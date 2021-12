FC Aarau: Das Auswärtsspiel in Kriens im exklusiven Livestream

Challenge League FCA-Sieg wird erwartet: Verfolgen Sie das Nachholspiel in Kriens im Livestream Wegen Schneefalls wurde die Partie zwischen Kriens und dem FC Aarau auf den heutigen Dienstag verschoben - Anpfiff 19.30 Uhr. Die AZ überträgt für Abonnenten das Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Aufstiegsanwärter im Livestream. Sebastian Wendel 1 Kommentar 13.12.2021, 17.30 Uhr

Wenn er sogar von der eigentlich wohlgesinnten Lokalzeitung als «Opfer der Liga» bezeichnet wird - dann muss es wirklich schlimm stehen um den nächsten Gegner des FC Aarau. Nun: Erst 6 Punkte nach 16 Spieltagen sind für den SC Kriens in der Tat eine desaströse Bilanz. Und weil der Rückstand der Innerschweizer auf die Nicht-Abstiegsränge bereits 15 Punkte beträgt, wäre alles andere als der Fall in den Amateurbereich Ende Saison eine Sensation.

Im Stadion «Kleinfeld» lebt man längst nur noch das Prinzip Hoffnung. So auch vor dem Gastspiel der Aarauer. Doch aufgepasst: Bereits im Hinspiel befand sich Kriens in desolater Verfassung, erkämpfte sich im Brügglifeld jedoch ein 0:0. Und langjährige und leidensgewohnte FCA-Fans haben vor der sogenannten «Pflichtaufgabe» ein schlechtes Gefühl: Zu oft hat die Mannschaft in der Vergangenheit auf ein starkes Spiel ein schwaches folgen lassen - ein erneuter Ausrutscher in Kriens wäre schon fast «typisch FCA».

Doch es gibt auch diese Sichtweise: Der FC Aarau hat beim 2:0 gegen Winterthur kämpferisch seine beste Saisonleistung gezeigt und sich endgültig für die Arbeitsverweigerung beim 0:2 in Schaffhausen rehabilitiert. Die Spieler scheinen also verstanden zu haben, dass es ohne den hundertprozentigen Einsatz jedes einzelnen nicht geht. Bleibt zu hoffen, dass sich die FCA-Profis von der desaströsen Tabellenlage der Krienser nicht blenden lassen.

Fährt das Team von Trainer Stephan Keller den Pflichtsieg ein und wahrt die kleine Chance, die Vorrunde als Tabellenführer zu beenden? Die AZ überträgt die Partie live - los geht es in Kriens am Dienstag 14. Dezember um 19.30 Uhr*:

1 Kommentar Michael Meier vor 6 Tagen Super das die AZ Dieses Spiel überträgt.Besten Dank für all die bereits übertragenen Spiele,machte richtig Spass.Ich hoffe es folgen noch viele Weitere Live Spiele.Echt Toll👍👍👍 Alle Kommentare anzeigen