Der FC Aarau zeigt beim 1:0-Sieg gegen Schaffhausen alte Tugenden

Challenge League Forderung der Fans erfüllt: Der FC Aarau kämpft endlich wieder und wird belohnt Der 1:0-Sieg gegen Schaffhausen ist keine spielerische Glanzleistung, dafür zeigt der FC Aarau jene Tugenden, die er zuletzt so oft vermissen liess. Beim knappen Erfolg hilft auch ein überragender Rückkehrer in der Verteidigung tatkräftig mit. Frederic Härri Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.11.2022, 22.13 Uhr

Gruss an die Fans: Die FCA-Spieler haben sich nach der 1:6-Niederlage in Wil durch ihre Leistung wieder mit der Anhängerschaft versöhnt. Marc Schumacher / freshfocus

Ob es an Kevin Spadanuda lag? Der Aarau-Torjäger aus der Vorsaison ist mit seinem französischen Verein Ajaccio bereits in der Winterpause, die freie Zeit nutzt er gerade für einen Aufenthalt in der Heimat. Am Samstagabend sah er, im edlen Wintermantel gekleidet und mit voluminösem Schal um dem Hals, den alten Kollegen im Stadion Brügglifeld zu. War er also, wie der ehemalige Mitspieler Miguel Peralta vermutete, der «Glücksbringer» auf dem Weg zu diesem 1:0-Sieg?

Nein, verdient hatten sich die Aarauer ihren Erfolg gegen Schaffhausen dann schon selbst. Sie wussten genügend sportliche Argumente auf ihrer Seite, um nicht auf die zauberhaften Mächte eines Talismans angewiesen zu sein. Mit einem der seltenen Abschlüsse schossen die FCA-Spieler ihr Tor. Und sie gaben den Vorsprung nicht wieder her.

Kein Augenschmaus, aber das ist egal

Erst zum dritten Mal in dieser Saison beendete der FC Aarau ein Spiel ohne Gegentor. In Bellinzona (4:0) war dies gelungen, und auch beim 2:0-Sieg im Hinspiel gegen Schaffhausen wahrte Torhüter Simon Enzler eine weisse Weste. In jener Partie hatte eine Einzelleistung Varol Tasars die Beobachter zum Staunen gebracht. Auf ein solches Schmankerl wartete man bei der Reprise gegen die Ostschweizer vergebens. Ein «Augenschmaus», wie Co-Trainer Norbert Fischer nach Spielschluss mit reichlich Schalk sagte, waren die 90 Minuten wahrlich nicht.

Spielt das eine Rolle? Nicht wirklich. Denn im Vergleich zur jüngsten, desaströsen 1:6-Niederlage in Wil beriefen sich die Spieler diesmal auf jene Tugenden, welche die Fans am Sonntag noch mit Nachdruck eingefordert hatten: Kampf, Wille und Leidenschaft. Diese Qualitäten waren besonders gefragt, da ein gepflegtes, geordnetes Angriffsspiel durch die holprige Unterlage erheblich verkompliziert wurde.

Shkelzen Gashi lässt Schaffhausens Torhüter Ruberto beim Penalty zum 1:0 keine Chance. Marc Schumacher / freshfocus

Der sonst so teppichgleiche Rasen im Brügglifeld war durch die Kälte und den Regen der vergangenen Tage arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es war dem FCA indes hoch anzurechnen, wie er dennoch überwiegend auf seine Spielkultur der flachen Pässe vertraute. Ähnlich wie Handballer spielten sich die Akteure rund um den Schaffhauser Strafraum die Bälle zu, auf der geduldigen Suche nach Lücken. Tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurden die Bemühungen schliesslich honoriert: Bastien Conus flankte, Schaffhausens Mittelfeldspieler Agustin Gonzalez sprang der Ball innerhalb des Sechzehnmeterraumes an den Arm. Captain Shkelzen Gashi, in seinem 100. Pflichtspiel für den FC Aarau, verwandelte den fälligen Penalty.

Cvetkovic macht eines seiner besten Spiele im FCA-Dress

Spektakulär wurde es dann auch im zweiten Umgang aufgrund mangelnder Torszenen nicht, die Spannung konnte man dem Duell aber keineswegs absprechen. Die Schaffhauser stellten nun taktisch um, wurden offensiver – und unterzogen die Aarauer Abwehr mit gefährlichen Hereingaben mehreren Tests. «Wir mussten leiden», sagte Aleksandar Cvetkovic. Doch auch gerade wegen ihm bestand die Verteidigung ihre Prüfungen reihenweise.

Auch beim Jubeln war Aleksandar Cvetkovic (Zweiter von Rechts) mittendrin. Marc Schumacher / freshfocus

Der Abwehrspieler, der in der vergangenen Saison schon leihweise in Aarau spielte, stand nach längerer verletzungsbedingter Absenz erstmals in dieser Spielzeit in der Startaufstellung. Sogleich machte er eines seiner besten Spiele im FCA-Dress, weil er auf Anhieb die so dringend benötigte defensive Stabilität verkörperte wie kein anderer. Und Cvetkovic war nicht der Einzige, der neu in die Mannschaft rückte, auch Marco Thaler etwa stand von Beginn weg auf dem Feld. Trainer Boris Smiljanic tauschte die komplette Innenverteidigung aus – Jan Kronig sass auf der Bank, Imran Bunjaku spielte im Mittelfeld.

Noch einmal 90 Minuten, dann ist Winterpause

«Das hat überhaupt nichts mit den sechs Gegentoren gegen Wil zu tun», erklärte Smiljanic seine Beweggründe für die Wechsel. Vielmehr gaben die Eindrücke aus der Trainingswoche den Ausschlag: «Ich habe den Spielern nach dem Abschlusstraining gesagt, dass sie mir das Leben richtig schwer machen. Alle haben super trainiert, ich konnte niemandem den Vorwurf machen, er sässe draussen, weil er sich nicht genügend eingesetzt hätte.» Smiljanic vertraute bei der personellen Umstellung auf sein Bauchgefühl. Es scheint, als habe er die richtige Entscheidung getroffen.

Durch den Sieg verschafft sich der FC Aarau in der Tabelle ein wenig Luft. Druck auf die Mannschaften vor ihm macht er aber erst, wenn er auch im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Lausanne-Sport punktet. Noch einmal 90 Minuten, dann kriegen auch die FCA-Spieler ihre Winterpause. Und auf Kevin Spadanuda braucht dann keiner mehr neidisch zu sein.

Telegramm Aarau - Schaffhausen 1:0 (1:0) Brügglifeld. – 3’533 Zuschauer. – SR: Bieri. – Tor: 50. Gashi (Handspenalty) 1:0. Aarau: Enzler; Qollaku, Thaler, Cvetkovic, Conus; Bunjaku (23. Njie); Tasar (67. Gjorgjev), Fazliu (88. Avdyli), Jäckle, da Silva; Gashi (67. Almeida). Schaffhausen: Ruberto; S. Müller, Rhyner, Lurvink; Krasniqi (88. Rustemoski), Sarr (41. Kalem), Gonzalez, Lika; Stevic (78. Soldo), A. Müller (78. Vogt); Bobadilla. Bemerkungen: Aarau ohne Eberhard (krank), Candé und Vladi (beide verletzt). Schaffhausen ohne Hamdiu (gesperrt), Luan, Sahitaj, Sliskovic (alle verletzt), Uka und Zejnullahu (beide nicht im Aufgebot). – 20. Bunjaku verletzt ausgeschieden. 40. Sarr verletzt ausgeschieden. – Verwarnungen: 22. Lurvink, 53. Jäckle (beide Foulspiel).

