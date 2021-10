FC Aarau: Wieder Schiedsrichter-Pech bei der Niederlage in Vaduz

Challenge League Eine Mannschaft ohne Stürmer und wieder Pech bei strittigen Szenen: Die Woche der Déjà-Vus endet bitter für den FC Aarau Die Torsuche im Ländle beginnt ohne Stürmer, Stephan Keller ist über die erste Halbzeit «enttäuscht» und Olivier Jäckle trauert den Chancen hinterher. Die Analyse zur 1:2-Niederlage in Vaduz. Frederic Härri Jetzt kommentieren 31.10.2021, 05.00 Uhr

Es ist die Woche der Déjà-Vus für den FC Aarau. Eine Woche, in denen sich die Fussballspiele in deren Ablauf gleichen. Drei Spiele, in denen der FCA vor der Pause nur wenig Torgefahr erzeugen kann, in Rückstand gerät und gegen Ende mit aller Kraft auf den Ausgleich drängt. Gegen Thun war das so, auch im Cup gegen Lausanne-Sport ähnelte das Szenario, das sich am Freitag im Vaduzer Rheinpark Stadion wiederholte. Was den drei Partien ebenfalls gemein ist: Der FC Aarau verlor sie allesamt. 0:2, 0:1 und 1:2. Besonders das letzte punktlose Spiel dieser Serie löst unangenehme Nebenerscheinungen aus: Gegner Vaduz ist nun auf vier Punkte enteilt, und der Abstand auf den Tabellenersten Winterthur neu sieben Zähler.

Die Geschehnisse hätten wohl früh in eine andere Bahn gelenkt werden können, wenn Bastien Conus’ Schuss in der 1. Spielminute nicht vom Vaduzer Goalie Büchel entschärft worden wäre. So aber bleibt die Angelegenheit vorerst torlos. Der FC Aarau kombiniert sich gefällig durch das Mittelfeld; mit den drei aufgebotenen Spielern Olivier Jäckle, Allen Njie und Randy Schneider haben die Gäste im Zentrum die Überhand. Und doch sind es nicht die Aarauer, die in Führung gehen, sondern die gastgebenden Vaduzer. Nico Hug passt im Strafraum auf Kristijan Dobras – 1:0. Mit der Führung im Rücken konzentriert sich Vaduz aufs Verteidigen, der FCA seinerseits stösst selten gefährlich hinter die Abwehrkette. Wenn, dann ist die Mannschaft mit Schüssen aus der Distanz gefährlich.

Tunahan Cicek verlädt Aarau-Goalie Simon Enzler. Michael Zanghellini/Freshfocus / freshfocus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verfolgt der FC Aarau den Vorsatz, rasch auf den Ausgleich zu drängen. Erst einmal wird die Hypothek jedoch grösser: In der 51. Minute foult Jäckle Gegenspieler Simani im Strafraum, Cicek läuft an und verlädt Goalie Enzler – 2:0 für Vaduz. Der FCA – der übrigens ohne nominellen Stürmer spielt – läutet im Anschluss seine Sturm- und Drangphase ein. Schneiders Tor in der 64. Minute nach Pass von Kevin Spadanuda bleibt allerdings bis zum Schluss das Einzige, was sich im Resultat niederschlägt. Zweifelsohne ist das ein ungerechter Lohn für den Aufwand, den die Aarauer betreiben. Zwei Mal ist auch Pech dabei: Sowohl Spadanuda als auch Balaj treffen nur die Latte. Dem FC Aarau fehlt derzeit eben auch das nötige Wettkampfglück.

11. Minute: Randy Schneider hält vor dem Strafraum den Fuss in einen Pass, der ungewollt zur perfekten Steilvorlage für die Vaduzer mutiert. Nico Hug erhält im Sechzehner den Ball, wird von Raoul Giger nicht eng genug gedeckt, und spielt so Kristijan Dobras in der Mitte an. Dobras zieht ab, Bergsma versucht noch zu retten, über Enzler hinweg schlägt der Ball zum 1:0 für den FC Vaduz ein.

52. Minute: Eine Szene, die an den Akt des Flipperns gemahnt, geht dem 2:0 voraus. Nach einem Corner kommt der Vaduzer Abwehrmann Denis Simani vor Olivier Jäckle an den Ball und zwingt Enzler zu einer Blitzparade. Von der Latte springt der Ball über Umwege zurück zum Duo Simani-Jäckle. Beide strecken das Bein aus, doch Jäckle trifft dabei auch Simanis Fuss – Elfmeter. Tunahan Cicek läuft an, schiesst von sich aus gesehen nach rechts, während sich Enzler für die andere Richtung entscheidet.

64. Minute: Der Aarauer Anschlusstreffer: Kevin Spadanuda sprintet vorbei bis an die Grundlinie und legt den Ball zurück an die Fünfmeterlinie, wo Randy Schneider mit der Innenseite ins kurze Eck abschliesst.

Telegramm FC Vaduz - FC Aarau 2:1 (1:0) Rheinparkstadion. – 784 Zuschauer. – SR: Turkes. – Tore: 11. Dobras 1:0. 52. Cicek (Foulpenalty) 2:0. 64. Schneider (Spadanuda) 2:1. Vaduz: Büchel; Rahimi, Schmid, Simani; Ulrich, Gajic (80. Lüchinger), Dobras, Hug; Cicek (68. Gasser), Rapp, Di Giusto (80. Djokic). Aarau: Enzler; Giger, Thaler, Bergsma, Conus; Jäckle, Njie (81. Avdyli); Balaj, Schneider, Spadanuda; Rrudhani. Bemerkungen: Vaduz ohne Antoniazzi, Ibrisimovic, Wieser (alle verletzt), Saglam und Strübi (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Ammeter, Gashi, Qollaku, Thiesson (alle verletzt), Caserta und Senyurt (beide nicht im Aufgebot). – 49. Lattentreffer Simani. 53. Lattentreffer Spadanuda. 88. Lattentreffer Balaj. – Verwarnungen: 27. Conus, 33. Schneider, 67. Cicek, 69. Rahimi, 71. Gajic (alle Foulspiel), 79. Simani, 79. Spadanuda (beide Unsportlichkeit).

Der FC Aarau und die Rolle der Schiedsrichter – das war in den vergangenen Tagen das bestimmende Thema. Auch in Vaduz kommt es zu zwei Situationen, in denen die Aarauer gut und gerne am anderen Ende der Entscheidung hätten stehen können. Mitte der ersten Halbzeit geht Kevin Spadanuda im Strafraum zu Boden. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, dass ein Vaduzer Spadanuda am Fuss berührt. Ob der Abwehrspieler zuvor noch leicht den Ball spielt, kann nicht abschliessend belegt werden.

Gegen Ende der Partie wird Randy Schneider an der Strafraumkante gefoult. Das Vergehen ist eindeutig, doch Schiedsrichter Mirel Turkes verortet das Foul einige Zentimeter weiter feldeinwärts – und entscheidet auf Freistoss. Grosse Proteste seitens der Aarauer Spieler gibt es nicht.

Randy Schneider wird zum Ende der Partie hin an der Strafraumkante gefoult. War es ein Elfmeter? Michael Zanghellini/Freshfocus / freshfocus

«Viele strittige Szenen werden momentan gegen uns entschieden», sagte Olivier Jäckle nach Spielschluss. Das sei schade, «aber wir können natürlich nicht für alles dem Schiedsrichter die Schuld geben. Wir hätten genug Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen».

Gegen Thun und Lausanne gelingt dem FC Aarau kein eigener Treffer. Beim Versuch, die Torsuche erfolgreicher zu gestalten, setzt Trainer Stephan Keller in Vaduz auf eine Startaufstellung ohne nominellen Stürmer. Den seit Wochen glücklosen Mickaël Almeida (kein Ligator seit dem 2. Spieltag) setzt Keller auf die Bank, stattdessen beginnt der polyvalente Donat Rrudhani auf der vakanten Position.

Bemerkenswert dabei ist, dass auch im weiteren Verlauf kein gelernter Angreifer ins Spiel kommt. Sowohl Almeida als auch Gobé Gouano bleiben ohne Einsatz. Keller wechselt spät – und nur ein einziges Mal. In der 81. Minute kommt Flügelspieler Milot Avdyli in die Partie.

Beinahe geht die Taktik inmitten der stürmischen Schlussphase auf. Der FC Aarau strebt auch ohne Stürmer unnachgiebig in die Offensive. Am Ende fehlt gleichwohl das eine Tor zum Punktgewinn.

Stephan Keller wollte sich gegenüber der AZ nicht äussern.

Dem vereinseigenen Format«FCA-TV» sagte Keller: «Ich war sehr enttäuscht von der Mannschaft über die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben die Spieler dann gezeigt, dass man mit ein bisschen mehr Herzblut und Mut eine Mannschaft komplett beherrschen kann.» Mit Blick auf die kommenden Aufgaben sehe er «sehr viele Sachen, auf denen man aufbauen kann», sagt Keller. Er hoffe, dass die Spieler das auch so sehen würden.

Stephan Keller vermisste bei seinen Spielern «Herzblut» in der ersten Halbzeit in Vaduz. Alexander Wagner / KEYSTONE

Die oben genannten Strafraum-Szenen kamen im Interview mit dem FCA-TV nicht zur Sprache.

Nach einer anstrengenden englischen Woche hat die Mannschaft des FC Aarau nun über eine Woche Pause. Am kommenden Samstag, 6. November, treffen die Aarauer im Stadion Brügglifeld auf Yverdon-Sport.