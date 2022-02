FC Aarau: Der Trainer wünscht sich mehr Lärm von der Haupttribüne

Challenge League FCA-Express rollt weiter: Der Trainer wünscht sich mehr Unterstützung von der Haupttribüne Gegen den FC Wil hat der FC Aarau zum vierten Mal in Folge gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut. Einen kleinen Wermutstropfen gab es für Stephan Keller dennoch. Sebastian Wendel 27.02.2022, 05.00 Uhr

Es sind eindrückliche Zahlen: Die letzte Niederlage datiert vom 19. November letzten Jahres (0:2 in Schaffhausen) - seither blieb der FC Aarau neun Spiele in Folge ungeschlagen, gewann davon sieben, zuletzt reihte die Mannschaft gar vier Siege aneinander. Der Lohn ist nach 23 von 36 Spieltagen die Tabellenführung in der Challenge League - fünf Punkte vor dem ersten Verfolger FC Winterthur.

Grund zur Freude - auch für Stephan Keller. Doch etwas musste der Trainer des FC Aarau nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg im heimischen Brügglifeld gegen den FC Wil dann doch noch loswerden: «Ich wünsche mir, besonders in schwierigen Spielen heute gegen Wil, die Unterstützung von allen im Stadion. Die Fans auf der Gegengeraden waren fantastisch. Von der Haupttribüne hinter mir hätte ich mir jedoch mehr Unterstützung erhofft.»

«Ich erhoffe mir in Zukunft mehr Anfeuerungsrufe»

Keller drehte sich während der zweiten Halbzeit zwei Mal in Richtung Haupttribüne um und versuchte, die Zuschauer auf den Sitzplätzen zu animieren - mit überschaubarem Erfolg. Der 42-Jährige weiter: «Die Spieler machen in dieser Saison einen tollen Job und sorgen dafür, dass der FC Aarau seit langem wieder mehrere Spieltage hintereinander an der Tabellenspitze steht. Aber um unser grosses Ziel zu erreichen, sind wir auf jede Unterstützung angewiesen. Ich erhoffe mir in Zukunft mehr Anfeuerungsrufe von den Leuten auf der Haupttribüne - sie wissen gar nicht, wie wichtig auch sie für uns sein können.»

Das nächste Mal im Brügglifeld spielt der FC Aarau am kommenden Freitag - zu Gast ist dann die Überraschungsmannschaft Schaffhausen, die es dem Tabellenführer mindestens ebenso schwer machen dürfte wie der FC Wil. Ob die Haupttribüne Kellers Appell erhört?

Dazwischen steht die Partie in Vaduz an - auch das alles andere als eine einfache Aufgabe. Seit 2015, damals noch in der Super League, hat der FCA im Ländle nicht mehr gewonnen. Innenverteidiger Leon Bergsma brennt jedenfalls darauf, diese Scharte auszuwetzen: «Wir werden alles versuchen, die Partie ist eine weitere Chance, zu zeigen, dass wir in dieser Saison die Meisterschaft in der Challenge League gewinnen können. Wir Spieler fühlen, dass wir Grosses erreichen können, es liegt jedoch noch ein langer und harter Weg vor uns.»