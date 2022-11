FC Aarau: Ein Rückblick auf die Vorrunde in 14 Kapiteln

Challenge League Die Attribute eines Aufsteigers oder ein Desaster, das kein Ende nimmt? Rückblick auf einen turbulenten Herbst des FC Aarau Was im Juni mit einem Umbruch und hohen Zielen begann, könnte am Sonntag mit einem Sieg in Lausanne in Minne enden. Dazwischen stolperte der FC Aarau in der ersten Saisonhälfte durch Hochs und Tiefs und erlebte einen viel diskutierten, umstrittenen Trainerwechsel. Ein Rückblick in 14 Teilen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Neues Gesicht auf dem Brügglifeld: Valon Fazliu kommt vom FC Wil. (Aarau, 12.07.2022) Valentin Hehli

AZ-Titel am 11. Juni: «Rollentausch im Brügglifeld»

Am 8. Juni beginnt der nach dem verpassten Aufstieg erwartete Umbruch in der Aarauer Offensive mit dem Transfer von Donat Rrudhani zu den Young Boys. 16 Tage später wechselt Kevin Spadanuda zu Ajaccio. Der FCA-Sportchef Sandro Burki ist auf die Abgänge vorbereitet und holt für die Wegzügler umgehend Ersatz. Am 10. Juni sogar innerhalb von einer Stunde. Erst wird der Transfer von Randy Schneider zu St. Gallen bekannt, dann verpflichtet Aarau von Wil den Challenge-League-Topskorer Valon Fazliu. In diesen Juni-Tagen wird auch Shkelqim Vladi definitiv übernommen, und wechseln Nuno da Silva und Nikola Gjorgjev aufs Brügglifeld.

Erstes Training auf dem Nebenplatz (von links): Arijan Qollaku, Liridon Balaj, Milot Avdyli und Valon Fazliu. (Aarau 16.06.2022) Urs Lindt / freshfocus

AZ-Titel vom 17. Juni: «Neuer Anlauf, alte Zielsetzung»

Auch die gewichtigen Abgänge ändern nichts an der Zielsetzung. Der FC Aarau will zurück in die Super League. Burki bekräftigt dies am Tag des Trainingsstarts: «Wir sind und bleiben ambitioniert.» Allerdings gibt der Sportchef schon an diesem Tag zu bedenken, dass die Aufgabe schwierig wird – trotz zwei direkten Aufsteigern. «Lausanne müsste den 1. Platz einnehmen, dahinter folgen fünf bis sechs Klubs mit Ambitionen.»

Trainer Stephan Keller mit dem Team beim letzten Testspiel gegen Altach. (Bludenz, 09.07.2022) Sarah Rölli

AZ-Titel am 15. Juli: «In dieser Saison ist der Aufstieg Pflicht»

Das Startprogramm hat es in sich: Gleich zu Beginn kommt es zum Heimspiel gegen Vaduz, dieser Affiche, die den Aarauern im letzten Saisonspiel 2021/22 so viel Schmerz bereitete. Dann folgen die Duelle mit den Aufstiegsaspiranten Xamax, Lausanne-Sport und Thun. Doch der FC Aarau scheint gewappnet. Die Vorbereitung beendet er mit einem 2:1-Sieg gegen den österreichischen Bundesligisten Altach. Das Team tritt gerade im letzten Test als Einheit auf. «Ich spüre bei den Spielern viel Freude und absoluten Arbeitseifer», sagt Trainer Stephan Keller wenige Tage vor dem Saisonstart.

Nikola Gjorgjev (Mitte) wird nach seinem Siegestor gegen Xamax beglückwünscht. (Neuenburg, 22.07.2022) Urs Lindt/Freshfocus

AZ-Titel am 25. Juli: «Abend der Aarauer Versprechen»

1:1 gegen Vaduz, 2:1 auswärts gegen Neuchâtel Xamax: Aarau kommt einigermassen gut aus den Startblöcken. Vladi erzielt in jedem Spiel ein Tor – jeweils auf Zuspiel des neuverpflichteten da Silva. Und das Siegestor in Neuenburg schiesst mit Gjorgjev ebenfalls ein Neuer. Die Aarauer Auftritte sind nicht brillant, lassen sich aber sehen für eine Mannschaft, die einen Umbruch hinter sich hat und in einem völlig neuen System mit Dreierabwehr spielt. Und eben: Vaduz und Xamax sind zwei Teams, die man als direkte Konkurrenten um die Aufstiegsplätze sieht.

Enttäuschung nach der ersten Saisonniederlage (von links): Allen Njie, Jan Kronig, Olivier Jäckle, Valon Fazliu und Arijan Qollaku. (Aarau, 29.07.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

AZ-Titel am 29. Juli: «Rochade in der FCA-Abwehr»

Einen Tag vor dem Spitzenspiel gegen den anderen grossen Aufstiegsfavoriten, Super-League-Absteiger Lausanne-Sport, wird der erwartete und befürchtete Abgang von Abwehrchef Leon Bergsma doch noch Tatsache. Der Niederländer wechselt zu Cambuur Leeuwarden. Zwar wird er umgehend ersetzt, indem es Aarau gelingt, mit dem Serben Aleksandar Cvetkovic einen neuen Vertrag auszuhandeln. Doch niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Cvetkovic erst im zweitletzten Spiel der Vorrunde erstmals von Beginn weg würde spielen können. Das Spiel gegen Lausanne wird zu einer schmerzlichen «Grenzerfahrung» (Aargauer Zeitung). Der FCA ist nahezu chancenlos und verliert 1:2.

Beim 4:0 in Bellinzona erzielte Shkelqim Vladi einen Hattrick. (Bellinzona, 12.08.2022) Martin Meienberger / freshfocus

AZ-Titel am 12. September: «Mit den Attributen eines Aufsteigers»

Nach knapp einem Viertel der Saison und vor der dreiwöchigen Meisterschaftspause können sie in Aarau zufrieden sein. Das 2:0 in Schaffhausen beschliesst eine Phase mit elf Punkten aus fünf Spielen. Einmal gewinnt der FCA in Bellinzona 4:0, wobei Shkelqim Vladi seine Stellung als Liga-Topskorer mit einem Hattrick untermauert. Aarau schlägt den Leader Wil nach einem dominanten Auftritt 2:1 und in Schaffhausen setzt der eben verpflichtete Rückkehrer Varol Tasar mit einem sehenswerten Tor das i-Tüpfelchen. Der FCA steht auf Platz 3 – Tendenz steigend.

Shekelqim Vladi schied im Cup gegen Basel schon nach wenigen Minuten mit einer Knieverletzung aus. (Aarau, 18.09.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

AZ-Titel am 20. September: «Rätselraten um das Knie des Topskorers»

Hochgefühle sind flüchtig: Nach der unglücklichen Niederlage im Cup gegen den FC Basel sorgt sich der FC Aarau um den achtfachen Torschützen Shkelqim Vladi. Gegen Basel scheidet er früh aus. Der erste Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung erhärtet sich nicht. Der FCA kommuniziert zurückhaltend, schreibt von einer «leichten Knieverletzung». Das nährt die Hoffnung, dass Vladi noch vor der Winterpause zurückkehrt. Doch er spielt keine Minute mehr. Und der FCA sollte ohne seinen Topskorer vom erfolgreichen Weg abkommen.

Von allen guten Geistern verlassen: In Vaduz kassieren Torhüter Simon Enzler & Co. in 33 Minuten vier Gegentore. (Vaduz, 16.10.2022) Michael Zanghellini/Freshfocus

AZ-Titel am 17. Oktober: «Ein Desaster»

Vaduz gewann bis zu diesem Sonntag in der Challenge League kein Spiel. Es kommt der FC Aarau in den Rheinpark, und nach etwas mehr als einer halben Stunde und nach vier Vaduzer Toren ist die Partie entschieden. Was für Vaduz den ersten Saisonsieg bedeutet, ist für den FCA der erste richtige Rückschlag. Ganz ohne Ankündigung kommt dieser nicht. Die Aarauer waren nach der dreiwöchigen Meisterschaftspause schon beim 2:2 in Yverdon schwach und konnten im Heimspiel gegen Thun nur dank einer Willensleistung in der letzten halben Stunde den 0:2-Rückstand noch aufholen.

Auch gegen Xamax blieb am Ende nur der Frust: Trainer Stephan Keller gerät nach dem 3:3 unter Druck. (Aarau, 23.10.2022) Claudio De Capitani/Freshfocus

AZ-Titel am 24. Oktober: «Unfassbar schlecht»

Das 0:4 in Vaduz ist kein isoliertes Ereignis. Zwar kann man dem Team in den beiden folgenden Spielen den Willen nicht absprechen, aber ein 0:1 gegen Aufsteiger Bellinzona und ein 3:3 gegen den Tabellenletzten Xamax lassen das Publikum im Brügglifeld enttäuscht zurück. Vor allem die Tatsache, dass es gegen Xamax trotz 2:0- und 3:2-Führung nicht zum Sieg reicht, wirft grundsätzliche Fragen auf. Trainer Keller stellt die «Qualitätsfrage» und findet es «dramatisch, dass wir dieses Spiel nicht nach Hause bringen».

Nach der Niederlage gegen Lausanne-Ouchy folgt das Team seinem Trainer nicht mehr. (Lausanne, 28.10.2022) Pascal Muller/Freshfocus

AZ-Titel am 2. November: «Ein Plebiszit gegen Keller»

Die Negativserie geht mit einem 1:2 gegen Lausanne-Ouchy weiter. Die Spieler weichen der Frage nach dem Trainer nach dem Spiel aus. Sportchef Burki will an Keller festhalten – zumindest bis zur Winterpause. Doch die Mannschaft durchkreuzt diese Strategie. Die Mehrheit spricht sich gegen den Trainer aus. Burki und Bonorand sind faktisch gezwungen, sich von Keller zu trennen. Dieser war seit fast zweieinhalb Jahren FCA-Cheftrainer. Die Umstände, welche zur Trennung führten, werden in der Öffentlichkeit kritisch verhandelt. «Die Mannschaft ist kein Stinkstiefel», sagt Bonorand zwar. Aber auch ihn stört es, dass Interna an die Medien gelangten.

Zwei Tage nach der Trennung von Stephan Keller steht bereits Nachfolger Boris Smiljanic den Medien Red und Antwort. (Aarau, 03.11.2022) Fabio Baranzini

AZ-Titel am 4. November: «Der Neue ist da»

Rasch legt sich Burki fest: Boris Smiljanic ist sein Kronfavorit. Mit anderen Kandidaten trifft er sich erst gar nicht. Der frühere GC- und Basel-Verteidiger Smiljanic ist verfügbar, er war seit seiner Entlassung in Schaffhausen vor dreieinhalb Jahren nirgends mehr Cheftrainer. Nur zwei Tage nach der Trennung von Keller leitet Smiljanic auf dem Brügglifeld schon das erste Training. Die FCA-Verantwortlichen sind angetan davon, wie «sympathisch, entspannt und locker» Smiljanic auftritt. So sagt das Bonorand im Interview mit der «Aargauer Zeitung».

Start geglückt: Boris Smiljanic gewinnt mit Aarau gegen Yverdon 3:2. (Aarau, 04.11.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

AZ-Titel vom 7. November: «Mit dem Geist der Kettenbrücke»

Dank einem leidenschaftlichen Auftritt gewinnt Aarau das erste Spiel unter dem neuen Trainer. Beim 3:2 gegen Yverdon strapaziert das Team die Nerven der Fans gehörig. Zweimal wird eine Führung verspielt, ehe ein Penaltytreffer von Valon Fazliu doch noch den Sieg bringt. Am Abend zuvor essen Spieler und Staff gemeinsam im Hotel Kettenbrücke und stärken den Teamspirit. Smiljanic bespielt vor der Partie die Klaviatur der Emotionen. «Er sagte nur zwei, drei Dinge. Es sei die Freude wichtig und wir sollten zusammenstehen und Emotionen auf den Platz bringen», so Vize-Captain Olivier Jäckle.

Nach dem 1:6 in Wil verlangten die Fans eine Aussprache mit dem Team. (Wil, 13.11.2022) Zvg

AZ-Titel vom 14. November: «Es nimmt kein Ende»

Die Euphorie ist ein zartes Pflänzchen. In Wil verwelkt es schon im zweiten Spiel unter Smiljanic. Schlimmer noch: Die enttäuschte Hoffnung steigert sich bei den Fans nach sechs Gegentoren in Verärgerung und Wut. Ein paar Fans wollen in den Kabinengang eindringen, schliesslich kommt es beim Mannschaftsbus zur Aussprache zwischen Spielern und Fans. Den Vorwurf, nicht genügend Einsatz zu zeigen, weist das Team zurück. Captain Shkelzen Gashi, Wortführer auf Seiten der Mannschaft, findet offenbar die richtigen Worte. Die Situation löst sich in Minne auf. «Es wurden keine Drohungen ausgesprochen», sagt Bonorand später.

Aleksandar Cvetkovic könnte der neue und alte Stabilisator der Aarauer Defensive sein. (Aarau, 19.11.2022) Marc Schumacher/Freshfocus

AZ-Titel vom 22. November: «Da haben sich zwei gefunden»

Kaum Torszenen, aber im letzten Heimspiel gegen Schaffhausen dank einem Penalty doch 1:0 gewonnen. Aarau bleibt erst zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Das hat viel mit dem Comeback von Cvetkovic zu tun. Endlich, fast vier Monate nach seiner Rückkehr, spielt er von Beginn weg. Dank seinen Führungsqualitäten und seiner Art auf dem Platz zu kommunizieren, ist er sofort der Chef. An seiner Seite zeigt Marco Thaler in der Innenverteidigung seine beste Leistung in dieser Saison. Vielleicht findet der FCA an diesem kalten Novemberabend, was er seit Saisonbeginn vergeblich gesucht hat und was die Grundlage für künftige Erfolge sein könnte: ein solides Abwehrduo.

