FC Aarau: Penaltykiller Simon Enzler auf Rekordjagd

Challenge League «Meine Lieblingsdisziplin»: Penaltykiller Simon Enzler erklärt die Trendwende in der FCA-Defensive Der 23-Jährige Goalie hat grossen Anteil daran, dass der FC Aarau beim 2:0-Auswärtssieg gegen Ouchy ein weiteres ohne Gegentor geblieben ist. Enzler sagt, warum er schon vor dem Penalty wusste, wo der Schütze hinschiessen wird - und warum die einstige Schiessbude nun dicht ist. Sebastian Wendel aus Lausanne Jetzt kommentieren 17.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daumen hoch: FCA-Goalie Simon Enzler ist in Topform. Martin Meienberger / freshfocus

Erst tanzt die ganze Mannschaft, dann aber skandieren die rund 70 mitgereisten FCA-Anhänger seinen Namen, worauf er gar nicht anders kann, als sich aus der Umarmung mit den Teamkollegen zu lösen und vorzutreten: Simon Enzler.

Wenn nach einem 2:0-Auswärtssieg von den Fans der Goalie gefordert wird, obwohl der FC Aarau nach zwei Nullnummern endlich wieder Tore erzielt hat und diese auch noch wunderbar anzusehen waren, ja dann muss dieser Goalie schon Ausserordentliches geleistet haben. In der Kurzversion lautet die persönliche Bilanz von Simon Enzler an diesem erfolgreichen FCA-Abend in Lausanne: Einen Elfmeter gehalten, mit einer weiteren Glanzparade den Anschlusstreffer des Heimteams verhindert und daneben auch noch in einem Spiel zwei Klublegenden überholt. Das tönt nicht schlecht und verdient es, genauer betrachtet zu werden.

Telegramm FC Stade Lausanne Ouchy - FC Aarau 0:2 (0:2) Pontaise. – 472 Zuschauer. – SR: Kanagasingam. – Tore: 13. Spadanuda (Rrudhani) 0:1. 27. Balaj (Rrudhani) 0:2. Ouchy: Hammel; Hajrulahu, Rüfli, Cueni; Asllani, Laugeois (75. Lima), Bamba, Qarri (87. Hysenaj); Ajdini, Chader; Labeau (75. Staffoni). Aarau: Enzler; Giger, Thaler, Bergsma, Conus; Jäckle, Schneider (89. Schwegler); Spadanuda (91. Aratore), Rrudhani (46. Njie), Balaj (63. Avdyli); Almeida (63. Gouano). Bemerkungen: Ouchy ohne Abdullah (gesperrt), Bayard, Da Silva, Dalvand, Hadji, Kadima, Pos und Routis (alle verletzt). Aarau ohne Ammeter, Gashi, Qollaku, Thiesson (alle verletzt), Caserta und Senyurt (beide nicht im Aufgebot). – 33. Enzler pariert Foulpenalty von Labeau. – Erstes Pflichtspiel von Gobé Gouano im FCA-Trikot. – Verwarnungen: 35. Asllani, 55. Njie, 68. Labeau (alle Foulspiel).

Nach der kurzen Party mit den Fans gibt der 23-Jährige erst dem FCA-TV ein Interview und sagt dort einen Satz, der aufhorchen lässt: «Als er den Ball auf den Penaltypunkt gelegt hat, wusste ich schon, wo er hinschiessen wird.» Im anschliessenden Gespräch mit der «AZ» wollen wir es genau wissen: «Wie bitte? Wie konntest du das wissen?»

Enzler wird nach dem Sieg in Lausanne von den Fans gefeiert - im Hintergrund jubeln die Teamkollegen mit. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Enzler spricht erst von Gefühl, Erfahrung und dass es einige Tricks gebe, von denen er jedoch nicht zu viel verraten wolle - schliesslich sollen die Spieler, die in Zukunft zum Penalty gegen Enzler antreten werden, im Unwissen bleiben. Einen kleinen Einblick in seine Gedanken unmittelbar vor einem Penalty gewährt er dann doch:

«Ich schaue dem Schützen in die Augen, verfolge seine Blicke. Schaut er immer in die gleiche Torecke? Schaut er zu Boden? Lacht er? Schaut er ernst? Dann: Wo genau setzt er den Ball hin? Manchmal versuche ich auch, den Schützen in ein Gespräch zu verwickeln. So - genug verraten: Was genau ich daraus für Schlüsse ziehe, bleibt mein Geheimnis.»

Dazu kommen die obligaten Hilfsmittel: Vor jedem Spiel erhält Enzler von Goalietrainer Flamur Tahiraj eine Video-Zusammenstellung über die Schusstechniken und -präferenzen der gegnerischen Offensivkräfte, darunter auch die Penaltyschützen. Und weil in einer Mannschaft der Kreis der Spieler, die Elfmeter schiessen, gering ist, hat Enzler zumindest eine Vorahnung, wo der Ball hingehen könnte.

In Lausanne hält Enzler zum vierten Mal in einem Pflichtspiel einen Penalty, seit er im August 2020 vom FC Luzern nach Aarau gewechselt hat. Das tönt im ersten Moment nach viel, entspricht jedoch ziemlich genau dem Durchschnittswert. Die vier gehaltenen sind nämlich ziemlich genau 25 Prozent der insgesamt in dieser Zeitdauer gegen den FCA gepfiffenen Penaltys. Eine Studie hat kürzlich ergeben, dass weltweit rund 25 Prozent der Penaltys von den Goalies abgewehrt werden.

Topskorer Spadanuda schon wieder im Penaltypech Apropos Penalty: Es gab in Lausanne eine Szene, über die sich der sonst zufriedene FCA-Trainer Stephan Keller auch nach dem Schlusspfiff noch aufregt. Nach 54 Minute übersprintet Kevin Spadanuda ein weiteres Mal seine Gegenspieler, dringt in den Strafraum und wird dann kurz vor der Out-Linie von Asllani zu Fall gebracht, in dem der Ouchy-Verteidiger sich regelrecht in Spadanuda hineinwirft. Klarer Penalty - könnte man meinen! Denn der sonst gute Schiedsrichter Kanagasingam lässt weiterlaufen, anders als in der 33. Minute, als er dem Heimteam einen Penalty zuspricht, der gerechtfertigt, aber weit weniger eindeutig als die Szene mit Spadanuda ist. Kurios: Dem FCA-Topskorer wird bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein klarer Penalty verwehrt, das erste Mal beim 2:1-Auswärtssieg in Thun. Bei Spadanuda scheinen die Schiedsrichter besonders zurückhaltend zu sein, wenn es um Penaltys geht. Eine Folge der Saison 2019/20, in der Spadanuda gleich drei (!) Mal eine Gelbe Karte wegen angeblicher Schwalbe erhielt? Dabei erkannte auch damals bereits der neutrale Beobachter, dass in allen Aktionen ein Penaltypfiff der richtige Entscheid gewesen wäre. Immerhin: In dieser Saison hat Spadanuda auch schon zwei Penaltys «erhalten», beide zurecht.

Es gibt Goalies, die werfen sich am liebsten ins Getümmel, andere finden es am tollsten, einen Schuss aus nächster Nähe um den Pfosten zu lenken, wieder andere lieben es, als elfter Feldspieler in den Spielaufbau eingebunden zu sein. Und was ist Simon Enzlers Lieblingsdisziplin? Die Antwort liegt nahe an diesem Abend, und sie lautet tatsächlich wie vermutet:

«Im Endeffekt schon die Penaltys. Alle auf dem Platz und auf den Zuschauerrängen sind fokussiert auf das Duell Stürmer gegen Goalie. Der Stürmer kann ohne Bedrängnis schiessen und sich lange im Voraus die Ecke aussuchen - das ist für mich schon die ultimative Herausforderung, den Gegner in diesem Moment am Torerfolg zu hindern.»

In Lausanne läuft die 33. Minute, als Enzler den Schuss von Ouchy-Stürmer Brighton Labeau mit einem Sprung weit in die rechte untere Ecke abwehrt. Nicht nur erlebt Enzler in diesem Moment persönlich den ultimativen Kick, nicht nur bewahrt er den FC Aarau in dieser Szene und später ein weiteres Mal nach einem Asllani-Abschluss vor dem prekären 1:2-Anschlusstreffer - mit seinem bärenstarken Auftritt im Spitzenspiel übertrumpft Enzler nebenbei auch noch zwei Klublegenden: Lag er beim Anpfiff noch hinter Joel Mall und Andreas «Hausi» Hilfiker, so ist Enzler nun derjenige FCA-Goalie, der seit der Saison 1995/96 am längsten ohne Gegentor geblieben ist. Um zum alleinigen Rekordhalter seit Beginn der FCA-Neuzeit (Nati-Aufstieg 1981) zu werden, fehlt nicht mehr viel.

Der Moment, in dem Enzler den Penalty von Ouchy-Stürmer Labeau abwehrt: Insgesamt sein vierter gehaltener Elfmeter im FCA-Dress. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Das letzte Mal hinter sich greifen musste Enzler am 10. September, in der 50. Minute im Auswärtsspiel in Yverdon, als Shkelqim Vladi zur zwischenzeitlichen Führung für das Heimteam traf (Endstand 1:1). In den 40 verbleibenden Minuten in Yverdon und danach im Cup gegen Paradiso (1:0), gegen Wil (2:0), Winterthur , Kriens (beide 0:0) und nun in Lausanne gegen Ouchy (2:0) «wartete der FCA vergeblich» auf ein Gegentor.

Verrückt: Bis zum Yverdon-Match war Aarau (wieder einmal) eine Schiessbude mit durchschnittlich zwei Gegentoren pro Match - dann die Kehrtwende. Enzler, der die neue Defensivstabilität natürlich geniesst und dazu einen grossen Teil beiträgt, sagt:

«Nachdem es zu Beginn der Saison wieder Gegentore hagelte, gingen wir über die Bücher. Wir wussten: So können wir unsere hohen Ziele nicht erreichen. Zwei Dinge sind, denke ich, entscheidend: Wir zwingen den Gegner beim Aufbau dazu, über die Aussenpositionen zu spielen. Das erlaubt uns, im Zentrum wieder schnell hinter den Ball zu kommen. Und dann haben wir es zur obersten Maxime erklärt, dass in der sogenannten Roten Zone, also im Bereich rund 20 Meter vor unserem Tor, kein gegnerischer Spieler frei stehen darf. Das mag simpel tönen, doch seit wir uns das vor jedem Spiel zu Herzen nehmen, sind wir hinten stabil.»

Der nächste Gegner heisst FC Thun, Anpfiff im Brügglifeld ist am Freitag 20.30 Uhr. Die Erinnerungen im FCA-Lager an die Berner Oberländer sind gut: Vergangene Saison gewann Aarau beide Heimspiele klar (3:1 und 4:2) und am dritten Spieltag der laufenden Saison sicherte sich der FCA dank des Last-Minute-Treffers von Almeida in Thun drei Punkte.