FC Aarau: Ein versöhnliches 2:2 in Lausanne zum Jahresabschluss

Challenge League Ein versöhnlicher Abschluss: Der FC Aarau holt gegen Lausanne-Sport nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt Der FC Aarau verabschiedet sich mit einem Unentschieden aus dem Jahr 2022. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause ergattert sich die Mannschaft von Trainer Boris Smiljanic noch einen Punkt gegen Lausanne-Sport. Nikola Gjorgjev erzielt nach zwei sehenswerte Tore. Der Ausgleich fällt in der 90. Minute. Stefan Wyss 1 Kommentar Aktualisiert 27.11.2022, 20.47 Uhr

Aaraus Doppeltorschütze in Lausanne: Nikola Gjorgjev. Pascal Muller/Freshfocus

Eigentlich ist dieses 2:2 gar nicht mal ein so gutes Resultat. Denn es verhindert nicht, dass der Rückstand des FC Aarau auf die ersten drei Plätze in der Challenge League noch grösser geworden ist. Yverdon, der Tabellendritte, liegt nach seinem Sieg vom Freitag gegen Neuchâtel Xamax nun nämlich schon sieben Punkte vor Aarau. Stade Lausanne-Ouchy ist als Zweiter neun Zähler vor dem FCA klassiert. Es wird für Aarau eine grosse Aufgabe sein, dieses Handicap im Frühling abzutragen und seine Ziele noch zu erreichen.

Aarauer Jubel nach dem 2:2-Ausgleich in der 90.Minute. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Doch am Ende dieses letzten Spiels der Vorrunde, am Ende einer so schwierigen und turbulenten ersten Saisonhälfte drängten die Aarauer die Logik und die Unbestechlichkeit der Mathematik in den Hintergrund und liessen sich von den paar hundert mitgereisten Fans wie Sieger feiern. Wer die letzten drei Auswärtsspiele am Stück verloren hat, mit einem Torverhältnis von 2:12, der darf für sich in Anspruch nehmen, dass sich ein Punktgewinn auswärts gegen Lausanne-Sport, beim nominell besten Team der Liga, wie ein Sieg anfühlt.

Wieder nach grobem Fehler im Rückstand

Der Spielverlauf im Stade de la Tuilière verstärkte dieses Gefühl natürlich. 0:2 hatte der FC Aarau zur Pause im Rückstand gelegen. Er hatte dabei einen Auftritt hingelegt, wie er gerade auswärts in der jüngeren Vergangenheit oft vorgekommen ist. «Zögerlich, ängstlich, mutlos», beschrieb Trainer Boris Smiljanic den Auftritt seiner Spieler in der ersten Hälfte. Ein schlimmer Fehlpass von Olivier Jäckle stand am Ursprung des Rückstands durch Gianluca Gaudino (14.). Eine miserable Zuteilung bei einem Freistoss ermöglichte Lausannes Topskorer Brighton Labeau den Kopfball zum 2:0 (31.).

Und hätte Torhüter Simon Enzler nicht zweimal bravourös gehalten, einmal früh gegen Toichi Suzuki und einmal bei einer Direktabnahme von Gaudino, der Rückstand wäre bei Spielhälfte noch grösser gewesen. Ein Debakel wie beim 0:4 in Vaduz oder wie vor zwei Wochen beim 1:6 in Wil schien durchaus auch in diesem letzten Spiel des Jahres möglich.

Doch dieses Mal standen die Aarauer wieder auf, sie kämpften sich zurück ins Spiel. Sie liessen sich nicht gehen. Sie ergaben sich nicht willenlos ins Schicksal und akzeptierten die Überlegenheit des Gegners nicht widerstandslos. Oder: «Wir spielten wie Männer, nicht mehr wie Kinder», wie es Doppeltorschütze Nikola Gjorgjev hinterher über den Auftritt in der zweiten Halbzeit sagte.

Es passte zu diesem durchaus versöhnlichen Jahresabschluss, dass gerade er die Tore zur Aufholjagd erzielte. Gjorgjev hatte zuletzt nämlich mit einem Formtief zu kämpfen. Im letzten Heimspiel vor Wochenfrist stand er nicht einmal in der Startformation.

Aber in Lausanne bei dieser gelungenen Aufholjagd, welche im Hinblick auf die Rückrunde mental so viel bewirken könnte, avancierte Gjorgjev zum Aarauer «Matchwinner». Und wie er das machte: Beim Anschlusstor nach 55 Minuten nahm er eine Flanke von Allen Njie direkt ab und schoss flach in die weite Ecke. Später traf er in der 90. Minute aus spitzem Winkel wunderbar erneut in die weite Ecke, diesmal hoch und via Pfosten. «Der Ball fliegt entweder ins Lattenkreuz oder aus dem Stadion», habe er gedacht. So erzählte es Gjorgjev hinterher.

Die beste Halbzeit unter Smiljanic

Aaraus Trainer Boris Smiljanic fand in der Pause offenbar die richtigen Worte. Pascal Muller/Freshfocus

Natürlich war es ein Stück weit auch ein Glücksschuss in dieser letzten Minute, und es war auch nicht so, dass der FC Aarau den Ausgleich verdient hätte, weil er Lausanne nach der Pause permanent unter Druck gesetzt hätte. Aber er verdiente sich am Ende Resultat und Punkt, weil er die Passivität des Heimteams auszunutzen wusste.

Die Aarauer spielten die fussballerisch beste der bisher acht Halbzeiten unter Smiljanic. Sie machten die Basisarbeit gewissenhaft, spielten saubere und einfache Pässe, vermieden in der eigenen Zone unnötige Fehler, standen als Team kompakter und trugen mehr Sorge zum Ball. «Die zweite Halbzeit war sehr gut. In Lausanne holt nicht jeder ein 0:2 auf», so Smiljanic.

Er habe in der Pause auf dem Flipchart nochmals aufgezeigt, was sie unter der Woche in den Trainings eingeübt hätten, erzählte Smiljanic. «Man braucht nicht zu trainieren, wenn man es danach im Spiel nicht auf den Platz bringt.»

Somit säten die Aarauer kein Spiel und keine Halbzeit zu spät etwas, womit sich in der Rückrunde, welche am 28. Januar mit dem Heimspiel gegen Thun beginnt, trotz grossem Rückstand auf die ersten drei Plätze vielleicht doch noch etwas Zählbares holen lässt: das Vertrauen ins eigene Spiel und in die eigenen Qualitäten.

1 Kommentar Werner Keusch vor 5 Minuten Es ist nach wie vor ein treten an Ort beim alten und beim neuen Trainer. Schlicht gesagt das Zwischenziel wurde nicht erreicht. Ueber die Winterpause ist schlichtweg der Sportchef Burki für eine Verbesserung des Kaders gefragt, denn der hat die neue Saison mit fragwürdigen Spielern geplant. Vorweg gewisse Spieler brauchen nächste Saison sicher keinen neuen Vertrag mehr und das sind auch sehr lang ausgediente mit Kultstatus. Alle Kommentare anzeigen