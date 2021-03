Challenge League Dichtestress hinter Leader GC: So tippt die AZ das Rennen um den Barrageplatz – wo landet der FC Aarau? Trotz Steinzeit-Fussball: Die Hoppers ziehen an der Tabellenspitze langsam aber sicher davon und sind haushoher Favorit auf den Direktaufstieg. Dahinter kündigt sich ein spannendes Rennen zwischen fünf Mannschaften an. Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn 02.03.2021, 05.00 Uhr

Wer in den vielen Direktduellen der Topteams (im Bild Aarau vs. Winterthur) am besten abschneidet, hat die besten Chancen, am Ende hinter GC den Barrageplatz zu belegen. Marc Schumacher / freshfocus

Vorneweg GC, das sich zuletzt als Tabellenführer etwas abgesetzt hat und sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Schaffhausen liegt. Noch dürfen sich die Hoppers nicht zurücklehnen – doch bleiben sie so nüchtern und effizient wie zuletzt, steht dem Wiederaufstieg in die Super League kaum mehr etwas im Weg.

Viel spannender dürfte da das Rennen um Rang 2 werden. Von Schaffhausen bis zum Sechsten Winterthur dürfen sich alle Teams berechtigte Hoffnungen auf die Barrage machen. Alle haben sich in dieser Saison gegenseitig Punkte abgeknöpft und werden dies bis zuletzt weiterhin tun, der Dichtestress erschwert eine Prognose, das Wettkampfglück wird ebenfalls seinen Teil dazu beitragen. Die AZ wagt es trotzdem und tippt 14 Spieltage vor Schluss die Endplatzierung der Challenge-League-Topteams:

6. FC Winterthur

Im Cup beim 6:2 gegen Basel brillant, in der Liga aber auf dem absteigenden Ast: Der FC Winterthur. Claudio Thoma / freshfocus

Die Mannschaft von Trainer Ralf Loose kann jeden Gegner schlagen. Aber sie kann auch gegen jedes Team verlieren. Zuletzt setzten die Zürcher auf die Karte Defensive, spielten gegen Kriens und Aarau jeweils 0:0 und holten aus den sechs vergangenen Partien gerade mal zwei Punkte. Folge: Absturz auf Rang 6. Die Trümpfe sind Mittelstürmer Roman Buess und der aktuell verletzte Teamleader Davide Callà, ohne den der Punkteschnitt in den Keller fiel. Typisch für den FC Winterthur ist, dass ihm jeweils gegen Ende einer Meisterschaft die Luft ausgeht. Auch dieses Mal.

5. Stade Lausanne-Ouchy

Bislang DIE positive Überraschung der Liga: Stade Lausanne-Ouchy. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Zahlreiche Exponenten der Liga sind sich einig: Zusammen mit dem FC Aarau spielt Stade Lausanne-Ouchy den attraktivsten Fussball. Der frühere Barcelona-Spieler Meho Kodro veredelt die Vorarbeit von Trainerlegende Andrea Binotto, mit dem der Klub aus dem Lausanner Tourismusviertel Ouchy 2019 in die Challenge League aufgestiegen ist. «SLO» hat geschafft, woran andere Klubs mit ähnlicher Philosophie gescheitert sind: Aus einer zusammengewürfelten Truppe wurde ein homogenes Gebilde. Im Barrage-Rennen werden die Waadtländer lange ein Wörtchen mitreden, auf der Zielgerade aber anderen den Vortritt lassen müssen.

4. FC Schaffhausen

Vom Abstiegskandidaten letzte Saison zum Spitzenteam: Der FC Schaffhausen. Andy Mueller / freshfocus

Der FC Schaffhausen hat sich vom Abstiegskandidaten zum Spitzenklub gemausert. Für den Erfolg des aktuellen Tabellenzweiten zeichnen der Trainer, zwei Topstürmer und das Kollektiv verantwortlich: Chefcoach Murat Yakin ist zwar keine Arbeitsbiene, aber ein hervorragender Taktiker. Auf dem Platz stechen die Goalgetter Rodrigo Pollero und Ivan Prtajin heraus, die bisher elf bzw. neun Tore erzielt haben. Bleibt die Frage, ob der FC Schaffhausen im Schlussspurt weiterhin auf konstant hohem Niveau spielen kann oder ob er im Kampf um den Barrageplatz abreissen lassen wird. Letzteres ist die wahrscheinlichere Variante.

3. FC Aarau

In dieser Saison ein Garant für Spektakel: Die Mannschaft des FC Aarau Marc Schumacher / freshfocus

Verrückt: Der FC Aarau stellt die beste Offensive der Liga, vergibt aber auch die meisten Grosschancen. Schon bei einer durchschnittlichen Effizienz im Torabschluss wäre die Mannschaft ein ernsthafter Anwärter auf Rang 1. Deshalb und weil die Fehlerquote auch in der Defensive zu hoch ist (am drittmeisten Gegentore), wird der FCA zwar weiterhin für Spektakel sorgen, die Barrage aber knapp verpassen. Der Boden für die Ernte in der nächsten Saison jedoch ist gelegt: Vorausgesetzt, das Kader bleibt im Sommer einigermassen beisammen und wird punktuell noch verstärkt, ist Aarau dann ein heisser Aufstiegsanwärter.

2. FC Thun

Aktuell in der Resultatkrise, aber von allen Anwärtern am meisten auf den Aufstieg angewiesen: Der FC Thun Peter Schneider / KEYSTONE

Solange bei GC die Millionen aus China fliessen, ist es eigentlich egal, in welcher Liga man spielt – Geldsorgen gibt es keine. Das gilt nicht für die Thuner: Mittelfristig müssen sie zurück in die Super League, wo die TV-Gelder und die Transfererlöse für eigene Spieler um ein Vielfaches höher sind als im Unterhaus. Darauf ist das Geschäftsmodell ausgelegt. Klubboss Andres Gerber und Trainer Carlos Bernegger ist es gelungen, die Aufstiegspflicht den Spielern einzutrichtern. Aus der aktuellen Resultatkrise werden sich die Thuner schon bald befreien und am Ende als «best of the rest» hinter GC in die Barrage einziehen.

1. GC

GC-Torjubel: Die Zürcher sind erster Anwärter auf den Aufstieg. Walter Bieri / KEYSTONE

GC ist in der Challenge League das Mass aller Dinge und wird den Aufstieg in die Super League mehr oder wenig ungefährdet schaffen. Das Spielerkader ist qualitativ und quantitativ der Konkurrenz überlegen. Der Fussball, den die Mannschaft spielt, ist zwar alles andere als unterhaltsam oder gar spektakulär, aber er ist zweckmässig und zielorientiert. Nicht zu unterschätzen: Es spricht für die GC-Spieler, dass sie sich auch durch die internen Querelen in der Führungsetage in den vergangenen Wochen nicht aus der Ruhe bringen liessen und resultatmässig keinen Einbruch verzeichneten.