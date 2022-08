Vladi-Hattrick: Der FC Aarau gewinnt 4:0 in Bellinzona

Challenge League Die grosse Show von Shkelqim Vladi: Mit seinem Hattrick vertreibt er die Zweifel beim FC Aarau Der FCA spielt in Bellinzona erstmals in dieser Saison zu Null. Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller bezwingt den Aufsteiger mit 4:0. Shkelqim Vladi erzielt den ersten Hattrick seiner Karriere, Einwechselspieler Andrin Hunziker trifft per Kopf zum Endstand. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.08.2022, 22.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aarau-Stürmer Shkelqim Vladi nach seinem ersten Hattrick in der Challenge League. Martin Meienberger / freshfocus

Antifussball ist ein zu harter Begriff für das, was Aufsteiger Bellinzona zu Hause praktiziert. Aber Trainer David Sesa stellt sein Team schon sehr defensiv ein. Kurze Abstände zwischen den Linien, kein Pressing, ein extrem kompaktes und aggressives Mittelfeld. Kurz: Es ist schwierig für Aarau, im Stadio Communale etwas zu kreieren. Weil die Tessiner einzig auf Umschaltmomente aus sind.

Aber der FC Aarau löst die Aufgabe in der ersten Halbzeit sehr gut. Man bleibt geduldig, man ist ballsicher, man lässt sich nicht zermürben und vor allem offeriert man dem Aufsteiger praktisch keine Kontermöglichkeiten. Doch ganz alles läuft nicht perfekt. Bereits in der 6. Minute könnte Schiedsrichter David Huwiler auf Penalty für Aarau entscheiden. Doch er wertet die Aktion von Morgado am äusserst aktiven Nuno da Silva als korrekt. Und weil in der Challenge League kein VAR einschreitet, bleibt es bei Huwilers Fehleinschätzung.

Der FC Aarau reist ins Tessin, um das Spiel zu dominieren

Aus dem Konzept bringen lässt sich der FC Aarau deswegen nicht. Die Mannschaft von Stephan Keller bleibt ihrer selbstbewussten Attitüde treu. Sie ist ins Tessin gereist, um die Partie zu dominieren, und das tut sie auch. Weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, ehe sie zu den ersten Chancen kommt. Da Silva (19.) aber zögert zu lange mit dem Abschluss und Fazliu (21.) kann eine prima Vorlage von da Silva nicht verarbeiten. Aber auch diese Dinge sorgen nicht für bleibende Eindrücke bei den Aarauern. Denn in der 23. Minute fällt das 1:0. Shkelqim Vladi köpfelt einen von Fazliu getretenen Eckball ein.

Weitere Möglichkeiten zu erhöhen, folgen ziemlich prompt. Noch vor der Pause trifft Fazliu nach phänomenaler Vorarbeit von Gjorgjev aus bester Position den Ball nicht und Vladi scheitert an Bellinzonas Torhüter Kiassumbua. Kurz: Das 1:0 zur Pause ist eigentlich zu wenig für diesen abgeklärten Auftritt der Aarauer.

Die defensive Stabilität wieder gefunden

Dabei war im bisherigen Saisonverlauf längst nicht alles perfekt gelaufen. Insbesondere das Verhalten in der defensiven Phase nährte die Zweifel am Spitzenteam FC Aarau. Immerhin: Aleksandar Cvetkovic ist in Bellinzona erstmals spielberechtigt. Doch der Serbe beginnt auf der Bank und wird erst kurz vor Schluss eingewechselt. Für den verletzten Arijan Qollaku spielt dafür erstmals Marco Thaler. Eine gute Wahl von Keller. Denn Aarau spielt erstmals in dieser Saison zu Null. Auch weil Olivier Jäckle und insbesondere Jan Kronig eine vorzügliche Darbietung abliefern.

Die Gala von Shkelqim Vladi

Doch einer überragt sie alle. Shkelqim Vladi. In der 61. Minute erhöht er mit einem trockenen Schuss aus 18 Metern – einmal mehr bereitet Gjorgjev vor – auf 2:0. Und wenig später trifft der 21-jährige Stürmer nach einem überragenden Schnittstellenpass von Mischa Eberhard zum 3:0.

Für Vladi ist es im 33. Challenge-League-Spiel der erste Hattrick. Aber wohl kaum der letzte. Wie sich der Berner beim FC Aarau entwickelt hat, ist beeindruckend. Erst im letzten Winter von Yverdon gekommen, benötigte er kaum Zeit für die Akklimatisation. Vladi traf im Februar bereits in seinem zweiten Einsatz.

Erst eine schwerwiegende Oberschenkelverletzung stoppte Vladi im April. Was doppelt bitter war. Einerseits, weil man befürchten musste, seine Entwicklung zum kompletten Stürmer könnte Schaden nehmen. Andererseits, weil dem FC Aarau im Aufstiegskampf ein wichtiger Spieler fehlte.

Doch Vladi kehrte auf die neue Saison zurück. Und wie. In den bisherigen fünf Saisonspielen hat er schon sechs Tore erzielt – ein absoluter Spitzenwert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen