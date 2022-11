Kastrijot Ndau ist zum Schlüsselspieler beim FC Wil geworden

Challenge League Der Aargauer, der gegen den FC Aarau gewinnen will: Kastrijot Ndau ist zum Wiler Schlüsselspieler geworden Mittelfeldspieler Kastrijot Ndau überrascht mit dem FC Wil in der Challenge League auf und hat sich nebenbei mit zahlreichen Assists in den Fokus gespielt. Nun schreckt der 23-jährige Brugger vor grossen Zielen nicht mehr zurück. Nik Dömer Jetzt kommentieren 13.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am kommenden Sonntag trifft Kastrijot Ndau mit dem FC Wil auf den FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Es läuft die 79. Minute der Partie zwischen dem FC Wil und Lausanne-Sport: Der Spieler mit der Nummer 20 legt sich rund 20 Meter vor Torhüter Thomas Castella den Ball zurecht und knallt das Leder darauf unhaltbar in die rechte Ecke. Die Wiler gewinnen dank diesem Treffer das Spiel. Die Szene ist sinnbildlich für das grosse Vertrauen von Kastrijot Ndau, dem neuen Motor des Ostschweizer Challenge Ligisten.

Der Weg zum Profi von Kastrijot Ndau Kastrijot Ndau (23) wurde ursprünglich beim FC Geissberg Villigen entdeckt. Schon früh lockte die Jugendabteilung des FC Zürich. Bereits mit 9 Jahren wechselte er zum Stadtklub und durchlief anschliessend sämtliche Stufen bis zur U21 in der Promotion League. Nebenbei absolvierte er an der «United School of Sports» die Lehre zum Kaufmann. Im Jahr 2019 unterschrieb er beim FC Wil seinen ersten Profivertrag. Auch in den Jugend-Nationalmannschaften war Ndau ein gefragter Spieler, von der U16 bis zur U20 absolvierte er zahlreiche Partien. Teilweise auch als Captain. Auch für die albanische U21-Nationalmannschaft lief Ndau bereits einmal auf.

Der 23-jährige Brugger ist beim FC Wil drauf und dran, endlich den grossen Durchbruch zu schaffen. Im Sommer beerbte er den Posten des nach Aarau abgewanderten Valon Fazliu und spielt seither gross auf: Sechs Assists und zwei Treffer sind in dieser Saison bereits auf seinem Konto. Damit ist er aktuell in der Challenge League der beste Assistgeber (gemeinsam mit Fazliu).

Kastrijot Ndau will in dieser Saison den grossen Durchbruch schaffen. Martin Meienberger / freshfocus

«Die Mischung macht es bei uns aus»

Ndaus Aufschwung ist bezeichnend für die überraschend starke Wiler Mannschaft, die derweil von Platz 2 der Challenge League grüsst: «Unser Selbstvertrauen ist gerade sehr gross. Die Mischung macht es bei uns aus. Es gibt viele junge Spieler, die unbeschwerten Offensivfussball auf dem Platz zeigen, nebenbei sorgen Routiniers wie Carlos Silvio, Mergim Brahimi und Philipp Muntwiler für die nötige Ruhe auf dem Platz.»

Kommt dazu, dass die Wiler derweil komplett ohne Druck aufspielen können. Von dieser Zeitung wurden sie vor der Saison in der Prognose auf den letzten Platz eingestuft. Darüber kann Ndau nur schmunzeln: «Wir stehen nicht per Zufall dort, wo wir sind. Ich habe das Gefühl, dass in der Challenge League alle Gegner ungefähr gleich schwierig zu bespielen sind. Entsprechend ist auch die Mentalität im Team wichtiger, als irgendwelche grosse Budgets, die den Vereinen zur Verfügung stehen. Du musst den Kampf bei jedem Spieltag wieder annehmen.»

Der FC Wil ist die bisher grösste Überraschung in dieser Challenge-League-Saison. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Gerade in dieser Saison sei die Ausgeglichenheit zwischen den Teams in der Challenge League markant. Entsprechend rechnet Ndau mit einer verrückten Spielzeit: «In dieser Saison ist alles offen. Die Aufstiegschancen sind riesig. Natürlich haben nicht alle Vereine solche Ambitionen angekündigt, aber ich hab mit einigen Spielern aus den anderen Teams gesprochen, alle träumen vom Aufstieg.»

Natürlich würde auch Ndau gerne mit dem FC Wil aufsteigen. «Als Sportler möchtest du immer den maximalen Erfolg», lautet seine marktübliche Antwort auf die Gretchenfrage. Dass die Wiler keinen Druck haben, könnte gemäss Ndau zum Vorteil werden: «Wir spielen sehr unbeschwerten Fussball und geniessen unser Momentum. Über einen allfälligen Aufstieg machen wir uns noch gar keinen Kopf.»

Die Mischung im Kader macht es aus: Der FC Wil grüsst derweil von Platz 2 in der Tabelle. Martin Meienberger / freshfocus

Top-5-Liga ist das Ziel

Fakt ist: Der FC Wil muss nicht, sondern er darf aufsteigen. In erster Linie ist der Ostschweizer Klub nämlich eine hervorragende Ausbildungsadresse im Schweizer Fussball: «Ich kann den FC Wil jedem jungen Spieler weiterempfehlen. Hier bekommst du eine gute Plattform, um dich im Profifussball zu etablieren. Für mich war es im Sommer 2019 genau der richtige Schritt.»

Der FC Wil ist aber nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer eine gute Adresse, um sich weiterzuentwickeln. Ndau erlebte in seiner Zeit mit Ciriaco Sforza und Alex Frei bereits zwei Coaches, die anschliessend beide den Sprung zum FC Basel schafften. Mit Brunello Iacopetta (38) steht nun seit gut einem Jahr erneut ein ambitionierter Dirigent an der Seitenlinie. «Er ist ein Trainer mit viel Leidenschaft. Er lässt uns frech spielen. Für uns junge Spieler ist das ziemlich spannend, wir können uns in der Offensive komplett entfalten», erklärt Ndau.

Unter Brunello Iacopetta spielt der kleine FC Wil gross auf. Ralph Ribi

In diesem Sommer hat Ndau seinen Vertrag bei Wil bis 2024 verlängert. «Seit dieser Saison kann ich eine wichtige Rolle im Team einnehmen, das hat mich von einem weiteren Verbleib überzeugt.» Der Mittelfeldspieler macht kein Geheimnis daraus, dass er sich für die Zukunft grosse Ziele gesetzt hat. «Vorerst möchte ich möglichst bald den Schritt in die Super League schaffen, danach will ich es in eine Top-5-Liga schaffen. Dafür arbeite ich jeden Tag hart.»

Kastrijot Ndau zeigt es an: Der Weg seiner Karriere soll noch steil bergauf gehen. Martin Meienberger / freshfocus

«Die Familie ist mein grösster Antrieb»

Ndau träumt natürlich auch davon, irgendwann einmal in der Champions League oder an einer WM zu spielen, doch ein Ziel ist ihm noch viel wichtiger: «Die Familie ist mein grösster Antrieb. Sie hat mir auf meinem bisherigen Weg viel Halt und Unterstützung gegeben. Meinen Eltern will ich dafür unbedingt etwas zurückgeben. Sie haben mir beigebracht, dass man hart arbeiten muss, um seine Ziele zu erreichen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen