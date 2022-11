Der FC Aarau erlebt ein Debakel und verliert 1:6 gegen den FC Wil

Challenge League Fan-Wut, Patzer und schon wieder ein Desaster: Auch unter Boris Smiljanic bleibt der FC Aarau in der Krise Ein desolater FC Aarau verliert in Wil 1:6 und bezieht die höchste Niederlage seit dem Frühjahr 2021 und einem 0:7 in… Wil. Damit ist die kleine Euphorie nach dem Startsieg unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic verflogen und der Rückstand auf den 2. Platz auf neun Punkte angewachsen. Frederic Härri, Wil Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.11.2022, 20.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unschöner Arbeitstag: FCA-Torhüter Simon Enzler musste sechsfach hinter sich greifen. Freshfocus / Carsten Harz

Als die denkwürdige Schmach in der Statistik verankert ist, bricht sich der Frust Bahn. Eine Gruppe mitgereister Fans steht vor dem parkierten Mannschaftsbus und fordert die Spieler des FC Aarau zur Aussprache auf. Es wird diskutiert, grosses Unverständnis geäussert, Enttäuschung und Wut vermittelt. Captain Shkelzen Gashi versucht zu beschwichtigen, doch zu jenem Zeitpunkt ist die Argumentationsdichte seitens des Teams gering. Vor zwei Wochen hatten Gashi und seine Mitspieler einen Trainerwechsel forciert. Nach diesem Spiel, nach diesem neuerlichen desaströsen Auftritt, fliegt ihnen diese Tatsache um die Ohren wie ein unzähmbarer Bumerang.

1:6 verlor der FC Aarau in Wil und beschwor zahlreiche unschöne Déja-Vus aus der jüngeren Vereinsgeschichte herauf. Die Reminiszenz an das 0:4 in Vaduz ist noch frisch, liegt die Niederlage doch erst einen Monat zurück. Die allermeisten Zuschauer auf den Rängen dürften sich jedoch an ein 0:7 erinnert gefühlt haben, das vor anderthalb Jahren an selber Stelle und gegen denselben Gegner zustande gekommen war. Damals hatte der Sportpark Bergholz einfach Sportpark Bergholz geheissen und noch keinen Supermarkt als Sponsor im Namen getragen. Damit hat es sich der Unterschiede aber auch. Denn die Ereignisse waren aus Aarauer Sicht ebenso erschreckend und bedenklich gewesen wie dieses Mal.

Wil spielt so, wie der FC Aarau sein will

Schonungslos bekam der FC Aarau am gestrigen Nachmittag eine Version seiner selbst präsentiert, die er so gerne wäre und die zugleich so unerreichbar scheint derzeit: eine Spitzenmannschaft. Im Stile einer solchen kam der FC Wil zu seinem halben Dutzend an Toren. Geradlinig und druckvoll erspielten sich die Ostschweizer ihre Chancen und stellten damit so etwas wie den Gegenentwurf zu ihrem Gegner dar, der jene spielerischen Parameter fast gänzlich vermissen liess.

Was die Wiler ebenfalls hatten, was den Aarauern fehlte: eine stabile Verteidigung. Dass der FCA ein veritables Abwehrproblem hat, war schon vor diesem Spiel kein Geheimnis gewesen. Nun wurden die defensiven Missstände jedoch noch einmal in aller Schonungslosigkeit offenbart. In jeder Partie scheint es einen anderen Aarauer Abwehrspieler zu treffen, der patzt, wackelt oder neben sich steht.

Jede Woche ein anderer, der patzt

Vergangene Woche hatte dieser unliebsame Part noch Marco Thaler zugestanden. Nun war Arijan Qollaku der Sündenbock. Bei allen Wiler Toren in der ersten Halbzeit war der Rechtsverteidiger mit einem Fehler beteiligt, zwischen dem 0:1 und dem 0:2 verschuldete er einen Penalty, den Simon Enzler parierte. Dass der FCA innert elf Minuten (0:1, 0:2 und 0:3) und danach innert acht Minuten (1:4, 1:5 und 1:6) nahezu vollständig einbrach, ist allerdings nicht nur Qollakus Schuld. Daran trug jeder einzelne im Team mit desaströsem Abwehrverhalten seinen Anteil. Schon wieder diese Masse an Fehlern, diese Flut an Gegentoren – es nimmt kein Ende in dieser Saison.

Allen Njie besorgte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3. Freshfocus / Carsten Harz

Will man einen Lichtblick erkennen, dann darf man den Aarauern immerhin zugutehalten, dass sie nach dem 0:3 in der 28. Minute um unverzügliche Wiedergutmachung bemüht waren und den Anschlusstreffer ersuchten. Dieser fiel dann auch kurz vor der Pause, als Allen Njie eine Flanke von Valon Fazliu per Kopf im Tor unterbrachte. Den Beginn des zweiten Umgangs gestaltete der FCA ausgeglichen, doch reelle Torgefahr entfaltete er nicht. Ein Schuss von Shkelzen Gashi ans Aussennetz blieb die vielversprechendste Aktion, was einem mageren offensiven Zeugnis gleichkommt. Den Beweis, ein Spiel dominieren zu können und nicht einfach nur gut mithalten zu können, blieben die Aarauer komplett schuldig. «Ich habe heute den Biss vermisst», sagte Boris Smiljanic nach Schlusspfiff.

FCA-Trainer Boris Smiljanic hat viel Arbeit vor sich. Freshfocus / Carsten Harz

Für den Trainer sind dies sowohl unbequeme als auch unerwünschte Erkenntnisse. In den knapp anderthalb Wochen seit Amtsantritt hat der 46-Jährige von der Aura des Neuen, des Unverbrauchten profitiert. Der 3:2-Sieg gegen Yverdon zum Start hat selbstredend geholfen. Jetzt scheint der Anfangsbonus nach der «Klatsche» (O-Ton Smiljanic) bereits aufgebraucht, die erfrischende Leichtigkeit verflogen. Ihm fällt nun im Umgang mit der Mannschaft die delikate Aufgabe zu, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten wiederherzustellen.

Doch grundsätzlich ist es an den Spielern, dass der Abstand zu den Aufstiegsplätzen bis zur Winterpause in zwei Wochen nicht uneinholbare Ausmasse erreicht. Diese Verantwortung haben sie sich selbst am allermeisten aufgebürdet.

Telegramm Wil - Aarau 6:1 (3:1) Lidl Arena. – 1’912 Zuschauer. – SR: Horisberger. – Tore: 17. Reichmuth 1:0. 27. Muntwiler 2:0. 28. Muci 3:0. 42. Njie (Fazliu) 3:1. 73. Maier 4:1. 75. Maier 5:1. 81. Wallner 6:1. Wil: Keller; Dickenmann, Montolio, Wallner, Heule; Muntwiler (80. Zumberi); Ndau (80. Cueni), Reichmuth (62. Staubli); Bahloul (62. Maier), Muci (76. Silvio), Lukembila. Aarau: Enzler; Qollaku, Bunjaku, Kronig, Conus; Jäckle; Gjorgjev (84. Schwegler), Fazliu, Njie (56. Avdyli); Tasar (46. da Silva), Gashi (74. Hunziker). Bemerkungen: Wil ohne Malinowski, Strübi (beide verletzt), Abazi, Baralija und Haarbo (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Eberhard (krank), Candé und Wetz (beide nicht im Aufgebot). – 20. Enzler pariert Foulpenalty von Lukembila. 61. Lattenschuss Dickenmann. – Verwarnungen: 51. Njie, 87. Bunjaku (beide Foulspiel).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen