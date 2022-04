Der FC Aarau bleibt sich beim 3:2 gegen Kriens selbst treu

Challenge League Dusel allein war es nicht: Der FC Aarau bleibt sich gegen Kriens treu – und lässt die ungeduldigen Fans aufatmen Der FCA hält sich im Aufstiegsrennen am Leben, obwohl er für den 3:2-Sieg gegen das Schlusslicht hart kämpfen musste. Nach dem knappen Erfolg ist die Erleichterung gross – auch bei den eigenen Fans. Doch Matchwinner Kevin Spadanuda warnt sogleich wieder. Frederic Härri Jetzt kommentieren 24.04.2022, 10.32 Uhr

So hat man die Aarauer länger nicht mehr gesehen: in einer Jubeltraube vereint. Marc Schumacher / freshfocus

Das erste laute «Hopp Aarau» von der Haupttribüne war erst Mitte der ersten Halbzeit zu vernehmen. Zuvor hatte man es verschiedentlich raunen gehört, ein paar Pfiffe gab es, wenn die Dinge nicht liefen, wie sie sollten. Der Aarauer Anhang ist gerade nicht so geduldig wie auch schon. Er verzeiht nicht mehr so leicht. Am Ende aber lösten sich die zwiespältigen Emotionen in Glückseligkeit auf. Als der Schlusspfiff ertönte, war es, als atme ein ganzes Stadion einmal tief durch.

Ja, viele der Fans waren sich im Unklaren, wie sie ihrem FC Aarau begegnen sollten nach den schwierigen letzten Wochen. Nach Ablauf der 90 Minuten wussten sie wohl noch immer nicht recht, wie sie zu fühlen hatten. 3:2 gewann der FCA gegen den SC Kriens. Er tat also das Nötigste, um die Aufstiegshoffnungen aufrecht zu erhalten. Und sich selbst ein wenig Erlösung zu verschaffen. Kevin Spadanuda, der Torschütze zum 2:1, sagte über sein eigenes Befinden:

«Das hat heute richtig gut getan.»

3:2 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, das klingt beim Blick auf das reine Zahlenwerk nach Dusel. Nach fehlender Souveränität. Doch so einfach ist die Erklärung nicht. Nicht, wenn das Heimteam versucht, strukturierten Fussball zu praktizieren, gegen eine Mannschaft, die eher dem Chaos als der Ordnung zugeneigt ist. Die ausserdem nichts mehr zu verlieren hat, weil sie eh schon als Verlierer gilt, mit dem Abstieg bestraft. Noch dazu wird die Interpretation der Ereignisse verkompliziert, weil die Gastgeber aus Aarau nicht unbedingt mit überbordendem Selbstvertrauen ausgestattet sind. Wie auch, nach den vergangenen Resultaten? Nach fünf Niederlagen aus sechs Spielen.

Bastien Conus verkörperte die Aarauer Spielkultur exemplarisch. Marc Schumacher / freshfocus

Der gefährliche Mix aus fehlendem Selbstverständnis und versuchter Spielkultur offenbarte sich in der 28. Minute exemplarisch. Da kam Linksverteidiger Bastien Conus im Strafraum an den Ball, unbedrängt. Statt lang spielte er kurz, zu kurz – und ermöglichte so den Krienser Ballgewinn. Wenige Sekunden später traf der Gast zum 1:1. Es war eine dieser Szenen, wie sie bei den FCA-Anhängern Ablehnung hervorrufen.

Der FC Aarau probiert stets, den Ball von hinten heraus gepflegt nach vorne zu treiben. Er bleibt sich damit treu. Doch vielleicht muss er sich in einer Phase wie dieser auch einmal untreu werden, indem er den Ball weit nach vorne schlägt. Ganz rabiat, ganz klassisch, ganz untypisch.

Aber, und das war die eine gute Nachricht dieses Abends, die Aarauer liessen sich von aufkommenden Zweifeln nicht in einen dunklen Schlund ziehen. Unmittelbar ersuchten sie die erneute Führung und fanden sie. Auch, als der scheinbar sichere Zwei-Tore-Vorsprung (zuvor traf Conus mit einem schönen Tor zum 3:1) in der 75. Minute auf ein Tor einschmolz, brachen die Aarauer nicht ein. Das Krienser 2:3, ein wunderbarer Bogenball in den Winkel aus dem sprichwörtlichen Nichts, wäre Anlass genug für Resignation gewesen. Doch die FCA-Spieler verteidigten weiterhin leidenschaftlich, bis zum Schluss. Das sah nicht immer schön aus. Der Druck jedoch – der mentale vor allem – übermannte sie nicht.

Sonderlob für Rrudhani und Spadanuda

Die zweite gute Nachricht lautete, dass zwei der Leistungsträger nach längerer Zeit wieder einmal den Unterschied machten. Die Offensivspieler Donat Rrudhani und Kevin Spadanuda waren die Besten auf dem Platz. Der eine, Rrudhani, schoss das 1:0 und initiierte viele der Angriffe. Der andere, Spadanuda, bereitete ein Tor vor und erzielte eines selbst.

Bot eine exzellente Leistung im 100. Pflichtspiel: Donat Rrudhani, hier mit FCA-Präsident Philipp Bonorand (links) und Sportchef Sandro Burki. Marc Schumacher / freshfocus

Trainer Stephan Keller sprach den Beiden nach Spielschluss ein Sonderlob aus, als er sagte: «Sie haben eine Leistung ausserhalb der Komfortzone erbracht. Das wird sie persönlich weiterbringen, davon bin ich überzeugt. Wenn es ganz heiss wird, können sie abliefern. Das haben Donat und Kevin heute gezeigt.»

Matchwinner Spadanuda war es dann auch, der die Losung für die nächsten Wochen gleich selbst ausgab. «Wir müssen unbedingt nachlegen, sonst ist dieser Sieg nicht viel wert», sagte er. Am kommenden Freitag reist der FC Aarau nach Neuenburg, zum Auswärtsspiel bei Xamax.

