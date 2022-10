Challenge League: Aarau und die Chancen einer englischen Woche

Challenge League Eine Woche der grossen Chancen: Aarau bestreitet drei Spiele in acht Tagen – und will sich in der Spitzengruppe festbeissen Am Sonntag tritt der FC Aarau auswärts beim sieglosen FC Vaduz an. Danach folgen die Heimspiele gegen Bellinzona (Mittwoch) und Neuchâtel Xamax (Sonntag, 23. Oktober). Es wird eine Woche der grossen Chancen – für die Mannschaft, aber auch für einzelne Spieler. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild mit Symbolcharakter für Sonntag? Aarau (Nuno da Silva) eilt Vaduz (Kevin Iodice) davon. (Aarau, 15.07.022) Marc Schumacher / freshfocus

Die Regenwolken hängen am Freitagmorgen tief über dem Brügglifeld. Als das zweitletzte Training des FC Aarau vor dem Auswärtsspiel vom Sonntag gegen den sieglosen Tabellenvorletzten Vaduz beginnt, regnet es leicht. Später trocknet die Luft etwas ab und am Mittag, zum Ende der Einheit, drücken sogar ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke.

Das Wetter ist an diesem Vormittag so wie die Leistungen Aaraus in den letzten Wochen: wechselhaft. Auf den schwungvollen Auftritt im Cup gegen Basel folgte ein von zu viel Passivität geprägtes Spiel in Yverdon. Dann, vergangene Woche gegen Thun, lag der FC Aarau kurz nach der Pause 0:2 zurück, ehe er mit einer begeisternden letzten halben Stunde doch noch zu einem Punkt stürmte.

Allen Njie kann in Vaduz wohl spielen

Trainer Stephan Keller sah das Auf und Ab nicht so ausgeprägt. «Die erste Hälfte gegen Thun war ein bisschen Lotterie. Statt 0:1 hätte es zur Pause durchaus auch 3:1 für uns stehen können.» Gewiss, Aarau hatte bei zwei Pfostenschüssen von Varol Tasar auch Pech.

Doch gegen Thun war die Steigerung in den letzten 30 Minuten dennoch augenfällig. In den Vordergrund spielten sich dabei nicht nur Tasar und Valon Fazliu mit ihren Toren, sondern auch die früh eingewechselten Silvan Schwegler, Milot Avdyli und Arijan Qollaku.

Flügel Milot Avdyli könnte am Sonntag erstmals in dieser Saison von Beginn weg spielen. (Aarau, 07.10.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Die Frage stellt sich nun, ob dieses Trio in Vaduz eine Chance von Beginn weg erhält. Es ist davon auszugehen, dass zumindest Flügel Avdyli in Vaduz zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn weg spielt. Der 20-Jährige kam in der Challenge League in neun von zehn Spielen zu einem Teileinsatz und überzeugte dabei oft.

Keller gibt aber zu bedenken: «Nach einer Stunde reinzukommen ist eine andere Disziplin, als ein Spiel zu beginnen.» Dennoch ist Avdyli wahrscheinlich erste Wahl, um den gesperrten Bastian Conus zu ersetzen.

Allen Njie könnte am Sonntag dank eines Rekurses trotz Sperre spielen. (Bellinzona, 12.08.2022) Martin Meienberger / freshfocus

Gesperrt ist in Vaduz auch der Joker Andrin Hunziker. Um eine weitere Absenz wegen einer Sperre kommt Aarau am Sonntag wohl herum. Mittelfeldspieler Allen Njie kann (Stand Freitagabend) eingesetzt werden. Der Liberianer sass gegen Yverdon eine Gelb-Sperre aus der Meisterschaft ab und wurde danach wegen der Roten Karte im Cup für zwei weitere Spiele gesperrt. Dagegen rekurrierte Aarau. Die erste und nach einem direkten Platzverweis automatische Rot-Sperre verbüsste Njie gegen Thun. Der Rekurs der Aarauer gegen die zweite Rot-Sperre hat nun aufschiebende Wirkung.

Sollte Njie doch noch gesperrt werden, stünde neben Schwegler auch Imran Bunjaku bereit, der gegen Yverdon ein solider, gegen Thun aber ein ungenügender Statthalter von Njie war. Eine (neue) Chance bekommt in der englischen Woche mit Sicherheit auch Qollaku rechts in der Abwehr auf der Position von Marco Thaler. Dieser hatte zuletzt zweimal unglücklich agiert und scheint ausserdem physisch nicht in der Lage, drei Spiele innerhalb von einer Woche zu bestreiten.

Das bevorstehende, getaktete Programm der Challenge League gibt also einigen Spielern die Chance, sich für weitere Einsätze von Beginn weg aufzudrängen. Bis zur Winterpause in sechs Wochen bestreitet Aarau noch acht Spiele und Keller sagt: «Im November kann die Formation womöglich anders aussehen als im Moment. Ich traue jedem zu, sich in die Startelf zu spielen.»

Aarau kann Vaduz und Xamax distanzieren

Trainer Stephan Keller will sich mit seinem Team «in der Spitzengruppe festbeissen». (Schaffhausen, 09.09.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Eine Chance bieten die Duelle mit Vaduz, Bellinzona (19. Oktober) und Neuchâtel Xamax (23. Oktober) aber auch dem FC Aarau im Allgemeinen. So könnte er etwa Vaduz und den Tabellenletzten Xamax, die zu Saisonbeginn als Aufstiegskandidaten gehandelt wurden, mit Siegen womöglich entscheidend distanzieren. Keller hat beim Blick auf die Tabelle indes andere Prioritäten. Er sagt:

«Wir schauen nicht auf Vaduz oder Xamax, sondern auf die Teams um uns herum. Wir wollen uns in den nächsten Spielen mit Siegen in der Spitzengruppe festbeissen.»

In dieser Saison stehen erstmals drei Spiele innerhalb von einer Woche an. Dass der FC Aarau englische Wochen kann, bewies er letzte Saison. Zwischen der 33. und 35. Runde realisierte er gegen Yverdon (4:0), Lausanne-Ouchy (2:1) und Schaffhausen (1:0) innerhalb von neun Tagen drei Siege. In dieser Spielzeit wartet er allerdings noch auf eine Serie von drei Erfolgen am Stück. Der Auftakt zu dieser Premiere soll in Vaduz gelingen.

Apropos Vaduz: Die Liechtensteiner spielen zwar in der Gruppenphase der Conference League mit, doch in der Meisterschaft wären sie fürs Erste zufrieden, wenn ihnen nur schon mal ein Sieg gelänge.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen