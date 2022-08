Andrin Hunziker ist der Shootingstar beim FC Aarau

Challenge League Ein torhungriger Teenager: Andrin Hunziker hat beim FC Aarau voll eingeschlagen Ein Tor, ein Assist und etliche gute Szenen – und das alles in nur 42 Minuten Spielzeit. Der 19-jährige Andrin Hunziker brauchte nach seinem Wechsel zum FC Aarau keine Anlaufzeit. Seinem Heimatklub, dem FC Basel, ist der Stürmer dabei noch immer sehr verbunden. Frederic Härri Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrin Hunziker sagt schon jetzt: «Hierher zu kommen, war der richtige Entscheid» Alex Spichale / SPO

Der FC Aarau hat ein junges Team, knapp 23 Jahre alt ist es im Schnitt. Der Trend zur ­Jugend ist nicht neu, und der Verein damit keineswegs allein. Etwas aber hebt die Aarauer von der Konkurrenz zurzeit ab: Sie stellen den effektivsten Teenager der Liga.

Andrin Hunziker heisst der Mann, im Februar erst 19 Jahre alt geworden, der kaum Anlaufzeit benötigt hat. Ein Tor hat er vorbereitet, eines selbst ­geschossen. Er hat Grosschancen aufgelegt, einen Penalty ­erzwungen und eine gelb-rote Karte für einen Lausanner Verteidiger erwirkt, als er von diesem in aussichtsreicher Position strafwürdig gefoult worden war. Und dies alles in nur 42 Minuten Spielzeit.

Beinahe Siegtorschütze

Am vergangenen Freitag, ja, da hätte sich Hunziker in Thun sogar beinahe Siegtorschütze nennen dürfen. Kurz vor Anbruch der Nachspielzeit erzielte er das 2:1 und sein ­erstes Tor im Profifussball, letztlich musste sich der FCA ­bekanntlich mit einem Remis begnügen. Was Hunziker bislang fussballerisch geleistet hat, realisierte er erst, als er sich im Nachgang die Höhepunkte auf dem Smartphone ansah. Da schaute er sich zu, wie er sich in die Zweikämpfe warf, furchtlos, ohne zu zögern. Die Spielszenen verleiten ihn zu sagen: «Ich darf stolz sein auf das, was mir in meinen ersten beiden Einsätzen gelungen ist.»

Mit dem Knie erzielte Hunziker sein erstes Tor im FCA-Dress. Urs Lindt / freshfocus

Es scheint, als hätten sich die Aarauer Verantwortlichen eine wertvolle Addition in ihr Kader geholt. Einen Stürmertypus, den man so noch nicht hatte. Einen hoch gewachsenen Angreifer, der sogleich Einfluss ausübt.

Bemerkenswert ist Hunzikers schnelle Eingewöhnung insofern, als dass er vor nicht einmal drei Wochen den ersten grossen Vereinswechsel seiner Karriere durchlebte. Ende Juli sass er für den FC Basel im Qualifikationsspiel zur Conference League gegen die Belfast Crusaders noch auf der Bank, fünf Tage später unterschrieb er beim FC Aarau einen Leihvertrag bis zum Ablauf dieser Saison.

Die Sommervorbereitung absolvierte Andrin Hunziker noch mit der 1. Mannschaft des FC Basel. Andy Mueller / freshfocus

Hunziker ist im basel-landschaftlichen Therwil aufgewachsen. Für Fussball begann er sich zu interessieren, als er seinem zwei Jahre älteren Bruder zusah, wie der beim lokalen Klub spielte. Hunziker ging in die Trainings mit, wohnte den Matches am Wochenende bei. Irgendwann probierte er es dann selbst mit dem Sport – und fand Gefallen. Sein Talent blieb nicht unentdeckt, früh wurde er vom FCB eingeladen. Im Alter von zehn Jahren schloss er sich schliesslich der Nachwuchsabteilung des Basler Grossklubs an.

Auch Goalie war er schon

Er habe, sagt Hunziker, wahrscheinlich schon auf jeder Position gespielt, die es auf dem Platz zu besetzen gibt. Als Innenverteidiger versuchte er sich, als Sechser und als Aussenläufer. «Auch Goalie war ich schon», sagt Hunziker, was bei einer Körpergrösse von 1,90 Meter nicht überrascht. Die vornehmlichen Qualitäten verorten er und seine bisherigen Trainer aber nicht im Verhindern von Toren, sondern im Erzielen ebendieser. In Basel jedenfalls glaubt man an das Potenzial des Stürmers, ansonsten hätte man ihn nicht bis ins Jahr 2025 an sich gebunden.

Beim FC Aarau, so der Plan, soll Hunziker nun an Spielpraxis gewinnen und «Erlebnisse im Männerfussball» sammeln, wie er das selbst nennt. Nach den ersten Wochen am neuen Arbeitsort ­erlaubt sich Hunziker bereits ein erstes Fazit, als er sagt: «Hierher zu kommen, war der richtige Entscheid.»

Bis zum Ende der laufenden Saison ist Andrin Hunziker an Aarau ausgeliehen. Zvg / zvg

Hunziker lobt die neuen Kollegen, die Stimmung im Stadion Brügglifeld und den gepflegten Naturrasen. Dennoch darf es niemanden erstaunen, wenn er den FCB noch immer als «seinen» Verein erachtet. Für die Basler debütierte er 2020 in der Super League, vier weitere Spiele kamen in zwei Jahren hinzu. Zudem ist er weiter im Klub angestellt, wenn auch nicht im herkömmlichen Sinne als Fussballer.

Im Rahmen der Ausbildung an der Wirtschaftsmittelschule absolviert er gerade ein eineinhalbjähriges Praktikum im Sponsoring­bereich. An trainingsfreien Vor- oder Nachmittagen telefoniert er mit Partnern und Gönnern, mal im Homeoffice, mal auf der Geschäftsstelle. Die Arbeit gibt ihm Perspektive: «Zum ersten Mal verstehe ich, was es alles braucht, damit ein Fussball­verein existieren kann.»

Erste Versuche als Koch

Es sind ungewohnte Erfahrungen, die Hunziker macht – auch abseits des Berufs. Sein Zimmer bei den Eltern in Therwil hat er zwar noch, der FC Aarau stellt ihm in Suhr aber auch eine ­eigene Wohnung zur Verfügung. Zwei- bis drei Tage in der Woche verbringt er dort, vor kurzem kochte er und lernte dabei den Unterschied kennen zwischen herkömmlichen Kochfeldern und solchen, die mit Induktion funktionieren. «Nicht jeder Herd ist derselbe», sagt Hunziker mit der dazugewonnenen Erkenntnis im Gepäck.

Womöglich wird in den kommenden Monaten ja ein ganz passabler Koch aus ihm. Dem FCA würde es vollkommen reichen, wenn Andrin Hunziker weiterhin ein zuverlässiger ­Stürmer bliebe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen