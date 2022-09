Silvan Schwegler steht beim FC Aarau auf der Startrampe

Challenge League «Er hat alles für eine gute Karriere.» Aaraus Sportchef Sandro Burki über Silvan Schwegler ein Jahr nach dem Freiburg-Flirt Silvan Schwegler war umworben und hatte ein Angebot vom Bundesligisten SC Freiburg. Weshalb hat der 19-Jährige auf den Transfer ins Ausland verzichtet? Weshalb hat er danach beim FC Aarau stagniert? Und wo steht er jetzt? Stefan Wyss Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Brügglifeld statt Europa-Park-Stadion: Silvan Schwegler verzichtete vor einem Jahr auf den Transfer zum SC Freiburg. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Im Sommer 2021 ist der Kindheitstraum für Silvan Schwegler zum Greifen nah. Eben hat er für den FC Aarau eine gute Rückrunde gespielt, und jetzt liegt auf dem Tisch ein Vertrag des SC Freiburg. Bundesliga, grosses Kino. Schwegler reist mit seinem Berater und den Eltern nach Deutschland und lässt sich alles zeigen: die Trainingsplätze, das Internat für die jungen Spieler, das neue Stadion. Wichtige Menschen des Vereins erklären den Gästen aus der Schweiz ihre Pläne: mit dem Verein, mit Schwegler.

Ein Jahr später, September 2022. Silvan Schwegler, eben erst 19 Jahre alt geworden, sitzt an einem Tisch im Schatten der Tribüne. Es ist die Tribüne des Brügglifeld, nicht die des Freiburger Europa-Park-Stadions. Der Wechsel nach Deutschland kam nicht zustande. Weil Schwegler selbst das so gewollt hat. «Es hat nicht gepasst. Ich war in der Lehre, hatte noch ein Jahr bis zum Abschluss. Da hätte es keinen Sinn ergeben», sagt er. Schwegler hätte zwar in Deutschland die Lehre bei einem Betrieb vor Ort beenden, aber die Schule weiterhin in Aarau besuchen müssen. Schwegler sagt:

«Das war keine Option. Das Pendeln konnte ich mir nicht vorstellen. Beim FC Aarau und zuhause bin ich besser aufgehoben als in Freiburg.»

Silvan Schweglers Verbundenheit mit dem FC Aarau und der Region ist gross. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Schwegler lebt also noch immer im Elternhaus in Oftringen, wo er mit fünf Geschwistern aufgewachsen ist. Nach dem Gespräch mit der «Aargauer Zeitung» wird er den Einkauf machen für die Familie, «weil meine Mutter nach einer Knieoperation froh ist, wenn ich ihr etwas helfe.» So ist Schwegler. Typ «netter Nachbarsjunge». Er wählt seine Worte mit Bedacht, spricht ruhig und gepflegt. Er ist geerdet und vernünftig. Entsprechend plant er seine nächsten Karriereschritte. Nicht nach wenigen Spielen von der Challenge League ins Ausland, sondern «Step by Step». Schwegler: «Ich habe das Ziel, erst einmal hier ein wichtiger Spieler zu werden. Wenn ich den FC Aarau irgendwann einmal verlassen sollte, dann will ich hier etwas geleistet und meine Spuren hinterlassen haben.»

Die schwierigen Momente der letzten Saison

In den letzten zwölf Monaten wurden es leider nicht mehr Spuren. Es ist eher so, dass die wenigen sogar etwas verwischt worden sind. Nach dem Flirt mit dem SC Freiburg hat es Schwegler nicht geschafft, sich in der Aarauer Mannschaft festzuspielen. Mehr als neun Monate ist es her, dass er in der Challenge League zum letzten Mal von Anfang an gespielt hat. In dieser Saison kommt Schwegler auf 23 Minuten, verteilt auf drei Spiele. Anfangs Jahr gab es mal eine Phase, da kam er in sechs Partien in Folge nicht zum Einsatz, zweimal gehörte er nicht einmal zum Aufgebot. Auch seinen Platz in der Schweizer U19-Nationalmannschaft verlor er in dieser Phase. «Es war schwierig, zu akzeptieren, dass man nicht machen kann, was man möchte: Fussball spielen und dem Team helfen», sagt Schwegler heute.

Für die Stagnation während der letzten Saison kann Schwegler mildernde Umstände geltend machen. Das letzte Lehrjahr hat ihn im Sommer 2021 vom Schritt nach Freiburg abgehalten, es hat ihn aber vielleicht auch daran gehindert, in Aarau in den Monaten danach einen nächsten Schritt vorwärts zu realisieren. Schwegler: «Ich war oft im Kopf nicht ganz frei. Manchmal hatte ich vor dem Training schon zwei oder drei Lektionen Schule. Nach dem Training ging ich in den Lehrbetrieb und habe dann die Probleme vom einen an den anderen Ort mitgenommen.»

Schule, Büro, Fussball. Im Hinterkopf schleppte er immer etwas mit. Diese Doppel- oder sogar Dreifachbelastung hat Schwegler jetzt nicht mehr. In der Sommerpause legte er die Lehrabschlussprüfung als kaufmännischer Angestellter erfolgreich ab. Nun ist er Profi. «Ich bin im Kopf entspannter. Ich habe mehr Zeit, um richtig zu regenerieren oder mit Individualtrainings auch etwas für meinen Körper zu machen», sagt er.

Im Cup gegen Bischofszell zeigte Silvan Schwegler mit zwei Toren und einem Assist eine gute Leistung. Freshfocus / Urs Bucher

Im Cup vor drei Wochen gegen den Zweitligisten Bischofszell durfte Schwegler von Beginn weg spielen. Er enttäuschte nicht und erzielte gegen die Amateure zwei Tore sowie einen Assist. Gute Auftritte hatte er auch in den Testspielen, die der FCA zuletzt unter der Woche regelmässig gegen unterklassige Teams organisierte. «Ich bin sehr zufrieden mit seinen Einsätzen. Er hat geliefert, mit Leistungen und Toren. Das gönne ich ihm. Davon kann er zehren, das tut ihm gut», urteilt Trainer Stephan Keller. Dass der Coach ihn in den Trainings manchmal lautstark kritisiert, versteht Schwegler als Kompliment. Es beweise, dass er «an mich glaubt und von mir etwas erwartet», so Schwegler.

Ausleihe war für den FC Aarau kein Thema

Sportchef Sandro Burki (links) und Trainer Stephan Keller glauben an Silvan Schwegler. Burki: «Er hat alles für eine gute Karriere.» Alexander Wagner / FOTO Wagner

Eine gesteigerte Erwartungshaltung bestätigt auch FCA-Sportchef Sandro Burki. «Eine Saison wie die letzte gehört zu einer Karriere. Vor einem Jahr war Silvan ein junges Talent. Jetzt ist die Zeit gekommen, wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Dabei ist er auf gutem Weg. Er lehnt sich auf und will sich ins Team kämpfen. Silvan hat mental Fortschritte gemacht.» Burki mahnt trotzdem zu Geduld. «Die Phase als Ersatzspieler kann noch etwas dauern. Es ist unser Glück, dass wir fast keine Verletzten haben. Aber das macht es für Silvan dafür schwieriger, ins Team zu kommen, weil wir für Challenge-League-Verhältnisse ein breites Kader haben.» Aber Burki ist überzeugt:

«Qualität setzt sich durch, und Silvan hat viel Qualität. Er hat alles für eine gute Karriere.»

Auch deshalb war es für den FCA in diesem Sommer nie ein Thema, Schwegler auszuleihen, damit dieser anderswo mehr Spielpraxis erhält. Burki: «Silvan gehört zu diesem Team, wir brauchen ihn.» Und Keller zieht die Parallele zu Randy Schneider, der vor einem Jahr an einem ähnlichen Punkt war wie Schwegler jetzt und dann im Sommer in die Super League zum FC St. Gallen wechselte. «Irgendwann lieferte Randy das, was wir von ihm erwartet hatten. Er konnte das festigen, auch weil er wusste, dass er nicht gleich wieder aus dem Team fliegt nach einem Spiel. Sobald wir sehen, dass Silvan bereit ist, werfen wir auch ihn rein.»

Mit wem auch immer man spricht, man spürt, dass da einer auf der Startrampe steht, und es nicht mehr viel braucht, bis der Startschuss fällt. Und dann katapultiert diese Startrampe Schwegler vielleicht eines Tages doch noch nach Deutschland. Dann aber als gestandenen Profi und nicht als Lehrling.

