, sondern vielmehr der durchdringenden Kälte geschuldet war. Warm ums Herz wird es im Stadion schliesslich nur den ausgebufftesten Taktikliebhabern geworden sein. Beide Teams agierten im selben System mit Mittelfeldraute, sie «spiegelten» sich, wie das Smiljanic nannte. Folglich neutralisierten sich die Kontrahenten in ihren Bemühungen, entsprechend wenige Strafraumszenen gab es zu sehen.

FCA-Trainer Boris Smiljanic. Marc Schumacher / freshfocus

Das taktische Patt hielt bis zur 36. Minute, als plötzlich Bastien Conus die frierenden Zuschauer aus ihrer Lethargie riss. Auf Pass von Varol Tasar drosch der Linksverteidiger nahe der Strafraumkante gegen den Ball, welcher sich danach in einer sehenswerten Kurve in der entfernten Ecke niederliess. Dass das Tor die Kriterien eines Prachtstreffers erfüllte, schrieb Conus selbst nicht nur seinem starken linken Fuss, sondern auch einer Prise Wettkampfglück zu. «Den treffe ich wohl erst im nächsten Jahr wieder genau so», orakelte er nach Spielschluss.

Bastien Conus liess sich nach seinem Führungstreffer zurecht feiern. Urs Lindt / freshfocus

Die Führung verteidigten die heimischen Aarauer in der Folge resolut, zeitweilen rabiat und meist äusserst konzentriert. Auffällig war, dass in der gewählten Formation nahezu jeder Spieler am richtigen Platz zu sein schien. Dies lag zu grossen Teilen an der Rückkehr von Angreifer Shkelqim Vladi begründet. Als Konsequenz musste Valon Fazliu nicht mehr als Aushilfsstürmer fuhrwerken, stattdessen agierte er etwas weiter hinten, von wo aus er lange Pässe in die Spitze streuen konnte. Auch Tasar fühlte sich als Part des Sturmduos sichtlich wohler als im rechten Mittelfeld, wo er noch unzählige Minuten in der Vorrunde verbracht hatte.

Ein Glücksgriff war – bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung – auch Noël Wetz. Der Rechtsverteidiger erhielt den Vorzug gegenüber Arijan Qollaku und gefiel durch Körperlichkeit und richtiges Timing. Über allem aber galt es festzuhalten, wie gut es dem FCA tat, Vladi zurückzuhaben. Auch ohne eigenen Torerfolg verlieh er dem Angriffsspiel mit seinen Vorstössen eine ureigene Note, was selbstredend auch seinem Trainer nicht entgangen war: «Wir haben ansatzweise seine Power gesehen, die selten ein Stürmer in der Challenge League hat», sagte Smiljanic.

Ein Fehlpass als Warnschuss

Ungleich weniger Freude hatte der 46-Jährige an einem Vorkommnis aus der 64. Minute. Vor dem eigenen Tor spielte Aleksandar Cvetkovic da einen Fehlpass, der im Grunde nur als haarsträubend bezeichnet werden darf. Den nun aktiveren, aber weitgehend ungefährlichen Gästen legte der Aarauer Abwehrchef so quasi den billigen Ausgleichstreffer auf, wenn Thuns Leonardo Bertone den Ball nicht unerklärlicherweise am Tor vorbei geschoben hätte.

Torschütze Conus und Abwehrmann Cvetkovic klatschen ab. Urs Lindt / freshfocus

Angesprochen auf die Szene, wurde Smiljanic deutlich. «Das ist nicht gut. Individuelle Fehler wie diese haben uns schon in der Vorrunde mehr als einmal den Kopf gekostet. Mit den Zielen, die wir haben, in der Lage, in der wir sind, ist das schwierig zu akzeptieren. So etwas dürfen wir uns nicht leisten, und zwar bis Ende Saison nicht.»

Nun ist der Schaden freilich ausgeblieben. Doch der flüchtige Augenblick veranschaulichte, auf welch schmalem Grat sich der FC Aarau bewegt. Dass ein solides Spiel gut und gerne auch in einer Enttäuschung resultieren kann, weil es derart wenig verleiden mag in dieser diffizilen Liga. Die Spieler werden den Warnschuss deutlich gehört haben. Freuen durften sie sich über die überstandene Teiletappe im Aufstiegsmarathon aber allemal.

