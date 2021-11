FC Aarau: Die Spielernoten zum 1:0-Heimsieg gegen Yverdon

Challenge League «Suberi Büez»: Beim Arbeitssieg gegen Yverdon verpasst der Beste nur knapp die Maximalnote Ein Spektakel gegen das robuste Yverdon durfte man nicht erwarten: Gefragt waren vom FC Aarau in erster Linie Arbeitswille und Konzentration. Die Mannschaft lieferte und holt sich entsprechend gute Noten ab. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 06.11.2021, 21.58 Uhr

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 4,5

Es war zu erwarten, dass der FCA-Goalie gegen das defensivstarke Yverdon nicht unter Dauerbeschuss stehen wird. Doch die zwei Szenen, bei denen er gefordert ist, haben es in sich: Kurz vor der Pause steht Enzler nach dem Sololauf von Ninte goldrichtig, als er von diesem im Fallen angeschossen wird. Wiederum Ninte ist es, der nach 72 Minuten aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt und diesen von Enzler souverän abgewehrt sieht. Die Riesenchance zum Ausgleich mit einem Haken: Ninte büschelt sich den Ball nämlich sehr offensichtlich, aber ungesehen vom Schiedsrichter-Team mit dem Arm zurecht.

Raoul Giger, Note 5,5

Der Rechtsverteidiger musste in dieser Saison schon untendurch: Im September bestritt er kein Spiel von Anfang an. Rückblickend scheint ihm die unfreiwillige Pause gutgetan zu haben. Denn seit Giger wieder spielt, tut er das gut. Gegen Yverdon sogar so gut, dass er sich die Bestnote aller FCA-Spieler verdient: Etliche wichtige Ballgewinne, beeindruckende Präsenz in den Zweikämpfen gegen ein sehr robustes Yverdon und nach der Pause auch die von ihm bekannten Flügelläufe. Zur Maximalnote «6» fehlt nur noch ein Assist oder ein Tor. «Ja, ich habe mich gut gefühlt», sagt er nach seinem bärenstarken Auftritt ganz bescheiden.

Marco Thaler, Note 5

In der Schlussviertelstunde ist das Abwehrzentrum gefragt, Yverdon drückt auf den Ausgleich und versucht sich mit vielen hohen Bällen. Thaler köpfelt alles weg und leistet seinen wichtigsten Beitrag in der 79. Minute, als er einen Steilpass auf Vladi erahnt und stoppt - sonst wäre dieser alleine auf Enzler losgezogen.

Leon Bergsma, Note 5

Auch Bergsma agiert wie Thaler im Verteidigungs-Modus tadellos. Sein Einfluss aufs Aufbauspiel war schon grösser, doch in dieser Partie zählte anderes: «Suberi Büez»

Jan Kronig, Note 4,5

Ob er auch ohne die Sperre für Konkurrent Conus gespielt hätte, ist hypothetisch. Fakt ist: Kronig ist nach der Pause besser als zuvor, was vor allem daran liegt, dass auch er auf die Yverdon-Angriffe stets eine gute Antwort parat hat.

Olivier Jäckle, Note 4,5

Langsam aber sicher findet der Captain zur Stabilität und Dominanz zurück, die ihn auszeichnen, wenn er gut drauf ist. Torchancen vorzubereiten ist gegen Yverdon nicht seine Aufgabe, darum fällt er auch nicht besonders auf. Wichtig ist er in dieser von der Taktik geprägten Partie dennoch.

Allen Njie, Note 4,5

Endlich packt er wieder einmal seine einzigartigen Schmetterantritte aus - prompt führt der zweite zur grossen Chance von Schneider Mitte der ersten Halbzeit. Der furchtlose Njie ist lange eine Art Prellbock gegen die Abwehrtürme von Yverdon, ehe er sich nach der Pause zurückzieht und nach 74 Minuten entkräftet Platz macht für Bunjaku.

Randy Schneider, Note 5

An ihm scheiden sich die Geister: Die einen feiern seine feine Ballbehandlung und seine Fähigkeit zum sogenannten «tödlichen» Pass. Andere verwerfen die Hände, wenn er wieder einmal unbedrängt mit einem Fehlpass eine Torchance im Keim erstickt oder Zweikämpfe verliert. Fakt ist: Gegen Yverdon hat Schneider zwei von drei Topchancen vor der Pause, die er beide vergibt. Nach dem Seitenwechsel provoziert er mit seiner Flanke den Penalty, der zum Siegtor führt, und schickt Almeida auf die Reise, der das sichere 2:0 vergibt. Trotz Aussetzern: In diesem Spiel ist er entscheidend.

Kevin Spadanuda, Note 5

Auch wenn er zuletzt nicht mehr so regelmässig traf wie noch zu Beginn der Saison, ist Spadanuda mit seiner Dynamik, seinem Einsatzwillen und seinem Mut zum Dribbling unverzichtbar und die dominante Figur der FCA-Offensive. Gegen Yverdon belohnt er sich für eine erneut starke Performance wieder einmal mit einem Tor. Nach dem Penaltypfiff übernimmt er Verantwortung und trifft vom Punkt, wie er spielt: schnörkellos.

Liridon Balaj, Note 4

Mitunter an ihm dürfte es liegen, dass FCA-Trainer Keller in der ersten Halbzeit moniert, dass seine Mannschaft nach Ballgewinnen nicht forsch genug die Vertikale sucht. Balaj hat am Flügel oft den Ball am Fuss, verheddert sich aber immer wieder und muss abbrechen. Er kann es viel besser, weshalb seine Auswechslung nach 65 Minuten nicht überrascht.

Donat Rrudhani, Note 4

Wer so gut spielt wie Rrudhani bisher, der legt die Messlatte hoch. Auch gegen Yverdon hat er viele Szenen und wird von den Mitspielern im Angriff gesucht, doch in den entscheidenden Momenten verlässt ihn an diesem Abend das Glück oder es fehlt die nötige Durchschlagskraft gegen die beinharten Verteidiger.

Mickael Almeida, Note 3,5

Er kommt nach 65 Minuten für Balaj und fügt sich eigentlich gut ein, bis er in der 80. Minute alleine aufs gegnerische Tor läuft. Doch dann passiert, was symbolisch ist für seine Schaffenskrise (seit Anfang August ohne Treffer): Der Ball verspringt ihm ohne gegnerische Einwirkung. Ihm dürfte nach dem Schlusspfiff ein besonders grosser Stein vom Herz gefallen sein, dass Aarau trotz seines Fauxpas gewonnen hat.

Imran Bunjaku, keine Note

Kommt in der 74. Minute für Njie und packt gleich mal eine Monstergrätsche aus - eine ultrawichtige, unterbindet sie doch einen aussichtsreichen Konter der Gäste. Für eine Bewertung ist er dennoch zu kurz im Einsatz.

Marco Aratore, keine Note

Er ersetzt in der 88. Minute Rrudhani - zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Silvan Schwegler, keine Note

Nach 89 Minuten für Spadanuda im Spiel - zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.