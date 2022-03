Bobadilla und Yakins Einfluss: Das ist FCA-Gegner Schaffhausen

Challenge League Ein leeres Stadion, ein schillernder Torjäger und der Geist Murat Yakins: Das ist FCA-Gegner Schaffhausen Beim Transfer von Raul Bobadilla zum FC Schaffhausen mischte wohl auch der Nati-Trainer mit. Den heutigen Gegner des FC Aarau (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) beschäftigen jedoch einige Probleme. Die Liebe der Fans ist erkaltet – und ins Stadion geht kaum noch einer. Frederic Härri Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Raul Bobadilla fehlt noch die Arbeitsbewilligung, um auf dem Feld zu stehen. Die Spiele seines neuen Vereins sah er sich trotzdem schon an. Freshfocus

Er ist wieder da. El goleador, der Torjäger. Zurück in der Schweiz. Nach Aufenthalten in Zürich, Basel und Bern verschlägt es Raul Bobadilla nach Schaffhausen, das verschlafene Städtchen am Rheinfall.

Den inzwischen 34-jährigen Bobadilla umgab stets etwas Schillerndes, Unberechenbares. Er war einer, der das Leben auf dem Fussballplatz so sehr genoss wie jenes ausserhalb. Verfehlungen säumten seinen Weg. Casinobesuche, lange Nächte auf Feiern, auch eine viel zu schnelle Fahrt im Maserati. Der Boulevard liebte ihn dafür, weil er ihnen Geschichten gab. Seine Vereine liebten ihn wegen anderer Dinge. Weil er Spielen jene Ingredienz beimischte, mit der man sie gewann: Tore. Beim FCB war das so, bei YB und den Grasshoppers, auch in Augsburg oder Gladbach.

Raul Bobadilla spielte zuletzt in Paraguay. Imago Images

In den letzten Monaten tingelte Bobadilla durch Südamerika, bei Fluminense in Brasilien war er, und in Guarani, in Paraguay. Scheinbar wäre auch der FC Aarau im Winter bereit gewesen, Bobadilla einen Vertrag anzubieten. Aus finanziellen Gründen sah man von einem Transfer schliesslich ab. Was unweigerlich zur Frage führt, weshalb sich ausgerechnet der FC Schaffhausen den Stürmer leisten kann.

Die Finanzwege in Schaffhausen sind verschlungener geworden

Nun, so genau wisse er das auch nicht, sagt Daniel Koch. Koch ist Journalist bei den Schaffhauser Nachrichten und schreibt seit gut 30 Jahren über den Verein. «In Sachen Geld ist die Klubführung relativ verschwiegen.» Früher, da sei es einfacher gewesen, sagt Koch. «Da hat man gewusst, dass der Mäzen Aniello Fontana seine Privatschatulle öffnet, wenn das Geld nicht gereicht hat.»

Seit dem Tod des Patrons vor drei Jahren sind die Finanzierungswege verschlungener, undurchsichtiger auch. Der aktuelle Präsident Roland Klein sagt nur, Bobadillas Verpflichtung liege innerhalb des Budgets. Journalist Koch hält es für plausibel, dass eine Drittperson finanziell beteiligt ist: Murat Yakin.

Murat Yakin trainierte den FCS zwei Jahre lang. Freshfocus / Blick

Yakin hatte sein Amt in Schaffhausen 2019 angetreten und den klammen Verein sogleich mit einem Darlehen aus eigenem Vermögen unterstützt. «Das ist verbrieft», sagt Koch. Auch nach seinem Aufstieg zum Trainer der Schweizer Nationalmannschaft ist die Bindung Yakins nach Schaffhausen weiterhin stark – nicht zuletzt wegen Bruder Hakan, der beim FCS als Assistenztrainer arbeitet. Und ohnehin: Yakin und Bobadilla, das passte schon immer. Bei Concordia Basel, GC und dem FC Basel hatten beide eine erfolgreiche, und zumeist auch schöne Zeit.

Klubpräsident Roland Klein. Freshfocus

Yakin, den Koch als «Weltmann» umschreibt, sollte dem FC Schaffhausen auch ein klein wenig vom Glanz früherer Tage zurückbringen. Die Namen ehemaliger Grössen wie Roberto Di Matteo, Joachim Löw oder Rolf Fringer fallen auch heute noch oft und gerne, wie ewige Schmuckstücke im Trophäenschrank. Doch die Wahrheit ist, dass auch die Erinnerung an einen wie Löw nicht ändern kann, dass sich der Klub häufig grösser macht, als er ist. Und sich gerade mehr und mehr von den Fans entfremdet.

Der zweitschlechteste Zuschauerschnitt der Challenge League

Mit der Wefox Arena (8200 Sitzplätze) verfügt der FC Schaffhausen über eines der grössten Stadien der Liga. Mit knapp über 600 Zuschauern pro Spiel hat er den zweitschlechtesten Zuschauerschnitt. Zuletzt sperrte der Verein gar die sogenannte Bierkurve, den Sektor mit den treuesten Fans, weil sich eine Öffnung nicht gerechnet hätte. «Das ist erschreckend», findet Koch.

Natürlich: Die Heimstätte liegt im Industriegebiet Herblingen und ist per Fuss nicht so leicht zu erreichen wie früher das Stadion Breite nahe dem Stadtzentrum. Doch allein damit ist es an Erklärung nicht getan. Koch sagt, die Beziehung zwischen Fans und FCS habe in den letzten Jahren gelitten. «Das hängt damit zusammen, dass in der Mannschaft nur noch wenige Schaffhauser spielen. Fast keiner der Spieler wohnt in der Stadt. Die wohnen in Zürich, Winterthur oder was weiss ich wo.»

Im Herbst trennte sich der Klub zudem vom beliebten und in der Fanszene bestens ver­netzten Pressesprecher Ronny Bien – und begründete dies mit «finanziellen Einsparungen». Koch sagt: «Das war ein sehr, sehr ungeschickter Schachzug.»

«Wenn man sich verändern will, soll es auch weh tun»

Die Verantwortlichen jedenfalls sind sich der Mängel bewusst, die auch auf ihr Verschulden zurückzuführen sind. Jüngst beauftragten sie eine interne Kommission damit, Lösungen zu erarbeiten, um Klub und Anhänger wieder zueinander zu führen. «Da werden unangenehme Wahrheiten ausgesprochen», sagt Koch. «Wenn man sich verändern will, soll es auch weh tun.»

Sportlich indes läuft es den Schaffhausern doch recht passabel. Koch lobt Martin Andermatt, den erfahrenen Trainer, der in sich ruhe und keinem mehr etwas beweisen müsse. Auch die Mannschaft sei gut eingestellt, die Spieler kämen prächtig miteinander aus. Noch immer hegt der Verein Aufstiegsambitionen. Mit sechs Punkten Rückstand liegt der Barrageplatz in Reichweite, auch Rang eins ist noch möglich.

Schaffhausen-Trainer Martin Andermatt stand auch schon in Aarau an der Seitenlinie: in der Saison 2009/2010. Freshfocus

Was aussteht, ist die Konstanz. Siege gegen Vaduz und Winterthur wechselten sich jüngst mit Niederlagen gegen Wil und Stade Lausanne-Ouchy ab. Einen Trumpf aber haben die Schaffhauser in der Hinterhand: Raul Bobadilla. Dem fehlt noch die entsprechende Arbeitsbewilligung, die in Kürze eintreffen könnte. Für einen Einsatz heute Abend im Stadion Brügglifeld wird es aber wohl noch nicht reichen.

Fit wäre der Stürmer zumindest, wie Klubchef Klein beteuert: «Wenn man ihm an die Schulter fasst, hat man das Gefühl, man ­berührt eine Betonwand.» El goleador ist bereit.

Gegen Schaffhausen: FCA will Lauf fortführen Der FC Aarau hat einen Lauf. Seit nunmehr zehn Spielen ist die Mannschaft von Trainer Stephan Keller ungeschlagen, seit fünf Spielen gar ohne einzigen Punktverlust. Am vergangenen Montag gewannen die auf Platz eins klassierten Aarauer gegen Vaduz in beeindruckender Manier. Die bislang letzte Niederlage datiert vom 19. November 2021. In einem blutleeren Auftritt verlor der FCA mit 0:2 beim FC Schaffhausen. Die Ostschweizer werden auch heute Abend wieder Gegner sein, wenn der FC Aarau im Stadion Brügglifeld zum Heimspiel bittet. Die Schaffhauser sind derzeit auf Rang vier gesetzt und wollen im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden. Ob Zuzug Raul Bobadilla in Aarau auflaufen wird, ist fraglich (siehe unten). Sie können die Partie ab 20.15 Uhr wie gewohnt in unserem AZ-Liveticker mitverfolgen. (frh)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen