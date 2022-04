Challenge League Die Kontrolle ist zurück: Der FC Aarau schnuppert plötzlich wieder am Aufstieg – und ist bereit für den «Charaktertest» Nach dem dominanten Sieg gegen Xamax stellt sich bei den FCA-Akteuren ein wohliges Gefühl ein: Im Aufstiegsrennen hat man sehr vieles wieder in der eigenen Hand. Als Nächstes warten zwei weitere Etappen in einer persönlichen Tour de Romandie. Frederic Härri Jetzt kommentieren 30.04.2022, 13.50 Uhr

Die Geste von Kevin Spadanuda zeigt es: Der FC Aarau hat wieder Aufwind. Urs Lindt / freshfocus

Man muss sich das einmal vorstellen. Da bleibt eine Mannschaft zum ersten Mal seit sieben Spielen ohne Gegentor, und der eigene Goalie muss nicht einen einzigen Schuss parieren. Für Simon Enzler, den Torhüter des FC Aarau, dürfte es eine Wohltat gewesen sein. Auch wenn er das selbst nie so sagen würde.

Beim 3:0 über Xamax – so ehrlich muss man sein – war der Gegner erschreckend schwach. Ohne Esprit und mit fehlendem Gestaltungswillen traten die Neuenburger auf, noch dazu im eigenen Stadion. Aber, und auch das gehört zur Wahrheit: Der FCA hat seinem Kontrahenten das Leben ziemlich schwer gemacht.

Die Aarauer waren bestens organisiert, sie wussten, wann sie die Gegenspieler aggressiv anzulaufen hatten, und wann nicht. Wann sollten vertikale Läufe erfolgen, wer hatte wann wo zu stehen? All diese Fragen wurden wie automatisiert beantwortet. Vom Matchplan rückte der FCA zu keinem Zeitpunkt ab.

Endlich wieder Kontrolle

Man kann es auch derart deuten: Bei den Gästen kehrte ein Gefühl der Kontrolle zurück, nachdem ihnen in den vergangenen paar Wochen zeitweise Spiel um Spiel entglitten war. Die Erleichterung, ja auch die Freude darüber, war den Beteiligten anzumerken. «Ich habe den Spielern schon in der Pause gesagt, dass es unglaublich viel Spass macht, ihnen zuzuschauen», gab FCA-Trainer Stephan Keller zu. Matchwinner Randy Schneider sagte: «Wir haben schon oft bewiesen, wie dominant wir sein können. Es hat uns gutgetan, das wieder einmal zeigen zu können.»

Schneider war am Freitagabend im FCA-Gefüge der grosse Dominator, obschon – auch hier wieder – er selbst es nie so formulieren würde. Schneiders Ding ist die Bescheidenheit, natürlich nur verbal. Denn das, was der 20-Jährige auf dem Platz zeigt, ist ziemlich extravagant. Zwei Torvorlagen gab er gegen Xamax, bei jedem Angriff hatte er einen oder beide Füsse im Spiel. Es war ein formidabler, ein überwältigender Auftritt des Offensivspielers.

Randy Schneider (hinten rechts) war der spielbestimmende Akteur. Urs Lindt / freshfocus

«Ich bin froh, dass ich dem Team helfen konnte», sagte Schneider, ganz seinem Naturell entsprechend, bevor er zu einer kurzen Erklärung ansetzte, warum es ihm im Stade de la Maladière so gut gelaufen war: «Der Kunstrasen kommt mir entgegen, als Techniker hast du da einen Vorteil. Als Kleiner wie ich (1,70 Meter Körpergrösse, d. Red.) noch ein bisschen mehr, weil du besseren Stand hast.» Was Schneider unerwähnt liess: Auch auf Naturrasen spielt er in dieser Saison regelmässig gross auf.

Der FCA-Aufschwung passt zu dieser verrückten Challenge-League-Saison

Der deutliche Sieg vom Freitagabend hat nun einen angenehmen Nebeneffekt für Schneider und die Kollegen. Sehr vieles, wenn auch nicht alles, haben sie im Aufstiegsrennen wieder in der eigenen Hand. Vor wenigen Wochen schien das undenkbar, doch auch das gehört eben zu dieser verrückten Saison in der Challenge League. Scheinbare Gewissheiten sind kurze Zeit später nichts mehr wert.

In Zahlen bedeutet das: Nur ein Punkt trennt die Aarauer noch von Leader Winterthur (57 Punkte), mit Schaffhausen sind sie punktemässig gleichauf, wenn auch mit einem um drei Tore schlechteren Torverhältnis. Am vorletzten Spieltag, am 14. Mai, kommt es zum Direktduell mit den Nordostschweizern.

Bis dahin muss der FCA noch zwei weitere Etappen einer persönlichen Tour de Romandie bestreiten. Den ersten Teil in Neuenburg hat man hinter sich, am kommenden Freitag führt die Reise nach Yverdon, bevor nur drei Tage später Stade Lausanne-Ouchy im Brügglifeld aufwartet.

«Die nächsten Spiele werden zum Charaktertest», sagte Randy Schneider noch kämpferisch. «Egal, was die anderen machen, wir müssen jetzt auf uns schauen. Und in vier Partien vier Siege holen.»

