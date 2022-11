Trotz SFL-Anpassung: FC Aarau hält am Projekt Torfeld Süd fest

Challenge League FCA-Präsident Bonorand: «Das Brügglifeld ist auch nach dem neuen Anforderungskatalog nicht tauglich für die Super League.» Die Swiss Football League hat bei ihrer GV die Anforderungen an Super-League-Stadien redimensioniert. Was bedeutet das für das Stadionprojekt in Aarau? Und könnte der FC Aarau theoretisch auch im Brügglifeld bleiben? Präsident Philipp Bonorand nimmt Stellung. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das geplante Stadion «Torfeld Süd» mit den Hochhäusern. Nightnurse Images Gmbh/zvg

Der FC Aarau befindet sich sportlich seit Wochen auf Schlingerkurs. Von den letzten acht Meisterschaftsspielen gewann er nur eines. Am letzten Sonntag gab es das blamable 1:6 in Wil, darauf mussten sich die Spieler gegenüber den Fans für ihre Leistung rechtfertigen. Weiter weg war die Super League für den FCA punktemässig letztmals zum Ende der Saison 2019/20.

Doch im Bestreben, endlich wieder zum Kreis der Super-League-Klubs zu gehören, bespielt der FCA nicht nur das sportliche Parkett, sondern auch die politische Bühne. Es geht um das Stadionprojekt «Torfeld Süd». Und hier sind die Aarauer durchaus besser unterwegs als auf dem Rasen, seit das Bundesgericht vorletzte Woche eine Sammelbeschwerde von 17 Personen und einem Unternehmen abwies, die sich gegen die Teiländerung der Nutzungsplanung gerichtet hatte, konkret: gegen den Bau der zur Querfinanzierung geplanten Wohnhochhäuser. Für FCA-Präsident Philipp Bonorand befindet man sich deshalb «auf der Zielgeraden».

Gebaut wird deshalb aber noch lange nicht – und nun hat die Swiss Football League an ihrer GV von letzter Woche die Spielregeln geändert. Im Prinzip zugunsten von Klubs wie dem FC Aarau. Sie hat den Anforderungskatalog auf Antrag der Vereine aus Winterthur, Wil und Vaduz redimensioniert. Statt 8000 Plätze in einem reinen Sitzplatzstadion oder 6500 Sitzplätze in einem Stadion mit Stehplätzen auf der Seite der Tore genügen in der Super League künftig 5000 Plätze. 20 Prozent der Kapazität müssen überdachte Sitzplätze sein.

Brügglifeld weiterhin nicht super-league-tauglich

Die Kapazität würde neuerdings passen, aber ansonsten ist das Brügglifeld auch weiterhin nicht super-league-tauglich. Claudio Thoma

Was bedeutet das nun für das Aarauer Stadionprojekt, das noch immer durch weitere Beschwerden – diesmal gegen den Gestaltungsplan – verhindert oder zumindest verzögert werden kann? Überlegt sich der FCA sogar einen Verbleib im Brügglifeld? Bonorand winkt ab. «Das Brügglifeld ist auch nach dem neuen Anforderungskatalog nicht tauglich für die Super League. Von der Kapazität her ginge es, doch wir benötigten eine gedeckte Gegentribüne, und beim Raumprogramm für die Garderoben, Medien, Hospitality sowie zahlreichen weiteren Punkten erfüllen wir die Anforderungen der SFL auch nicht.»

Neues Stadionprojekt? FCA-Präsident Philipp Bonorand winkt ab: «Ein redimensioniertes Stadionprojekt ist nicht sinnvoll und nicht unsere Idee.» Urs Lindt/freshfocus

Ausserdem ist gemäss Bonorand auch ein neues, redimensioniertes Stadionprojekt «nicht sinnvoll und nicht unsere Idee». Der FC Aarau sei in der Super League nur mit einem Stadion mit mindestens 10'000 Plätzen «langfristig überlebens- und konkurrenzfähig». Ein zwar modernes, aber auf 6000 Plätze beschränktes Stadion würde im Bereich Ticketing und VIP-Hospitality nicht genügend Einnahmen generieren, so Bonorand.

«Ein solches, kleineres Stadion hätte für den FC Aarau eine langfristige Zukunft als klassischer Challenge-League-Verein ohne Aufstiegsambitionen zur Folge. Ich glaube nicht, dass die Region das will.»

Neues Projekt würde Zeitverlust bedeuten

Der FC Aarau habe das Potenzial «ein Stadion mit 10'000 Plätzen zu füllen». Berechnungen des Zuschauerpotenzials ergeben, dass der FCA in einem modernen Stadion mit einem Schnitt von 8000 bis 9000 Zuschauern rechnen könnte. Diese Berechnung ist gestützt auf dem Zuschauerzuwachs nach dem Bau moderner Arenen in Luzern und St. Gallen. Diese Klubs haben ein Potenzial, das im Vergleich zu Aarau um rund 30 bis 40 Prozent grösser ist. Der FC Luzern begrüsst in dieser Saison im Schnitt 11'753 Zuschauer, der FC St. Gallen sogar 17'519 Zuschauer.

Im neuen Stadion könnte der FC Aarau mit durchschnittlich 8000 bis 9000 Fans rechnen. HRS Real Estate AG

Das Argument, dass ein neues, kleineres Stadionprojekt weniger Beschwerden zur Folge hätte, lässt Bonorand nicht gelten. «Der Widerstand richtet sich vordergründig gegen die Wohntürme. Aber einzelnen Personen dürfte es sekundär auch um die Verhinderung des Stadions gehen. Diese Personen fänden auch bei einem redimensionierten Projekt einen Grund für eine Beschwerde.»

Ausserdem wäre der Zeitverlust enorm, den ein neues Projekt zur Folge hätte. «Die Stimmbürger haben sich – was den Stadionteil betrifft – nun bereits mehrmals klar für ein Projekt der aktuellen Dimensionen ausgesprochen. Bei einer Projektanpassung wären die politischen Voraussetzung nicht mehr gegeben. Wir müssten wieder zurück auf Feld 1», so Bonorand. Will heissen: Es bräuchte wieder eine Volksabstimmung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen