Interview: So zieht Aarau-Sportchef Sandro Burki Zwischenbilanz

Challenge League «Die Urteile fallen immer extremer aus» – Nach der Vorrunde zieht Aaraus Sportchef Sandro Burki eine Zwischenbilanz Sieben Punkte Rückstand auf den 3. Platz. Beim FC Aarau können sie mit der Vorrunde in der Challenge League nicht zufrieden sein. Doch im Interview sagt Sportchef Sandro Burki: «Wir wissen, was noch möglich ist mit einem guten halben Jahr. Die Ziele werden nicht neu definiert.»

Sportchef Sandro Burki erlebte mit dem FC Aarau eine turbulente erste Saisonhälfte. Claudio Thoma / freshfocus

Von Winterpause ist in dieser Woche beim FC Aarau noch wenig zu spüren. Die Spieler sind zwar schon in die Ferien verreist, doch auf dem Brügglifeld herrscht an diesem Mittag trotzdem emsiges Treiben. Der Trainer-Staff ist hier und hält Sitzungen ab. Es gilt zu analysieren, aufzuräumen und zu planen.

Mitten drin ist auch Sportchef Sandro Burki. Er nimmt sich Zeit für ein langes Gespräch mit der «Aargauer Zeitung», lässt die letzten Wochen und Monate nochmals Revue passieren und blickt voraus auf das nächste Jahr. Sogar über das Saisonende hinaus

Endlich ist die Winterpause da. Das war ein unglaublich intensives und turbulentes Halbjahr.

Sandro Burki: Es war in der Tat eine sehr schwierige Vorrunde. Ich muss zugeben, dass ich Mühe habe damit, dass die Urteile immer extremer ausfallen. Die negative Sicht auf und das schnelle Verurteilen von Trainern oder Spielern waren teilweise schon heftig. Stephan Keller etwa gab jeden Tag das Beste für den Verein und baute etwas auf. Auch dank ihm und dem Staff haben wir so einträgliche Transfers gemacht im Sommer. Das vergassen viele Leute von heute auf morgen.

Die Umstände, welche Anfang November zur Trennung von Keller führten (das Team sprach sich gegen Keller aus und machte die Trennung unausweichlich; die Red.), liessen auch die Kritik an Ihnen lauter werden.

Damit habe ich kein Problem. Mit Kritik muss man im Fussball umgehen können. Ich gebe jeden Tag mein Bestes für den Verein. Das Wichtigste ist, dass man intern die Situation genau analysiert. In der Öffentlichkeit und in den Medien wird schnell ein Urteil gefällt. Gewinnst du, ist alles gut, verlierst du, ist alles schlecht. Die Wahrheit liegt aber meist irgendwo in der Mitte. Der FC Aarau soll auch unabhängig der Resultate den Leuten Freude bereiten.

Ist das nicht etwas naiv? Am Ende wird im Spitzensport alles am Resultat gemessen. Umso mehr, wenn man im Sommer ein klares Ziel ausruft: den Aufstieg.

Nein, wir sind nicht naiv. Wenn du diese Zielsetzung kommunizierst, wirst du auch daran gemessen, das soll auch so sein. Wir haben dies bewusst offensiv gemacht, andere Vereine waren zurückhaltender, obwohl sie das Gleiche Ziel verfolgen. Wir verfolgen unser Ziel weiterhin und machen alles dafür, eine Garantie für den Erfolg hast du im Fussball aber nie. Ich bin aber überzeugt, dass sich nachhaltige, gute Arbeit irgendeinmal auszahlt.

Wie wichtig war vor diesem Hintergrund der ordentliche Abschluss der Vorrunde mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen und dem Punktgewinn in Lausanne nach einem 0:2-Rückstand?

Für die Spieler und den ganzen Verein war dieser Abschluss für die Moral extrem wichtig. Aber wir wollen intern deswegen nicht alles schönfärben. Wir analysieren unabhängig von einer einzelnen Partie oder einer einzelnen Szene. Doch gerade das Spiel in Lausanne, beziehungsweise die zweite Halbzeit, hat uns aufgezeigt, dass wir nicht nur fussballerisch Qualitäten haben, sondern auch, dass die Mannschaft lebt. Sie hat mehrfach bewiesen, dass sie nach Rückständen zurückkommen kann. Das war letzte Saison nicht unbedingt der Fall.

Sie sagen es: Die Mannschaft hat Qualität und sie bewies auch immer wieder Moral. Weshalb lief sie in den letzten Monaten den eigenen Ansprüchen trotzdem hinterher?

Qualität zeigt sich in verschiedenen Dingen. Rein von der fussballerischen Qualität her, gehört dieses Team in der Challenge League ganz weit nach oben. Aber es gibt auch die Qualität, dieses Können immer wieder auf den Platz zu bringen, Konstanz an den Tag zu legen. Und da gab es zu viele Spiele, in denen wir kollektiv und individuell nicht abrufen konnten, was möglich gewesen wäre. Wenn zwei oder drei Spieler die Leistung nicht bringen, kann man trotzdem gewinnen. Aber wenn es mehr sind, hast du in dieser ausgeglichenen Liga keinen Erfolg.

Trainingsstart am 27. Dezember Der FCA geht wieder ins Trainingslager in die Südtürkei Seit letztem Montag sind die Spieler des FC Aarau in den Ferien. Trainer Boris Smiljanic hätte nach dem letzten Spiel in Lausanne gerne noch eine Woche trainiert, doch die Pläne waren bereits von seinem Vorgänger Stephan Keller erstellt worden, und die Spieler hatten ihre Ferien schon gebucht. Die Vorbereitung auf die Rückrunde startet am 27. Dezember. Bis zur Abreise ins zehntägige Trainingslager in Belek in der Südtürkei am 4. Januar gibt es auch Leistungstests im Swiss Sportmed Center in Rheinfelden. In Belek bereitete sich der FCA bereits letzten Winter auf die Rückrunde vor. Auch vor der Pandemie war Belek für die Aarauer Destination für Winter-Trainingslager. In der Südtürkei wird Aarau voraussichtlich zwei Testspiele bestreiten (8. und 13. Januar). Eines davon wohl gegen den Zweitbundesligisten Hansa Rostock. Die Rückrunde beginnt am 27. Januar mit dem Heimspiel gegen Thun.

Haben Sie im Sommer ein Team zusammengestellt, dessen Spieler zu wenig zueinander passen?

Es ist unser Anspruch, in der Challenge League zu den Besten zu gehören. Um dem zu genügen, haben wir die entsprechenden Spieler geholt. Wir sind überzeugt davon, dass wir die richtigen Spieler haben, um unsere Ziele zu erreichen. Jetzt kann man sagen, wir hätten die Mannschaft falsch zusammengestellt, weil wir nicht unter den ersten drei sind. Aber wir wollen am Ende mindestens Dritter sein. Nur gibt es dafür keine Garantie, denn wir können nicht einfach sagen: Hey, wir sind der FC Aarau und deshalb müssen wir Erster sein.

Sind der Aufstieg oder die Barrage bei einem Rückstand von neun beziehungsweise sieben Punkten überhaupt noch realistisch?

Wir werden die Ziele nicht neu definieren. Wir wissen, was noch möglich ist mit einem guten halben Jahr. Was der FC Wil gemacht hat, können auch wir schaffen. Am Ende wird die Breite im Kader mitentscheidend sein. Gerade in der Schlussphase wird es mehr verletzte und gesperrte Spieler geben. Man wird sehen, wie die einzelnen Klubs darauf reagieren, wenn sie viele Ausfälle haben.

Ist der Aufstieg in dieser Saison für den FC Aarau wichtiger als im letzten Jahr, weil sich abzeichnet, dass es im Sommer weniger lukrative Abgänge geben wird, welche den sportlichen Misserfolg finanziell abfedern?

Diese Annahme ist nach jetzigem Stand nicht falsch. Die Verkäufe von wichtigen Spielern im letzten Sommer waren nötig, es hätte sonst finanziell nicht gut ausgesehen. Wir haben auch im aktuellen Kader interessante, junge Spieler mit Verkaufspotenzial. Aber nicht in der gleichen Anzahl wie letzte Saison.

Was bedeutet dies für die langfristigen Pläne?

Wir werden immer ein Klub sein, der zweigleisig plant: für die Super League und für die Challenge League. Egal, in welcher Liga wir gerade sind. Im letzten Sommer gaben uns die Verkäufe die Gelegenheit, in der Challenge League auf dem gleichen Level fortzufahren. Verpassen wir den Aufstieg erneut, müssen wir im nächsten Sommer wohl etwas herunterfahren.

Wäre das für Sie der Zeitpunkt, zu sagen: Das war es. Mein Zyklus hier ist zu Ende?

Ein Nicht-Aufstieg wäre kein Endpunkt für mich, überhaupt nicht. So wie ich den Job definiere, beinhaltet er viel mehr als die Kurzfristigkeit der sportlichen Erfolge der ersten Mannschaft. Wenn ich den FC Aarau mal verlassen sollte, will ich etwas Gutes hinterlassen. Dabei geht es um Strukturen und finanzielle Stabilität. Es geht darum, wie die Juniorenabteilung vorankommt. Klar, ich möchte auch beruflich weiterkommen, unbedingt. Aber in erster Linie möchte ich dies mit dem FCA. Hier kann sich noch viel entwickeln, deshalb ist für mich kein Ende in Sicht.

Richten wir den Blick auf die nähere Zukunft. In gewisser Weise ist die Vorbereitung auf die Rückrunde ein Neuanfang. Der neue Trainer Boris Smiljanic wird die Mannschaft nach seinen Ideen umbauen.

Es beginnt nicht ganz bei null, schliesslich hat Boris schon vier Spiele gemacht. Aber ein gewisser Neuanfang ist die Vorbereitung schon. Bis jetzt schaute Boris von Spiel zu Spiel. Jetzt bekommt er Zeit, um an einzelnen Schrauben zu drehen, umzustellen und seine Ideen über längere Zeit einzubringen. Das wird eine neue Chance sein für Spieler, die zuletzt nicht in den ersten elf eingeplant waren. Genauso wie andere Spieler beweisen müssen, dass sie weiterhin ins Team gehören.

Die Frage zielte auch darauf ab, dass es wohl neue Spieler braucht, damit Smiljanic seine Ideen umsetzen kann.

Wir haben die Mannschaft im Sommer aufgrund des 3-5-2-Systems zusammengestellt. Wir haben Spieler, die flexibel sind und sich anpassen können und auch in einem 4-4-2 funktionieren.

Smiljanic bevorzugt ein System mit Viererabwehr, Mittelfeld-Raute und Zweimannsturm. Es braucht wohl einen gelernten, rechten Aussenverteidiger sowie im Sturm eine ideale Ergänzung zu Topskorer Shkelqim Vladi.

Dass Vladi zurückkommt, ist schon mal eine nicht unwesentliche, personelle Veränderung. Mit seinem Stil, seiner Wasserverdrängung im Zentrum sieht jeder Stürmer neben ihm besser aus. Aber ich werde hier nicht auf einzelne Positionen eingehen. Wir verfügen nicht über die finanziellen Möglichkeiten, im Januar Transfers zu tätigen. Klar ist aber: Sollte es zu Abgängen kommen, müssen wir die Situation neu beurteilen und allenfalls auch darauf reagieren.

