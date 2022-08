FC Aarau holt Abwehrspieler Noël Wetz aus Thun

Challenge League Flexibel einsetzbar: Der FC Aarau verpflichtet Abwehrspieler mit Thun-Vergangenheit Die Aarauer haben nach der Verpflichtung von Aleksander Cvetkovic einen weiteren Transfer im defensiven Bereich getätigt: Für die rechte Abwehrseite kommt der zuletzt vereinslose Noël Wetz (21). Frederic Härri 09.08.2022, 18.00 Uhr

Noël Wetz bringt Challenge-League-Erfahrung vom FC Thun mit. Urs Lindt/Freshfocus

Der FC Aarau schreitet beim Umbau seines Kaders weiter voran. Für den Angriff kam vor wenigen Wochen Andrin Hunziker, und nach dem Abgang von Abwehrchef Léon Bergsma reagierte man mit der Verpflichtung von Aleksandar Cvetkovic. Nun gibt der Verein mit Noël Wetz bereits den nächsten Zuzug bekannt.

Der 21-jährige Defensivspieler hatte schon in der Vorwoche in Aarau trainiert und war beim Testspiel gegen Liestal (6:2) auf dem Platz gestanden. Zum Ende der vergangenen Saison erhielt der beim FC Thun ausgebildete Wetz keinen Vertrag mehr bei seinem Stammverein, nachdem er im Frühjahr bereits an die U21 des FC Basel ausgeliehen worden war. Für die Berner Oberländer lief Wetz zwischen 2020 und 2022 in 27 Challenge-League-Spielen auf.

Viele Möglichkeiten durch Wetz

Aaraus Sportchef Sandro Burki liess sich zum Transfer wie folgt zitieren: «Wir sind froh, dass wir die vakante Position in unserem Kader mit Noël Wetz besetzen konnten, nachdem wir längere Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten waren. Er passt mit seinem Profil optimal zu unserer Ausrichtung und bringt die Qualitäten mit, welche wir gesucht haben. Er trainiert schon seit einiger Zeit mit uns und konnte sich so bereits in die Mannschaft integrieren.»

Da Wetz zuletzt vereinslos war, müssen die Aarauer keine Ablöse, aber eine Ausbildungsentschädigung in ungenannter Höhe an den FC Thun entrichten. Mit dem 1,82 Meter grossen Wetz erhält Aarau-Trainer Stephan Keller weitere Optionen im Abwehrbereich. Im derzeitigen 3-4-2-1-System drängt sich Wetz als Alternative für Nuno da Silva auf. Auch auf der rechten Position in der Dreierabwehr, die ­aktuell Arijan Qollaku bekleidet, kann er auflaufen, ebenso als rechter Aussenverteidiger in einer Viererabwehr. In Aarau ­erhält Wetz einen Zweijahresvertrag.

Bislang sind in dieser Transferperiode zehn Spieler zum FC Aarau gestossen: Ivo Candé, Nuno da Silva, Nikola Gjorgjev, Valon Fazliu, Mischa Eberhard, Shkelqim Vladi (fester Vertrag nach Leihe) Joschua Neuenschwander, Andrin Hunziker, Aleksandar Cvetkovic und nun eben Noël Wetz. Ebenso viele Akteure haben den Verein verlassen. Transfers sind noch bis zum 31. August möglich.