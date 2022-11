FC Aarau: Präsident Philipp Bonorand zu den Vorkommnissen in Wil

Challenge League «Es gab keine Drohungen» – jetzt spricht FCA-Präsident Philipp Bonorand nach der Aussprache zwischen Spielern und Fans Der FC Aarau ist in der Krise. Seit Sonntag stimmen nicht nur die Resultate auf dem Platz nicht, es gibt auch atmosphärische Störungen im Verhältnis zwischen Team und Fans. Einen Tag nachdem die Fans die Spieler nach dem 1:6 in Wil zur Aussprache baten, spricht Präsident Philipp Bonorand über die Vorkommnisse in der Ostschweiz. Stefan Wyss 1 Kommentar 14.11.2022, 18.06 Uhr

Philipp Bonorand, Präsident des FC Aarau. Alex Spichale / SPO

Was die Mannschaft des FC Aarau in den letzten Wochen so offenkundig hat vermissen lassen, demonstrieren die Fans Spiel für Spiel: Sie sind super-league-tauglich. Auch am Sonntag, bei diesem pitoyablen 1:6 der Aarauer Mannschaft gegen den Tabellenführer FC Wil, erschienen sie in grosser Zahl in der Ostschweiz. 1912 Fans waren im Stadion. Das sind rund 800 mehr als es der Wiler Zuschauerschnitt vor dieser Runde war. Die bisherige Saisonrekordmarke in Wil wurde um fast 50 Prozent übertroffen. Das bedeutet: Wohl fast die Hälfte der Zuschauer in der Lidl-Arena unterstützten den FC Aarau.

Auch in Wil wurde der FC Aarau von vielen Fans unterstützt. Freshfocus/Carsten Harz

Doch viele Fans wollten sich das Debakel ihrer Mannschaft nicht bis zum Schlusspfiff ansehen. Fast geschlossen verliessen sie den gut gefüllten Gästesektor. «Wenn das passiert, ist meistens klar, was kommen würde», sagte Aaraus Präsident Philipp Bonorand nach dem Spiel. Ja, was war gekommen? Rund 200 Fans forderten eine Aussprache mit dem Team. Sie warteten hinter der Tribüne beim Mannschaftscar auf die Spieler.

Die Fans verlangten nach dem 1:6 in Wil eine Aussprache mit den Spielern. CH Media

Dass sich Teile des Publikums über die Mannschaft ärgern, ist rund um den FC Aarau nicht neu. Erst sieben Monate ist es her, dass Bonorand auf Facebook in einem emotionalen Post über nörgelnde Fans schrieb: «90 Minuten menschenverachtende Häme und Beleidigungen gehen definitiv nicht... nie, niemals, nirgends.» Bonorands Kritik hatte sich auf Zuschauer auf der Haupttribüne bezogen. Öffentlich gemacht wurde sie nur wenige Tage, nachdem sich auch der damalige FCA-Trainer Stephan Keller «mehr Unterstützung von der Haupttribüne» gewünscht hatte.

Nicht mehr Tribünengäste, sondern Fans aus der Kurve

Nach den negativen Resultaten der letzten anderthalb Monate sowie der von der Mannschaft vor zwei Wochen provozierten Trennung von Trainer Stephan Keller brachen sich nach dem 1:6 in Wil Wut, Verärgerung und Frust bei einem Teil der Fans Bahn. Diesmal waren es die Zuschauer aus dem Fan-Sektor, die sich über die schlechte Leistung der Mannschaft echauffierten. Menschen also, welche einen grossen Teil ihrer Freizeit opfern, um den FCA mit Gesängen, Fahnen und Choreographien überall hin in der Schweiz zu begleiten und vor Ort zu unterstützen.

Anders als bei den «abschätzenden, teils menschenverachtenden Kommentaren» der Zuschauer im letzten Frühling auf der Tribüne des Brügglifelds, zeigte Bonorand diesmal ein gewisses Verständnis für die Gefühlswelt der Fans.

«Ich kann das in einem solchen Moment ein Stück weit verstehen. Aber es entspricht nicht den Tatsachen, dass die Spieler extra verlieren oder aus Gleichgültigkeit gegenüber dem FC Aarau mit weniger Einsatz spielen.»

Bonorand war am Sonntag selbst im Stadion in Wil. Er war auch dabei, als es zur Konfrontation zwischen Mannschaft und Fans kam. «Die Fans wollten ihre Position markieren. Dabei geht es vielen auch darum, die bereits längere Zeit aufgestauten Emotionen einmal etwas rauslassen und damit ein Zeichen setzen zu können. Aber es wurden keine Drohungen ausgesprochen», so Bonorand. Letztlich sei «nicht mehr passiert als eine Diskussion zwischen Spielern und Fans».

Umstände des Trainerwechsels hallen nach

Für Bonorand sind die Vorkommnisse von Wil «wohl die Konsequenz dafür, dass die Umstände rund um den Trainerwechsel an die Medien durchgesickert waren». Es gebe natürlich solche, die denken würden: Jetzt haben sie den Trainer abgeschossen und besser wird es trotzdem nicht, so Bonorand. «Das ist eine Folge vom Druck, den sich die Mannschaft selbst aufgeladen hat.»

Bonorand, der früher selbst in der Fankurve stand und auch heute noch Kontakte zur Basis der Anhängerschaft pflegt, erinnert sich an früher: «Als junger Fan hatte ich auch das Gefühl, solche Aktionen könnten die Spieler aufwecken.» Doch heute denkt er anders: «Ob uns das letztlich weiterbringt? Ich glaube nicht.»

Langjährige Beobachter erinnern sich daran, dass es solche Szenen früher immer mal wieder gab. In den Neunzigerjahren etwa, als der FCA gefühlt Jahr für Jahr in der Auf-/Abstiegsrunde der Nationalliga A um das sportliche Überleben kämpfte. Oder in den Nullerjahren, als der Klub in der Super League fast jede Saison gegen den Abstieg kämpfte. «In der Challenge League geht es normalerweise länger, bis die Emotionen derart hochkommen», sagte Bonorand, der eine Situation wie am Sonntag in Wil als FCA-Präsident noch nicht erlebt hat. Und er fügte an: «Das hat auch mit der Erwartungshaltung zu tun.» Apropos, es sei daran erinnert: Ziel des FC Aarau ist es, in die Super League aufzusteigen.

1 Kommentar Robert Müller vor 2 Minuten Ich frage mich, was uns dieser in die länge gezogene Bericht sagen will. Irgendwie als ob es hier um täubelnde Konder gehen würde.Als Fan würde ich mir nun zweimal überlegen, ob es nicht inelligentere Dinge gibt, die schönen Wochenenden zu verbringen Alle Kommentare anzeigen