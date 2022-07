Der FC Aarau und die schwierige Einordnung des Startspiels

Challenge League FC Aarau: Ist das Glas halbvoll oder halbleer? Das 1:1 gegen Vaduz ist schwer einzuordnen Was ist dieses Unentschieden zum Auftakt wert? Das 1:1 des FC Aarau im Heimspiel gegen Vaduz ist so schwer einzuordnen wie die Leistung der Aarauer an sich. Es gab Licht und Schatten, vorne und hinten. Schon die nächsten beiden Meisterschaftsspiele dürften Antworten liefern. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 17.07.2022, 05.00 Uhr

Es blieb auch Enttäuschung zurück: Leon Bergsma (links) und Olivier Jäckle nach dem Vaduzer Ausgleich. Marc Schumacher / freshfocus

Das erste Spiel einer Saison gilt immer als Standortbestimmung. Bloss: Beim FC Aarau wissen sie nach diesem 1:1 vom Freitagabend gegen Vaduz noch nicht so richtig, wo sie stehen. Hörte man sich hinterher rund um das Brügglifeld etwas um, so waren sich auch die Zuschauer nicht sicher. War das jetzt ein gutes Resultat, weil Vaduz der erwartet zähe Gegner war und am Ende sogar ein Sieg der Liechtensteiner nicht unverdient gewesen wäre? Oder war es ein schlechtes Resultat, weil Aarau lange geführt hatte und der Ausgleich der Gäste erst in der Schlussphase fiel? Durfte man zufrieden sein, weil eine mässige Leistung immerhin für einen Punkt reichte? Oder sollte man enttäuscht nach Hause gehen, gerade weil die Darbietung der Aarauer nicht berauschend war? Es stellte sich am Ende des Abends die klassische Frage: Ist das Glas halbvoll oder halbleer?

Aaraus Trainer Stephan Keller fasste seine Gefühlslage so zusammen: «Mit diesem Punkt kann ich einigermassen leben. Ich habe zwar ein Problem damit, dass wir nicht gewonnen haben, aber in einem solchen Spiel nehme ich lieber einen Punkt mit, als dass ich am Ende noch den Super-GAU erlebe.» Für Keller hielten sich Positives und Negatives die Waage. Er bemängelte die Passivität seines Teams und die fehlende Dominanz («Es war nicht so, wie ich das gerne sehe»), aber er lobte seine Spieler auch dafür, dass sie «in der Offensive gute Ansätze gezeigt» hätten. Und so kam er zum Fazit: «Wir können erhobenen Hauptes ins nächste Spiel gehen.» Passivität und fehlende Dominanz, gute Ansätze in der Offensive sowie das nächste Spiel. Es lohnt sich nach den 90 Startminuten auf diese Punkte etwas näher einzugehen.

Bergsma & Co.: Licht und Schatten

Die Aarauer Verteidiger (hier Arijan Qollaku) kamen gerade vor der Pause oft nicht vor den Vaduzern an den Ball. Marc Schumacher / freshfocus

Es gab in der letzten Saison mehrmals Phasen mit vier Spielen in Folge mit insgesamt keinem oder nur einem Gegentor. Es gab aber auch mehrmals Phasen mit drei Spielen in Serie mit insgesamt acht, neun oder sogar zehn Gegentreffern. Also: ein stetes Auf und Ab der Defensivleistung. Im Kleinen spielte sich gegen Vaduz Ähnliches ab. Die Dreierabwehr um Chef Leon Bergsma liess zu Beginn zu viele Lücken offen. Später verteidigte der FCA kompakter und mit viel Aufopferung, als er mit einer Fünferreihe hinten stand – und kassierte kurz vor Schluss doch noch einen Treffer, als drei Aarauer Verteidiger vor dem Tor nach einer zunächst abgewehrten Flanke weniger rasch reagierten als der Vaduzer Dejan Djokic. Die Defensive? Halbvoll oder halbleer?

Shkelqim Vladi: Mann mit guter Torquote

Torschütze Shkelqim Vladi war einer der Lichtblicke im Spiel des FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Wenn Keller sagte, dass sie vorne über «viel, viel Qualität» verfügten, dann wird er nach den ersten 90 Minuten der Saison vor allem Shkelqim Vladi gemeint haben. Der 21-Jährige hatte nach der überstandenen, im letzten Frühling erlittenen Muskelverletzung in den Testspielen mit vier Toren angedeutet, dass er der Mittelstürmer sein kann, den der FC Aarau zuletzt vermisst hatte: schnell, körperlich robust, schwer vom Ball zu trennen und mit Präsenz im gegnerischen Strafraum. Qualitäten, welche Vladi nun auch im ersten Meisterschaftsspiel zeigte.

Mit dem frühen Führungstor verbesserte er seine Torquote in Aarau nochmals. Seit seiner Ankunft im letzten Winter hat Vladi alle 122 Minuten einen Treffer erzielt. In der letzten Saison stürmte kein FCA-Spieler effizienter, auch nicht Topskorer Kevin Spadanuda. Rechnet man Vladis Torquote auf eine gesamte Saison hoch, käme er auf über 20 Treffer. Während Vladi die Erwartungen also für Erste erfüllte, blieben die neuverpflichteten Nikola Gjorgjev und Valon Fazliu noch ohne grossen Einfluss. Die Offensive? Halbvoll oder halbleer?

Xamax, dann Lausanne: die nächsten Spitzenspiele

«Wir können erhobenen Hauptes ins nächste Spiel.» Trainer Stephan Keller richtet den Blick bereits auf die Partie gegen Neuchâtel Xamax Marc Schumacher / freshfocus

Am kommenden Freitag gastiert Aarau auf der Maladière bei Neuchâtel Xamax. Es wird schon das zweite Spitzenspiel in der noch jungen Saison, gegen ein weiteres Team, das wie Aarau und Vaduz die Ambition hat, am Ende auf einem Aufstiegsplatz zu stehen. Eine Woche später folgt im Brügglifeld das Duell gegen das Liga-Schwergewicht und den Super-League-Absteiger Lausanne-Sport. Es werden für den FCA auf dem Weg zum Erreichen des Saisonziels wichtige, nächste Standortbestimmungen sein. Die dann wohl auch Antworten liefern auf die nach dem 1:1 gegen Vaduz gestellte Frage: halbvoll oder halbleer?

