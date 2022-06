Trainingsstart beim FC Aarau: Das sind die wichtigsten Fragen

Challenge League FCA-Trainingsstart: Wer ist noch in den Ferien, wann finden die Testspiele statt und was ist mit Spadanuda? Am Donnerstag nimmt der FC Aarau das Training im Hinblick auf die Challenge-League-Saison 2022/23 auf. 26 Tage nach der Enttäuschung gegen Vaduz nehmen Trainer Stephan Keller und seine Mannschaft die nächste Aufstiegs-Challenge in Angriff. Wir beantworten die brennendsten Fragen zum Trainingsstart. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstag nimmt FCA-Trainer Stephan Keller mit seinem Team die Arbeit wieder auf (Schaffhausen, 14.05.2022) Daniela Frutiger / freshfocus

Nach fünf Niederlagen in sechs Spielen war Kellers Position im April ein wenig in Gefahr. Doch er kriegte die Kurve, und am Ende fehlte dem FCA nur ein Tor zum Aufstieg. Aber: Das Saisonziel hat Keller nicht erreicht. Gleichwohl sehen die Verantwortlichen in ihm den richtigen Trainer. Sie verweisen dabei auf weiche Faktoren. Für sie zählt auch die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler. In diesem Bereich hat Keller gute Arbeit geleistet, das beweisen etwa die Transfers von Donat Rrudhani (Young Boys) und Randy Schneider (St. Gallen) in die Super League.

Allen Ndjie und Jan Kronig geniessen noch ein paar Ferientage. Der Mittelfeldspieler aus Liberia bestritt am Montag mit seinem Nationalteam ein Spiel gegen Marokko in der Qualifikation zum Afrika-Cup, der Verteidiger stand in der letzten Woche mit der Schweizer U21-Auswahl in der EM-Qualifikation im Einsatz. Beide nehmen die Saison-Vorbereitung am kommenden Montag auf.

Nach den Abgängen von Rrudhani und Schneider bangen das FCA-Umfeld und die Fans um den Verbleib von Spadanuda. Der Flügel, der mit 18 Treffern in der Meisterschaft der beste Aarauer Torschütze war, hat sich auch im Ausland ins Gespräch gebracht. In Frankreich zum Beispiel wird Spadanuda mit Klubs der Ligue 1 in Verbindung gebracht. Er wird wohl nicht noch eine Saison Challenge-League-Fussball spielen, auch wenn er beim Trainingsauftakt dabei sein wird.

Kevin Spadanuda wird beim Trainingsauftakt wohl dabei sein - aber geht er mit Aarau auch in die neue Saison? (Aarau, 09.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Ohne Rrudhani und Schneider und vielleicht auch ohne Spadanuda fallen 36 Tore und damit mehr als 50 Prozent der letztjährigen Ausbeute weg. Bis jetzt hat sich der FCA erst mit Valon Fazliu, dem Challenge-League-Topskorer der letzten Saison (14 Tore, 14 Assists), verstärkt. Das reicht bei weitem nicht, um die Abgänge zu kompensieren, auch wenn Mittelstürmer Shkelqim Vladi (wurde von YB definitiv übernommen) das Potenzial hat für 12 bis 15 Tore. Der FCA braucht zwingend noch mindestens einen torgefährlichen Flügel (oder zwei, wenn Spadanuda tatsächlich geht).

Der FCA bestreitet insgesamt fünf Testspiele. Den Anfang macht der Test am Samstag, 25. Juni (19.00 Uhr), gegen den Challenge-League-Absteiger Kriens. Dieses Spiel findet im Rahmen der Einweihung des Sportplatzes Oberau in Untersiggenthal statt.

In der Folge spielt Aarau zunächst am 29. Juni (18.00 Uhr) in Oberachern im nördlichen Schwarzwald gegen Waldhof Mannheim (3. Bundesliga), dann auswärts gegen Promotion-League-Aufsteiger Baden (2. Juli/Anspielzeit noch nicht bekannt) und Erstligist Schötz (8. Juli/19.30 Uhr), ehe es am 9. Juli (18.00 Uhr) auf dem Brügglifeld zur Saison-Hauptprobe gegen Neuchâtel Xamax kommt. Vor dem Spiel gegen Mannheim wird der FCA wohl ein kurzes Trainingscamp in Deutschland abhalten.

Promotion-League-Aufsteiger FC Baden ist am 2. Juli der dritte Testspielgegner des FC Aarau. Martin Meienberger / freshfocus

Der Start erfolgt am Freitag, 15. Juli, um 20.30 Uhr mit dem TV-Spiel auf dem Sender «blue Zoom». Danach werden die fünf Spiele einer Runde wie bis anhin auf Freitag, Samstag und Sonntag verteilt. Fix ist die Anspielzeit des TV-Spiels am Freitag um 20.30 Uhr. Ansonsten gewährt die Swiss Football League (SFL) den Klubs einen gewissen Freiraum, um von den Anspielzeiten 18.00 Uhr (Freitag und Samstag), 20.00 Uhr (Samstag) sowie 14.15 Uhr und 16.30 Uhr (Sonntag) abzuweichen.

Den Spielplan und die exakten Anspielzeiten der Partien der ersten neun Runden veröffentlicht die SFL noch diese Woche. Im Gegensatz zur Super League findet die letzte Runde vor der Winterpause erst am Wochenende vom 25. bis 27. November statt. Dannzumal ist bereits die WM in Katar am Laufen. Die zweite Saisonhälfte beginnt am 27. Januar 2023.

Der Verkauf der Saisonkarten ist am Mittwoch angelaufen. Die Preise wurden moderat angehoben (um rund 5 bis 7 Prozent), dafür gelten die Karten auch für Cup-Heimspiele sowie ein allfälliges Barrage-Heimspiel. In der letzten Saison waren 2438 Saisonkarten im Umlauf. Die Verlängerungen waren damals umsonst, nachdem in der Saison zuvor viele Heimspiele wegen Corona unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatten stattfinden müssen. Wie schon in den letzten zwei Heimspielen der vergangenen Saison gibt es Sitzplätze nur noch auf der Haupttribüne. Auf den Stehrampen werden keine Schalensitze mehr montiert.

Wieder vermehrt ein volles Stadion? Der Verkauf der Saisonkarten ist angelaufen (Aarau, 22.05.2022) Nik Dömer / Aargauer Zeitung

