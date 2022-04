FC Aarau: Schweres Auswärtsspiel beim FC Wil steht bevor

Challenge League Druck in jeder Hinsicht: Der FC Aarau steht vor einem schweren Auswärtsspiel in Wil Heute Abend startet der FC Aarau in das letzte Saisonviertel der Meisterschaft. Auswärts in Wil (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) sind die Aarauer nach zuletzt drei Niederlagen auf einen Sieg angewiesen. Der Druck ist beträchtlich – der FCA kann die Konkurrenz aber auch unter Zugzwang bringen. Frederic Härri 01.04.2022, 12.00 Uhr

Beim letzten Aufeinandertreffen im Stadion Bergholz trug sich FCA-Topskorer Kevin Spadanuda in die Torschützenliste ein. Letztlich reichte es nur zu einem Remis. Marc Schumacher/Freshfocus

Es ist eine paradoxe Situation, in der sich der FC Aarau befindet. Er steht unter Druck – und kann selbst Druck aufsetzen. Das kommt so: Nach drei Niederlagen in Folge benötigt der Leader der Challenge League (47 Punkte) heute Abend in Wil dringend einen Sieg, um wieder in die Spur zu finden.