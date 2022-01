Bastien Conus: Vom Fussball-Friedhof Chiasso zum FC Aarau

Challenge League Kämpfer aus der Musikerfamilie: Wie Bastien Conus den Sprung vom Fussballer-Friedhof zum FC Aarau geschafft hat Chiasso gilt als Auffangbecken für Gescheiterte – Linksverteidiger Bastien Conus hat sich freigestrampelt und ist heute ein wichtiger Faktor beim FC Aarau. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Im Februar 2021 präsentierte der FC Aarau zwei Neuzugänge, über die sich die Mehrheit die Augen rieb. Weil sie vom damaligen Schlusslicht Chiasso ins Brügglifeld wechselten – nicht gerade eine top Referenz.

Kommt dazu: Der eine, Mickael Almeida, spielte in der Saison 2018/19 schon mal in Aarau, ging aber vor frühzeitig als gescheitertes Talent wieder. Und Bastien Conus, der andere, der war schlichtweg niemandem ein Begriff.

Mickael Almeida und Bastien Conus kamen Anfang 2021 gleichzeitig aus Chiasso zum FC Aarau. Freshfocus

Almeida schoss sich in der Folge mit zahlreichen Toren in die Herzen der FCA-Fans – und obwohl er aktuell gerade ein Formtief durchmacht: Almeida gehört dazu. Doch was ist mit dem 23-jährigen Conus?

Über ihn weiss man nicht viel mehr als bei seiner Verpflichtung – ausser natürlich, dass er leidenschaftlich verteidigt, wieselflink auf den Beinen ist und seit seiner Ankunft so viele Tore vorbereitet wie kein anderer FCA-Verteidiger - sechs an der Zahl.

Über Conus’ Geschichte indes ist nicht viel bekannt. Was an der Art und Weise liegt, wie sie bislang verlaufen ist: Abseits des Scheinwerferlichts. Nach knapp zehn Jahren als Junior beim FC Basel ist im Sommer 2019 die Tür in zur ersten Mannschaft zu, weil es dort bereits mehr als genug Linksverteidiger hat.

Mit den Profis des FC Basel bestritt Conus (links) einige Trainingslager, den Sprung ins Kader indes gelang ihm wegen zahlreicher Konkurrenz nicht.

Die einzige Möglichkeit, doch noch als Profi Fuss zu fassen, bietet das Angebot des FC Chiasso. Die Statistik beweist: Wer dort landet, ob jung oder alt, für den geht es danach in der Regel im Amateurbereich weiter. Die erste Chance im Profifussball ist gleichzeitig Conus’ letzte – und anfangs scheint es, als träfe auch ihn das erwartete Schicksal.

«Ich dachte, als ehemaliger Spieler des FC Basel würde ich dort sowieso spielen», blickt er zurück. Anfangs aber ist die Realität die Ersatzbank, was dazu führt, dass Conus im Hinterkopf zwar über berufliche Alternativen nachzudenken beginnt, aber nicht aufgeben will: «Trainieren wie ein Verrückter und darauf vertrauen, dass ich eine Chance bekomme – das war das Motto.»

Und: Lernen, dass in südlichen Gefilden Wetter, Ambiente und Lifestyle zwar schön sind, die Umgangsformen in der Gruppe aber ungleich rauer. «Wer Fluchen persönlich nimmt, geht unter», sagt Conus und bezeichnet rückblickend die eineinhalb Jahre in Chiasso als ideale Lebensschule: «Ich bin dort vom Teenager zum Mann geworden. Zum Beispiel kann ich inzwischen gut mit dem Druck umgehen: In Basel, wo ich in der U21 anfangs einer der Jüngsten war, war ich vor Spielen sehr nervös, manchmal hatte ich sogar Angst. Heute kribbelt es vor wichtigen Partien auch noch ein bisschen – aber das soll auch so sein.»

Nach einem verlorenen Spiel im Brügglifeld muss Conus, damals noch in Diensten des FC Chiasso, vom Aarauer Jäckle getröstet werden.

Nach der Coronapause im Frühling 2020 beginnt sich seine Geduld sportlich auszuzahlen. Conus ist in Chiasso fortan Stammkraft und erste Wahl, als der FC Aarau im Frühjahr 2021 einen Linksverteidiger sucht. «Er hat unter schwierigen Verhältnissen in Chiasso konstant gute Leistungen gezeigt», sagt Sportchef Sandro Burki und verrät, dass Conus schon länger auf seinem Radar war.

Ein Transfer nach Aarau schon im Sommer 2019 zerschlägt sich, weil Conus damals körperlich noch zu schwach ist. Burki: «Er hat im Tessin in allen Belangen Fortschritte gemacht, was auch die Tatsache beweist, dass wir vor einem Jahr bei weitem nicht die einzigen waren, die sich um ihn bemüht haben.»

Pasta mit Fertigsauce? Nicht bei Hobbykoch Conus

Auf die Frage, was Conus für ein Typ sei, rät Burki, sich über dessen Familie zu erkundigen – und tatsächlich kommt bei diesem Thema Interessantes zutage. Conus’ Eltern, gebürtige Fribourger, zügeln in den 90er-Jahren in die Region Basel, nachdem sein Vater als Posaunist im Basler Sinfonieorchester aufgenommen wird.

Naheliegend, dass in der Kindheit auch Sohn Bastien mit der Musik ein Instrument erlernt. «Ich wählte Schlagzeug, aber mein Vater wollte, dass ich lerne, Noten zu lesen. Also habe ich begonnen, Cello zu spielen. Aber Spass hat mir die Musik erst gemacht, als ich dann doch in den Schlagzeugunterricht durfte», erzählt er.

Während Bruder Jérémie der Musik treu bleibt und heute als Pianist durch die Schweiz tourt, verbringt Bastien die Freizeit am allerliebsten auf dem Fussballplatz. Im Dorfklub in Bättwil fällt sein Talent auf und bereits als 11-Jähriger wechselt er zum regionalen Platzhirsch FC Basel. «Zum Glück wohnten wir nicht weit weg und ich konnte zuhause bleiben, ich bin ein Familienmensch. Meine Eltern haben mich stets unterstützt, aber nie Druck gemacht. Fussball ist viel, aber nicht alles.»

So fantasiert er als Jugendlicher auch mal an einer Lehre als Koch herum, verwirft die Gedanken aber dann wieder: «Die Leidenschaft fürs Kochen ist geblieben. Pasta mit Fertigsauce gibt es bei mir nur sehr selten.» Sein Spezialgericht? «Lammrack mit Ofengemüse. Und dazu ein Glas Rotwein.»

Leidenschaftlicher Verteidiger mit vielen Torvorlagen - das macht Bastien Conus zum wichtigen Faktor beim FC Aarau.

Ein Geniesser also – das gilt nicht nur fürs Essen, sondern auch im Beruf: «Dass ich mit meiner Vergangenheit nun mit dem FC Aarau um den Aufstieg in die Super League spielen darf, ist nicht selbstverständlich. Und darum verschwende ich auch keine Gedanken daran, was noch alles kommen könnte – sondern geniesse jeden Tag und tue alles dafür, dass wir Ende Saison als Team unser grosses Ziel erreichen.»

