FC Aarau: Sieg auch im zweiten Trainingslager-Testspiel

Challenge League FC Aarau gewinnt auch zweites Testspiel im Trainingslager Gegen den rumänischen Klub UTA Arad sorgten Avdyli und Schneider für die Tore - zu reden gaben zwei weitere Personalien. Sebastian Wendel 14.01.2022, 18.47 Uhr

Am Tag vor der Heimreise in die Schweiz trug der FC Aarau am Donnerstagabend sein zweites Testspiel während des Trainingslagers in der Türkei aus: Wie schon am Donnerstag (Voluntari) ging es mit UTA Arad gegen eine Mannschaft aus der höchsten Liga Rumäniens – und erneut konnte der FCA gewinnen. Nach dem frühen Rückstand drehten Milot Avdyli und Randy Schneider noch vor der Pause das Skore, nach dem Seitenwechsel fielen keine weiteren Tore.