Krise hält an: Der FC Aarau verliert gegen Lausanne-Ouchy 1:2

Matchbericht Es wird immer bedrohlicher: Der FC Aarau verliert den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen Der FC Aarau kommt auch im Auswärtsspiel gegen Lausanne-Ouchy nicht in die Erfolgsspur zurück. Auf der Pontaise verlor er gegen den neuen Leader der Challenge League 1:2. Das Team von Trainer Stephan Keller bleibt damit zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Frederic Härri, Lausanne Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.10.2022, 23.03 Uhr

Die nächste Enttäuschung: Simon Enzler und die FCA-Spieler schleichen geknickt vom Platz. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Der Blick auf die Tabelle, er wird bedrohlicher. Der Negativlauf besorgniserregender. 1:2 verliert der FC Aarau am gestrigen Abend im Stade Olympique de la Pontaise. Die Serie? Sechsmal in Folge ohne Sieg. Der Rückstand auf den Aufstiegsplatz? Auf acht Punkte angewachsen. Egal welches Zahlenwerk man bemüht, egal welche Statistik hervorgekramt wird, egal wie man es dreht und wie man es wendet: Es ist nicht gut.

Dabei war es eine interessante Strategie gewesen, welche sich die Aarauer Verantwortlichen vor dem Anpfiff zurechtgelegt hatten. Einmal nicht Favorit sein, einmal den Druck den anderen zuschieben, war wohl die Weisung. Denn rhetorisch hatte man sich beim FC Aarau bewusst klein gehalten.

Stade Lausanne-Ouchy, den Gegner, hatte Aaraus Sportchef Sandro Burki im Vorfeld des Spiels als «derzeit stärkste Mannschaft der Challenge League» angepriesen. Motivierend wirkten sich diese Worte auf die eigene Mannschaft nicht aus. Eher hatten sie den gegenteiligen Effekt. Das Team, das in der ersten Halbzeit die Taktung bestimmte, war der Gastgeber, zweifellos. Der FC Aarau beschränkte sich darauf, die Räume eng zu halten und ballseitig mitzuschieben. Das gelang anfänglich auch passabel.

Ein Konter, wie man ihn unbedingt verhindern wollte

Nach einer halben Stunde aber waren all die guten Vorsätze ­obsolet: Für einmal rückten die FCA-Spieler im eigenen Angriff auf – und wurden dafür prompt bestraft. Nach einem unscheinbaren Aarauer Abschlussversuch schleuderte Ouchy-Torhüter Dany Da Silva den Ball nach vorne. Über zwei Stationen war das Spielfeld überquert, und am Ende der Kette lag Simon Enzler bezwungen am Boden. Der FC Aarau wurde ausgekontert, obschon er dies so tunlichst hatte vermeiden wollen.

Aarau-Trainer Stephan Keller sah sich früh zu einer taktischen Umstellung gezwungen. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Die Reaktion, sie erfolgte nicht. Der Gast schien erneut von jenem Mangel befallen, der ihm schon anderthalb Wochen zuvor gegen Bellinzona im Weg gestanden hatte. Er präsentierte sich harmlos und wenig proaktiv. So, als ob er selbst nicht so recht wusste, was er offensiv eigentlich wollte.

Wieder – es ist gegenwärtig keine Seltenheit – sah sich Trainer Stephan Keller zu einer frühen, ausserplanmässigen Umstellung gezwungen. Zur zweiten Halbzeit nahm er Silvan Schwegler, der erstmals seit über einem Jahr in der Startelf gestanden hatte, vom Feld. Auch Mischa Eberhard musste weichen. Neben Allen Njie kam ­Varol Tasar – und mit ihm ein kleiner Augenblick der Brillanz.

Ein Freistoss, aufgemalt wie am Reissbrett

In der 55. Minute nämlich, da traf plötzlich Imran Bunjaku zum Ausgleich. Zuvor hatte ­Valon Fazliu einen Freistoss nicht geflankt, sondern den Ball an Olivier Jäckle weitergegeben. Dieser passte in den Strafraum auf Nikola Gjorgjev, der ansatzlos weiter auf Bunjaku leitete. Am Ursprung des Tores stand Tasar, der regelwidrig zu Fall gebracht worden war. Ein Freistoss, aufgemalt wie am Reissbrett, führte zum 1:1. Manchmal kann es so einfach sein.

Doch die Kür ist von wenig Wert, wenn man die Kernarbeit nicht sachgerecht verrichtet. Eine Viertelstunde vor Schluss gerieten die Aarauer von neuem in Rückstand, weil sie sich im Abwehrverhalten ungenügend, ja töricht verhielten. Erschreckend an diesem Treffer war vor allem die Tatsache, dass Torschütze Nathan Garcia im ersten Anlauf über den Ball schlug, und gleichwohl genügend Zeit bekam, sich neu zu sortieren. Niemand im FCA-Team störte. Jeder blieb gebannter Beobachter.

Damit war die Geschichte dieses tristen Gastspiels auf der Pontaise erzählt. Die Blicke der Spieler richteten sich verschämt zu Boden. Und die wütenden Rufe der mitgereisten Anhänger verhallten unerwidert in der Waadtländer Nacht.

Telegramm Lausanne-Ouchy - Aarau 2:1 (1:0) Pontaise. – 479 Zuschauer. – SR: Staubli. – Tore: 30. Qarri 1:0. 55. Bunjaku (Gjorgjev) 1:1. 75. Garcia 2:1. Ouchy: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos, Abdallah (88. Kadima); Bayard (65. Bamba), Akichi; Mulaj (65. Garcia), Qarri, Ajdini (65. Hadji); Danho (79. Alounga). Aarau: Enzler; Qollaku (83. da Silva), Bunjaku, Kronig, Conus (65. Thaler); Jäckle (83. Hunziker); Schwegler (46. Njie), Eberhard (46. Tasar); Gjorgjev, Gashi, Fazliu. Bemerkungen: Ouchy ohne Okou (gesperrt), Asllani, Koré, Maroufi (alle verletzt), Obexer und Tsoungui (beide krank). Aarau ohne Cvetkovic, Vladi (beide verletzt), Almeida und Candé (beide nicht im Aufgebot). – 86. Treffer von Hunziker wegen Offside annulliert. – Verwarnungen: 45. Akichi, 45. Gashi (beide Unsportlichkeit), 58. Bunjaku, 84. Bamba, 84. Njie (alle Foulspiel).

