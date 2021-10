FC Aarau: Die Spielernoten zur Nullnummer gegen den SC Kriens

Challenge League Passend zum Ergebnis: Biedere Aarauer in der Einzelkritik, Bunjaku ist noch der Beste Zwar beendet der FC Aarau gegen Kriens zum vierten Mal in Folge eine Partie ohne Gegentor. So schneiden in der Bewertung die Defensivspieler besser ab als die Offensive, die gegen das Schlusslicht erstaunlich harmlos agiert. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 03.10.2021, 18.51 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Weil die Krienser bei ihren Grosschancen das Tor verfehlen oder den Ball nicht richtig treffen, wird Enzler nicht gross gefordert. Der Goalie ist wie gewohnt oft eingebunden ins Aufbauspiel und setzt die Vorgabe, die Angriffe mit Flachpässen zu eröffnen, vorbildlich um.

Jérôme Thiesson, Note 4

Defensiv solid, bis zu seiner Auswechslung aber fehlerhaft im Aufbau. So kann man seinen Arbeitstag zusammenfassen, der nicht als einer der besseren in Thiessons Karriere in die Geschichte eingehen wird.

Marco Thaler, Note 4,5

Obwohl der FC Aarau mit Thaler im Abwehrzentrum zum vierten Mal in Folge zu Null spielt, muss auch ihm zu denken geben, dass Kriens mit mehr Fortune und Qualität gut und gerne eines oder mehrere Tore hätte erzielen können. Thaler darf für sich konstatieren, dass er im ersten Saisonviertel überraschend früh den Sprung vom Langzeitverletzten zum Stammspieler geschafft hat.

Leon Bergsma, Note 4,5

Darf wie die anderen Abwehrspieler froh sein, dass die Krienser Angreifer ihre Chancen leichtfertig vergeben: So spielt der FC Aarau erneut zu Null. Daran hat Bergsma seinen Anteil, doch vom Holländer ist man sich mehr Einfluss im Aufbauspiel gewohnt.

Raoul Giger, Note 4

Erstmals seit Ende August wieder in der Startelf. Diesmal als sehr offensiver Aussenverteidiger. Der Einsatz stimmte, doch mit der Flankenqualität kann Giger nicht zufrieden sein.

Imran Bunjaku, Note 5

Präsentierte sich einmal mehr sehr ballsicher und gefiel mit wichtigen Ballgewinnen. Der 28-Jährige hat sich verdientermassen in der Startformation festgebissen. Wurde nach dem Spiel zurecht zum besten FCA-Spieler gewählt.

Olivier Jäckle, Note 3,5

Nach dem Denkzettel in Winterthur kehrt er zurück in die Startelf. Ist zwar sofort wieder der Chef auf dem Platz, die von ihm gewohnte Dominanz erreicht er jedoch zu keinem Zeitpunkt. Symptomatisch: Jäckle schlägt gleich drei (!) Luftlöcher. Steckt er in einer kleinen Schaffenskrise? Für Jäckle dürfte die Natipause zum richtigen Zeitpunkt kommen...

Jan Kronig, Note 3,5

Die starke Performance nach der Einwechslung in Winterthur konnte er gegen Kriens nicht bestätigen. Offensiv ohne Einfluss und im Rückwärts das eine oder andere Mal nicht auf der Höhe.

Donat Rrudhani, Note 3,5

An ihn sind die Erwartungen mittlerweile hoch - eine Folge der starken Auftritte seit Saisonbeginn. Dass auch er gegen Kriens nicht auf Touren kommt und zu fehlerhaft agiert, beeinflusst die harmlose Offensivdarbietung des FCA frappant.

Kevin Spadanuda, Note 4

Das Selbstvertrauen und die Dynamik sind noch da: Doch gegen Kriens schafft er es nicht, sich in gute Abschlusspositionen zu bringen. Auch ein Spadanuda kann es nicht immer richten...

Mickael Almeida, Note 3,5

Seit seinem Last-Minute-Siegtreffer beim 2:1 in Thun (2. Spieltag) wartet er auf das nächste Erfolgserlebnis: Das merkt man ihm an, obwohl er gut ins Spiel eingebunden ist. Vergibt gegen Kriens kurz vor der Pause die klarste FCA-Torchance, als er eine Rrudhani-Hereingabe nicht sauber trifft.

Liridon Balaj, Note 4,5

Kommt in der 57. Minute für Thiesson und avanciert mit zwei Abschlüssen zum insgesamt gefährlichsten Offensivspieler. Sein Weitschuss in der Nachspielzeit fordert das ganze Können von Kriens-Goalie Neuenschwander.

Allen Njie, Note 4

Kommt in der 57. Minute für Jäckle. Bringt kurzzeitig die vermisste Schärfe ins Spiel, auch, indem er das Publikum anpeitscht. Doch 20 Minuten später ist sein Einfluss bereits wieder verpufft.

Marco Aratore, ohne Note

Kommt in der 78. Minute für Almeida. Zu kurz im Einsatz für eine Note.