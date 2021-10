FC Aarau: 2:0-Sieg in Lausanne - das sind die Spielernoten

Challenge League Drei Spieler nahe an der Maximalnote und ein Poker, der aufgeht: Ein starkes FCA-Kollektiv besorgt den Sieg in Lausanne Ein Goalie, der einmal mehr einen Penalty hält, ein überragender Spielmacher, ein Topskorer in Topform und das Debüt des neuen Stürmers: Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Stade Lausanne-Ouchy tritt der FCA im Stil eines Spitzenteams auf - was sich dann auch in der Einzelkritik abbildet. Sebastian Wendel aus Lausanne Jetzt kommentieren 16.10.2021, 01.20 Uhr

Simon Enzler, Note 5,5

Zwar tauchen die Lausanner schon davor das eine oder andere Mal vor dem FCA-Goalie auf, doch verfehlen sie allesamt das Tor: Und dann kommt die 33. Minute, in der Ouchy-Stürmer Labeau zum Penalty antritt - und seinen Schuss von Simon Enzler mirakulös abgewehrt sieht. Stark, wie der 23-Jährige in die (vom Schützen aus gesehen) rechte Ecke abtaucht. Stark auch: Schon zum vierten Mal pariert Enzler in einem Pflichtspiel einen Penalty, seit er vor gut einem Jahr zum FCA gewechselt ist. Auch in der zweiten Halbzeit steht Enzler im Mittelpunkt, als er einen Asllani-Schuss aus nächster Nähe mit einem Blitzreflex abwehrt. Dass der FCA letztlich souverän zum Auswärtssieg kam, ist zu einem grossen Teil auch sein Verdienst.

Raoul Giger, Note 5

Die Länderspielpause scheint ihm gutgetan zu haben: Giger wirkt in Lausanne mutiger, frischer und robuster als in den (Teil-)Einsätzen zuvor. Zwar verschuldet er den (von Enzler parierten) Penalty, doch ihm in dieser Szene einen Vorwurf zu machen, wäre übertrieben: Dass Giger Chaders Fuss trifft, ist Pech. Der Rechtsverteidiger dürfte dank seinem starken Auftritt in der Gunst des Trainers wieder gestiegen sein, nachdem er zuletzt nicht mehr erste Wahl war.

Marco Thaler, Note 5

Die Null steht auch in Lausanne - logisch, schliesslich hat ja Marco Thaler gespielt. Spass beiseite: Seit er wieder auf dem Platz steht, hält die FCA-Defensive dicht. Und das ist kein Geschenk der Fussballgötter, sondern liegt auch an Thaler, der nach 19-monatiger Zwangspause sofort so stabil und selbstbewusst auftritt, als wäre er nie weggewesen. Hat zusammen mit Innenverteidiger-Kollege Bergsma die massigen Ouchy-Offensive im Griff. Und: Thaler steht mit einem rustikalen Befreiungsschlag am Ursprung des 1:0.

Leon Bergsma, Note 5

Wie Thaler bleibt auch der Holländer fehlerfrei. Und nach einigen wackligen Auftritten zu Beginn der Saison ist bei Bergsma der Mut für die risikoreiche Spielauslösung zurückgekehrt - was dem Aufbauspiel seiner Mannschaft sichtlich guttut.

Bastien Conus, Note 4,5

Einige Abspielfehler und Stellungsfehler schleichen sich beim Linksverteidiger ein, der dieses Mal den Vorzug vor Konkurrent Jan Kronig erhalten hat. Doch der Mut für die Offensive, der Kampfgeist und die etlichen gelungenen Pässe überstrahlen die Mängel. Nach diesem Auftritt darf er sich berechtige Hoffnungen machen, auch im nächsten Spiel gegen Thun wieder in der Startelf zu landen.

Telegramm FC Stade Lausanne Ouchy – FC Aarau 0:2 (0:2) Pontaise. – 472 Zuschauer. – SR: Kanagasingam. – Tore: 13. Spadanuda (Rrudhani) 0:1. 27. Balaj (Rrudhani) 0:2. Ouchy: Hammel; Hajrulahu, Rüfli, Cueni; Asllani, Laugeois (75. Lima), Bamba, Qarri (87. Hysenaj); Ajdini, Chader; Labeau (75. Staffoni). Aarau: Enzler; Giger, Thaler, Bergsma, Conus; Jäckle, Schneider (89. Schwegler); Spadanuda (91. Aratore), Rrudhani (46. Njie), Balaj (63. Avdyli); Almeida (63. Gouano). Bemerkungen: Ouchy ohne Abdullah (gesperrt), Bayard, Da Silva, Dalvand, Hadji, Kadima, Pos und Routis (alle verletzt). Aarau ohne Ammeter, Gashi, Qollaku, Thiesson (alle verletzt), Caserta und Senyurt (beide nicht im Aufgebot). – 33. Enzler pariert Foulpenalty von Labeau. – Erstes Pflichtspiel von Gobé Gouano im FCA-Trikot. – Verwarnungen: 35. Asllani, 55. Njie, 68. Labeau (alle Foulspiel).

Olivier Jäckle, Note 5

Spielt er nach der Länderspielpause wieder oder spielt er nicht? Das war die wohl brennendste Frage, bevor das Startelf-Geheimnis gelüftet wurde: Jäckle durfte als Captain ran und zeigte sich im Gegensatz zum laschen Auftritt gegen Kriens stark verbessert. Für ihn gilt wie für Giger: Die Spielpause und somit die Möglichkeit, sich im Training neue Sicherheit zu holen, scheint geholfen zu haben. Obwohl im Offensivspiel Steigerungspotenzial besteht: So ist Jäckle für das Gesamtgefüge unverzichtbar.

Randy Schneider, Note 4,5

Sein Name ist in der Startformation die grosse Überraschung: Nachdem er in den ersten neun Ligaspielen nur zu zwei Kurzeinsätzen à 5 Minuten kam, darf er in Lausanne plötzlich von Beginn an ran - der erste Startelf-Einsatz seit dem 20. April (!). Dank guten Trainingsleistungen ist es so gekommen, begründet Trainer Keller nach Spielschluss. Die Nachfrage war angebracht, schliesslich musste für Schneider musste tatsächlich der bis dato so starke Bunjaku auf die Bank. Der Poker des Trainers ging auf - nicht nur resultatmässig: Schneider hatte zu Beginn Mühe mit dem Tempo und der Zweikampfhärte, steigerte sich aber zunehmend und war dann in der zweiten Halbzeit endgültig eine positive Erscheinung.

Liridon Balaj, Note 5

Stagnation - das war in den vergangenen Wochen das meistgebrauchte Wort in Gesprächen über Liridon Balaj. Das Engagement war immer da, aber die Effizienz liess zu wünschen übrig. In Lausanne nutzt er die Freiräume bei den Gegenstössen von Beginn an clever, stellt die gegnerische Abwehr mit seinen Dribblings vor grosse Probleme und belohnt sich schliesslich mit einem Traumtor Marke Arjen Robben, als er nach Rrudhanis steilem Zuspiel von rechts ins Zentrum drängt, einen Gegenspieler abschüttelt und den Ball dann herrlich zum 2:0 in den weiter entfernten Winkel schlenzt.

Donat Rrudhani, Note 5,5

Hat seine starke Verfassung während der Länderspielpause konservieren können, gleich beide FCA-Treffer in der ersten Halbzeit bereitet er mit idealen Zuspielen auf die Torschützen Spadanuda und Balaj vor. Ist im Vorwärtsgang Dreh- und Angelpunkt, bis er sich kurz vor dem Halbzeitpfiff in einem Zweikampf wehtut und gepflegt werden muss. Die Blessur im Oberschenkel ist auch der Grund, warum er zur zweiten Hälfte nicht mehr erscheint - an seiner Leistung jedenfalls gibt es bis dahin nichts zu mäkeln.

