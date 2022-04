FC Aarau: Ex-Meistertrainer Rolf Fringer spricht über die Krise

Challenge League Ehemaliger FCA-Meistertrainer Rolf Fringer über die Aarauer Krise: «Man liess sich wohl etwas blenden» Rolf Fringer, Aaraus Meistertrainer 1993, spricht über das Aufstiegsrennen in der Challenge League. Er sagt, welche Szene zwischen den Spielern ihn zuletzt irritiert hat – und warum er dennoch an den FC Aarau als Aufsteiger glaubt. Peter Birrer Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Er war von 1992 bis 1995 und von 2000 bis 2002 Trainer des FC Aarau: Jetzt ist Rolf Fringer TV-Experte. Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Welt des FC Aarau Anfang März: Die Mannschaft von Stephan Keller führt die Tabelle der Challenge League nach 24 Runden souverän an, fünf Punkte vor Winterthur, neun vor Vaduz.

Die Welt des FC Aarau an Ostern: Das Team liegt auf Barrageplatz 2, zwei Punkte hinter Winterthur. Und das Polster auf die Verfolger ist dünn: Schaffhausen lauert auf Platz 3 mit einem Punkt Rückstand, Vaduz ist nur drei Zähler entfernt. Der fünftplatzierte FC Thun, am Montagabend Aaraus Gegner im Berner Oberland (19 Uhr), hat sieben Runden vor Schluss sieben Punkte weniger auf dem Konto.

Die Situation wirft Fragen auf. Fragen, auf die Rolf Fringer Antworten gibt. Der 65-Jährige, Aaraus Meistertrainer 1993 und heute Experte beim Bezahlsender blue, spricht über die Bedeutung des Kollektivs im Endspurt der Saison. Und sagt, welche Szene aus dem Spitzenkampf des FCA gegen Winterthur ihn irritiert.

Rolf Fringer, der FC Aarau hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren. Was ist los mit der Mannschaft?

Vor dieser Serie betrug der Vorsprung fünf Punkte auf den Zweiten. Es sah tatsächlich sehr gut aus, und entsprechend hiess es: Die Wahrscheinlichkeit, dass Aarau aufsteigt, ist sehr gross. Oder es wurde noch eine Spur offensiver kommentiert, dass quasi kaum mehr etwas passieren könne. Die Spieler hören und lesen solche Dinge auch, aber nicht jeder kann gleich gut damit umgehen. Man liess sich vom schönen Polster wohl etwas blenden.

Kann es Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines Spielers haben, wenn er überall hört, dass der Aufstieg so gut wie sicher ist?

Ein bisschen schon, ja. Natürlich wird jeder sagen, dass er sich nicht beeinflussen lässt von dem, was geschrieben und erzählt wird. Allerdings ist es bei einer sehr guten Ausgangslage nach zwei Dritteln der Meisterschaft verlockend, dass man sich Gedanken darüber macht, wie die Zeit nach dem Sommer aussehen könnte. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass man den Fokus verliert und leistungsmässig ein paar Prozent nachlässt. Das wird in einer derart ausgeglichenen Liga sofort bestraft. Ich rede von Details, aber sie sind massgebend.

Welchen Eindruck macht der FCA gegenwärtig auf Sie?

Ich sehe ein Team mit viel Substanz, keine Frage. Es ist aber nicht viel mehr Qualität vorhanden als zum Beispiel bei Winterthur, Schaffhausen oder Vaduz. Darum ist klar: Auch beim FC Aarau muss alles zusammenpassen, wenn er seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden will.

Was war zuletzt im Spitzenkampf gegen Winterthur ausschlaggebend?

Die Unbeschwertheit der Winterthurer. Sie traten gegen eine Mannschaft an, die sich in einer schwierigen Phase befindet und unter Druck steht. Vor allem in der ersten Halbzeit kam deutlich zum Vorschein, wem das Spielen derzeit leichter fällt. Die grosse Frage, die sich nun stellt: Bringt es Winterthur fertig, auch als Leader, als Favorit so souverän, so unbeschwert aufzutreten? Oder fühlen sich die Aarauer in der Rolle des Jägers so wohl, dass sie nun eine Serie starten?

Rolf Fringer lobt die Winterthurer für ihre Unbeschwertheit im Spiel gegen den FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Lösen drei, vier Niederlagen innert Kürze Zweifel aus?

Davon gehe ich nicht aus, aber man muss und wird die Lage sachlich und sorgfältig aufarbeiten. Entscheidend ist jetzt: Wie funktioniert das Team? Ist es eine Einheit? Sind die Spieler bereit, sich gemeinsam aufzulehnen? Herrscht ein entsprechender Teamspirit? Ist jeder bereit, für den Kollegen zu arbeiten? Akzeptiert jeder seine Rolle bedingungslos? Sind gerade auch jene, die auf der Bank sitzen, bereit, ihren Beitrag zu leisten?

Und die Antworten?

Erhalten wir in den nächsten Tagen und Wochen. Aber eine Szene aus dem Match gegen Winterthur macht mich etwas stutzig.

Welche?

Als Liridon Balaj vor dem 0:1 den Fehlpass spielt, verhält sich Léon Bergsma seltsam. Statt zu versuchen, den Fehler auszubügeln und alles dafür zu tun, um den Gegentreffer zu verhindern, verwirft er die Hände und sagt Balaj, was er verkehrt gemacht hat. Das ist ein Signal, das einem Trainer nicht gefallen kann und das ich unbedingt thematisieren würde. Ich habe mir sofort die Frage gestellt: Geht wirklich jeder für den anderen durchs Feuer, wenn es notwendig ist? Es braucht eine positive Dynamik, keine Dissonanzen.

Wurde nach seinem Fehler von seinem Kollegen direkt zusammengestaucht: FCA-Flügelspieler Liridon Balaj. Marc Schumacher / freshfocus

Wie schafft man es, die Ruhe zu bewahren?

Indem man sich darauf besinnt, dass es vorher ja geklappt hat. Die Mannschaft hat bewiesen, was sie kann, sie hat bislang viele fachliche Argumente geliefert. Darum wäre es völlig falsch, jetzt alles über den Haufen zu werfen und mit Durchhalteparolen zu agieren. Man muss sich auf die eigenen Stärken besinnen und an den Charakter erinnern, der die Gruppe derart stark machte, dass sie Leader der Challenge League wurde. Und besonders in der Verantwortung stehen nun die Routiniers.

Fliegen laut Fringer unter dem Radar: die Schaffhauser um Torjäger Joaquin Ardaiz (links). Andy Mueller / freshfocus

Sie haben es angesprochen: Die Liga ist überaus ausgeglichen. Welche Mannschaft überrascht Sie am meisten?

Yverdon. Wie Trainer Uli Forte sie aus dem Tief und auch in den Cup-Halbfinal geführt hat, ist beeindruckend. Was negativ heraussticht: der Absturz des SC Kriens. Dass die Mannschaft sang- und klanglos absteigt, war nicht zu erwarten. Und der FC Schaffhausen bewegte sich lange unter dem Radar, darf sich aber Chancen ausrechnen, am Ende oben zu stehen. Die Schaffhauser haben eine dankbarere und einfachere Ausgangslage: Sie hatte niemand auf der Rechnung, und auch jetzt reden nicht viele von ihnen.

Wagen Sie doch eine Prognose: Direkt aufsteigen wird…

…hoffentlich der FC Aarau. Am Ende wird es jene Mannschaft schaffen, die als stärkste Einheit auftritt. Weil die Unterschiede minim sind, was die individuelle Klasse der verschiedenen Kader angeht. Ich traue den Aarauern zu, dass sie es packen. Sie haben die Köpfe angeschlagen, stehen aber wieder mit beiden Beinen am Boden und sind sich bewusst geworden, dass sie anders auftreten müssen als zuletzt.

