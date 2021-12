FC Aarau: Die Spielernoten zum 2:1-Sieg in Kriens

FCA-Einzelkritik Das Bauchgefühl stimmt: Comebacker Gashi thront über allen, andere enttäuschen beim Knorzsieg in Kriens Vorne trifft Shkelzen Gashi nach dreimonatiger Verletzungspause doppelt, hinten hält einmal mehr ein starker Simon Enzler die Punkte fest. Der Rest der FCA-Spieler schwankt in der Einzelbewertung zwischen gut und ungenügend. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 15.12.2021, 00.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 5,5

Wer dachte, der Goalie erlebt gegen das abgeschlagene Schlusslicht einen geruhsamen Abend, der irrte: Kurz vor und kurz nach der Pause verhindert er mit zwei Reflexen einen erneuten Rückstand. Und dann hält er kurz nach Gashis 2:1 im Duett mit Hasani den Sieg fest. Einmal mehr können sich die Aarauer glücklich schätzen, Enzler in ihren Reihen zu wissen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jérôme Thiesson, Note 3,5

Nach über zwei Monaten Verletzungspause ersetzt er in Kriens den gesperrten Raoul Giger. Die mangelnde Spielpraxis kann der 34-Jährige dabei nicht kaschieren, sieht zu Beginn in einigen Duellen schlecht aus und holt sich - zu seiner Verteidigung sei gesagt zu Unrecht - eine Gelbe Karte ab, wegen der er nun seinerseits im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Xamax gesperrt sein wird. Tiefpunkt seines Arbeitstages war die Szene, die zum 0:1 führt: Thiesson verpasst den Ball, was Mulaj erst den Torschuss ermöglicht. Danach bleibt er bis zu seiner Auswechslung stabil.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Marco Thaler, Note 4,5

Kriens kommt zu vielen Chancen, um Thaler eine höhere Note zu geben. Doch klare Fehler begeht er - im Gegensatz zu Nebenmann Bergsma - keine, so dass er auch besser bewertet wird.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Leon Bergsma, Note 3,5

Bereits nach der ersten Viertelstunde stehen zwei Querschläger und ein Fehlpass, der zu einer gegnerischen Chance führt, zu Buche. Aussetzer, die man vom Holländer nicht gewohnt ist. Der ungenügende Eindruck bleibt bis zum Schluss - freuen darf sich Bergsma über den Sieg, nicht aber über seine persönliche Darbietung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jan Kronig, Note 4

Wird in der Anfangsphase zwei Mal überlaufen, danach hat er seine linke Abwehrseite im Griff. Mehr als solide Defensivarbeit will indes nicht gelingen, im Angriffsspiel bleibt der U21-Nationalspieler vieles schuldig.

Imran Bunjaku, Note 5

Einen Schönheitspreis gabs auf dem unterirdisch schlechten Kunstrasen im Kleinfeld-Stadion nicht zu gewinnen. Bunjaku passte sich den Gegebenheiten an und war sich auch für das unprätentiöse Ballwegschlagen nicht zu schade. Zeigte lange, dass er auch eine gute Übersicht hat, in der Schlussphase dann wurde er zum wichtigen Defensivfaktor, indem er etliche hohe Bälle abfing.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 4,5

Der Pass, mit dem er vor dem 1:1 Schneider lanciert, ist genial. Auch sonst läuft viel über den Liberianer und wenn es darum geht, dem Gegner auch mal weh zu tun, ist Njie zur Stelle. Er nimmt sich seine Pausen, was Trainer Stephan Keller einige Nerven gekostet haben dürfte - insgesamt aber ist Njie in Kriens einer der besten Aarauer.

Randy Schneider, Note 5

Seine spielerische Klasse tut dem FCA in diesem sonst von Kampf und Krampf geprägten Spiel gut. Gar hervorragend ist die Vorarbeit, die zum 1:1 führt - Schneider schüttelt gleich zwei Gegenspieler ab und passt dann genau im richtigen Moment zu Torschütze Gashi. Im Zweikampf mit den gewohnten Schwächen, doch seine offensiven Ideen waren, was es in diesem Spiel von ihm brauchte - und die lieferte er auch.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 3,5

Lange bleibt er unauffällig und wenn er dann doch in guter Position an den Ball kommt, misslingt ihm alles. Erhält dann in der 53. Minute die grosse Chance, alleine vor dem Tor eine ungenügende Leistung aufzubessern - doch der Ball fliegt weit vorbei und Rrudhanis Note bleibt tief.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 4,5

Auch in Kriens hat sich seine Topform herumgesprochen, so dass die Innerschweizer dem FCA-Topskorer permanent auf den Füssen herumstehen. Vor der Pause kommt er nicht ins Spiel, nach dem Seitenwechsel indes befreit er sich von den Fesseln und sorgt offensiv für viel Gefahr. Bei der ersten Vorlage auf Gashi, der danach ins leere Tor einschiebt, wird Spadanuda noch zu Unrecht aus dem Abseits zurückgepfiffen. Einige Minuten später duplizieren sich die Ereignisse - und dieses Mal darf sich Spadanuda den Assist zum Siegtor gutschreiben lassen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 5,5

"I'm back" - wird der USA-Fan Gashi denken. Rausposaunen würde er dies nie, stattdessen sagt er: "Danke an die Mannschaft, dass sie mich so gut wieder aufgenommen hat." Fast drei Monate setzte eine Muskelverletzung den 33-Jährigen ausser Gefecht, in Kriens kommt er erstmals wieder zum Einsatz. Eine Gefühlsentscheidung von Trainer Keller, der nun weiss, dass er sich auch in Zukunft auf sein Gefühl verlassen kann: Gashi bucht zwei Tore, den wichtigen Ausgleich kurz nach der Krienser Führung und das 2:1 Mitte der zweiten Halbzeit. Statistisch ist er somit unangefochtener "Man of the Match" und darf für sich behaupten, trotz lädiertem Körper mit nun fünf Saisontoren der treffsicherste Stürmer im FCA-Kader zu sein.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Binjamin Hasani, Note 4,5

Kommt in der 65. Minute für Thiesson. Seine erste Aktion ist gleich matchentscheidend, als er nach einem Durcheinander vor dem FCA-Tor den Ball in extremis von der Linie wischt. Sieht danach Gelb für ein taktisches Foul, schwimmt bei zwei, drei Flügelangriffen der Krienser - insgesamt aber ein solider Kurzeinsatz von ihm, der in dieser Saison die Rolle des Notnagel bekleidet.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Mickael Almeida, Note 3

Der Trainer entschied sich beim Zusammenstellen der Startelf im Sturmzentrum für Gashi und gegen Almeida. Nicht nur wegen Gashis Doublette war das ein goldrichtiger Griff: Almeida gelang nach seiner Einwechslung in der 65. Minute für den entkräfteten Doppeltorschützen absolut nichts, zu allem Übel vergab er aus idealer Position das erlösende 3:1 und die grosse Chance, etwas Selbstvertrauen zu tanken. Der junge Stürmer befindet sich seit Wochen im Formtief, ihm ist zu wünschen, dass er in der Winterpause irgendwie wieder rausfindet.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 3,5

Nach zuletzt ansprechenden Leistungen ist der Teileinsatz ab der 65. Minute in Kriens wieder ein Schritt rückwärts. Macht es keinen Deut besser als Rrudhani, für den er ins Spiel kommt. Dabei hatte Balaj wahrlich schon stärkere Abwehrreihen gegen sich als jene der Krienser.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Silvan Schwegler, keine Note

Kommt in der 86. Minute für Njie. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Milot Avdyli, keine Note

Kommt in der 92. Minute für Spadanuda. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen