FC Aarau: Allen Njie steht vor einer wichtigen Saison

Challenge League Eine Woche vor dem FCA-Saisonstart: «Ich nehme diese Herausforderung an», sagt Mittelfeldspieler Allen Njie Allen Njie steht vor einer wichtigen Saison. Er will mit dem FC Aarau aufsteigen und zeigen, dass er selber bereit ist für den nächsten Schritt. Der Mittelfeldspieler aus Liberia ist zuversichtlich, beides zu erreichen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Allen Njie hat Vertrauen in seine Qualitäten und in die der Mannschaft (Aarau/06.07.22) Bild: Alex Spichale

Es gibt zu Allen Njie diese etwas sonderbare Geschichte. Wie er vor seiner Wohnung in Entfelden unten an der Strasse wartet, bis ihn ein Kollege abholt und mit dem Auto ins Training fährt. Dabei kann Allen Njie durchaus Auto fahren. Nur: «Mein Führerausweis aus Liberia ist in der Schweiz nicht gültig. Jetzt muss ich den Ausweis hier nochmals machen», sagt er. Diese Geschichte ist zwar nur eine Episode im Alltag des bald 23-Jährigen. Aber sie dokumentiert, dass Njie hier in einer ganz anderen Welt lebt als in der, in welcher er aufgewachsen ist.

Deshalb könnte man nun eine dieser typischen Geschichten schreiben: Von einem jungen Mann, der entdeckt wurde beim Kicken in den Hinterhöfen von Barnesville, einem Vorort von Monrovia, der Hauptstadt Liberias.

Der dank Beziehungen der Eltern in eine Fussball-Schule aufgenommen wurde. Der schliesslich für eine Transfersumme von ein paar tausend Dollar und ein paar Fussballschuhen nach Europa kam, zu den Grasshoppers, noch keine 20 Jahre alt. Der sich in Zürich unverstanden fühlte. Der eine Reise als Leihspieler durch Europa startete, um dann nach nur einem halben Jahr doch wieder zurückzukommen in die Schweiz, diesmal zum FC Aarau. Die Geschichte wäre eine Aneinanderreihung von Klischees.

Auf dem Brügglifeld ist Allen Njie zum Leistungsträger entwickelt. Bild: Alex Spichale

Deshalb soll hier eine andere Geschichte erzählt werden. Die Geschichte eines jungen Mannes, der zwar noch immer seine Träume hat, der einmal in der Premier League spielen möchte, der aber kein Nobody und Aussenseiter mehr ist. Allen Njie ist ein Fussballer geworden, von dem sie beim FCA erwarten, dass er als Leader auftritt, wenn es darum geht, den Klub zurück in die Super League zu bringen. Von dem sie glauben, dass er der Nächste ist, der den Schritt in die Super League oder sogar ins Ausland schafft.

Ist er der Challenge League schon entwachsen?

Wer sich in der Szene umhört, erfährt, dass Njie eigentlich zu gut ist für die Challenge League. Dass selbst in der Super League nicht viele Mittelfeldspieler seine Qualitäten hätten. Sandro Burki, der Sportchef des FC Aarau, sagt es so: «Allen hat alles, was ein moderner Mittelfeldspieler braucht. Er hat aber auch überall noch Potenzial, das nicht ausgeschöpft ist.» Njie kann in den Zweikämpfen noch dominanter sein. Er kann noch mehr Tore schiessen. Er kann taktisch noch disziplinierter und in den Leistungen noch konstanter sein.

Dazu sagt Njie: «Ich nehme diese Herausforderung an. Ich will mich verbessern und ich setze mich selbst unter Druck.» Er sitzt in diesem Moment im Schatten hinter der Tribüne des Brügglifelds. Das Training ist vorbei, doch Njie wirkt noch immer ernst und fokussiert. Nicht flapsig, sprunghaft und im Temperament überbordend. Also nicht so, wie er auch schon beschrieben wurde. Er spüre, dass er zum wichtigen Spieler im Team geworden sei. Dass sein Standing ein anderes sei als noch vor einem Jahr. Auch hat er das leicht Unterwürfige verloren. Burki nannte er bis vor wenigen Monaten noch «Boss», jetzt ist daraus einfach «Sandro» geworden.

Das Standing des Leistungsträgers hat Njie auch im Nationalteam. Er ist Captain der Auswahl Liberias, zuletzt im Juni gegen Marokko in der Qualifikation zum Afrika-Cup. Liberia, Nationalteam: Es ist der Moment, in dem Njie von sich als Star erzählt. Wie sich in Monrovia eine Menschenmenge bildet, wenn er irgendwo auftaucht. «In Liberia kennt mich jeder. Wenn ich ein Geschäft oder ein Restaurant betrete, muss ich Autogramme geben und für Selfies hinstehen.» In seiner Heimat war Njie das letzte Mal im vergangenen Winter. Zuletzt im Juni durfte er mit dem Nationalteam nicht daheim antreten. Das Reisen ist in Afrika wegen der Pandemie noch immer schwierig. Die Liberianer mussten ihr «Heimspiel» gegen Marokko deshalb auswärts in Casablanca austragen.

Super League mit Aarau, Afrika-Cup mit Liberia

Seit zwei Jahren hätten sie nicht mehr in Monrovia spielen können, so Njie. Er hofft, dass im September gegen Südafrika daheim gespielt wird. Das ist von Belang, weil Liberia sich für den Afrika-Cup 2024 qualifizieren würde, wenn es in der Gruppe mit Marokko und Südafrika auf Platz 1 oder 2 käme. Liberia nahm 2002 letztmals am Afrika-Cup teil. Als Captain sein Land an dieses Turnier zu führen, davon träumt Njie.

«Gegen Vaduz hatten wir einfach Pech», sagt Allen Njie zum Ende der letzten Saison (Aarau/21.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Jetzt aber richtet er den Fokus auf Aarau. Die Enttäuschung des verpassten Aufstiegs ist Zuversicht gewichen. «Wir hatten gegen Vaduz einfach Pech. Aber wir haben die Qualität, in der nächsten Saison den Aufstieg zu schaffen.» Der FCA investiert Geld und Zeit, damit Njie seinen Beitrag dazu leisten, sich weiterentwickeln und sich auf den Fussball konzentrieren kann. «Wir sind als Klub gewachsen und können Spieler aus einem anderen Kulturkreis eng begleiten», erklärt Burki. Im Fall von Njie heisst enge Begleitung auch dies: Ihn mit dem Auto zum Training zu fahren.