Kevin Spadanuda, Note 5,5

So, wie er das 1:0 erzielt, machen das nur Spieler mit riesengrossem Selbstvertrauen: Statt sich alleine vor Ouchy-Goalie Hammel eine Ecke auszusuchen und flach zu schiessen, drischt er den Ball ansatzlos in den Netzhimmel. Obwohl die Lausanner mit Vehemenz versuchen, Spadanudas Kreise einzuengen, gelingt diesem immer wieder die Befreiung. Auch von den vielen Fouls lässt sich der Flügelstürmer nicht einschüchtern und bleibt gefährlich, bis er kurz vor Schluss ausgepumpt ausgewechselt wird. Nicht nur offensiv ist Spadanuda prägend, genauso einsatzfreudig ist er im Rückwärtsgang - die Folge: Erst gewinnt er im eigenen Strafraum den Ball, dann leitet sein Befreiungsschlag den Konter ein, den Balaj zum 2:0 abschliesst.

Mickael Almeida, Note 4,5

Erst ein Tor - das nagt natürlich an einem Stürmer. Vor allem an einem wie Almeida, der in jedem Spiel bis in die Haarspitzen motiviert ist und so gerne mit Treffern seinem Team helfen würde. Zwar gelingt ihm das auch gegen Ouchy nicht, obwohl er zwei gute Chancen hat. Bei der ersten ist die Sehnsucht nach einem eigenen Treffer offensichtlich, als er aus spitzen Winkel selber abschliesst, statt auf den besser postierten Balaj zu passen. Doch auch ohne Torerfolg ist er in diesem Spiel wichtig und entscheidend - als jeweils zweitletzter Passgeber vor den Toren. Und als erster Verteidiger, der die Ouchy-Angriffe im Keim zu ersticken versucht - und dies oft mit Erfolg tut.

Allen Njie, Note 4,5

Kommt nach der Halbzeitpause für Rrudhani. Seine Zweikampfführung ist spektakulär, dank seiner Beweglichkeit gewinnt er Bälle, die andere nicht einmal im Traum attackieren würden. Den Hang zur Nonchalance indes muss er abstellen, will er wieder näher an die Stammelf rücken.

Gobé Gouano, Note 3,5

Kommt in der 63. Minute für Almeida - und nach eineinhalbmonatiger Aufbauarbeit zu seinem Pflichtspieldebüt für den FC Aarau. Nach den zwei Toren im Test gegen Luzern waren die Erwartungen an den 20-Jährigen natürlich hoch, vielleicht zu hoch, denn ein Freundschaftsspiel, auch wenn der Gegner ein Superligist ist, ist nicht mit einem Ernstkampf zu vergleichen. Jedenfalls kann Gouano die fehlende Bindung zu den Teamkollegen nicht kaschieren, und wenn er dann mal den Ball hat, stellt er sich zu umständlich an. In einigen Szenen wirkt er gar phlegmatisch, so dass man konstatieren muss: Da muss mehr kommen, viel mehr, will er sich eine Vertragsverlängerung über die Vorrunde hinaus verdienen.

Milot Avdyli, Note 4

Kommt in der 63. Minute für Balaj, es ist das Ligadebüt in dieser Saison für den jungen Kosovaren, dem man im Vorfeld der Saison eine wichtigere Rolle zugetraut hat. In den rund 30 Minuten in Lausanne gefällt er mit seiner Schnelligkeit und einigen guten Ideen, Abzüge gibts aber für die zwei schlechten Torabschlüsse aus bester Position.

Silvan Schwegler, keine Note

Kommt in der 89. Minute für Schneider, zu kurz im Einsatz für eine Bewertung. Das Toptalent hat momentan nur wenig Einsatzminuten, mitunter eine Folge des grossen Konkurrenzkampfes im zentralen Mittelfeld. In den nächsten Tagen dürfte die bereits angekündigte Vertragsverlängerung, für die er sich trotz Avancen von Bundesliga-Klub Freiburg entschieden hat, Tatsache werden.

Marco Aratore, keine Note

Kommt in der Nachspielzeit für Spadanuda. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.