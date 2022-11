FC Aarau: Sieg dank Emotionen, Leidenschaft und einem neuen Geist

Challenge League Der Geist der Kettenbrücke: Erst das gemeinsame Abendessen, dann der Sieg als verschworene Gemeinschaft Am Abend nach dem ersten Training unter dem neuen Coach Boris Smiljanic gingen Team und Staff des FC Aarau gemeinsam essen. Am Tag danach rangen die Spieler im Brügglifeld den Tabellenzweiten Yverdon 3:2 nieder. Es war kein Sieg dank spielerischer Reife, sondern dank Kampf, Leidenschaft und Emotionen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 06.11.2022, 05.00 Uhr

Eine verschworene Gemeinschaft: Mit Kampf und Leidenschaft realisierte der FC Aarau gegen Yverdon einen 3:2-Heimsieg. Marc Schumacher/Freshfocus

Später erzählt man sich die Legende vielleicht so: 24 Stunden vor dem Spiel gegen Yverdon gingen Team und Staff des FC Aarau gemeinsam essen im Hotel Kettenbrücke. Wie zu hören ist, war es ungewohnt laut, es wurde geschwatzt und gelacht. Die Spieler erinnerten sie sich daran, dass sie nur Erfolg haben können, wenn sie als Einheit auftreten und mit Teamgeist spielen. Der «Geist der Kettenbrücke» war entstanden. Und dann schlugen die Aarauer mit einem leidenschaftlichen Auftritt Yverdon 3:2, reisten eine Woche später zum Leader nach Wil, gewannen wieder ... und so weiter.

Gemach, gemach! Noch hat Aarau unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic erst ein Spiel gewonnen. Der Abstand zu den ersten drei Plätzen ist mit fünf Punkten immer noch beträchtlich. Doch wenn der Start in eine neue Ära gelingt, ist das womöglich mehr wert als bloss dieser in der Statistik abgespeicherte Sieg sowie die drei gewonnen Punkte. «Ein solches Ergebnis kann wieder für mehr Selbstvertrauen sorgen. Hätte das Resultat nicht gepasst, wäre der Druck in den nächsten Tagen bereits wieder grösser geworden», sagte Smiljanic.

Der Trainer hatte vor seinem Debüt wiederholt betont, dass er in dieser kurzen Zeit wenig ändern könne. Personell schickte er denn auch eine Mannschaft aufs Feld, welche man sich so auch unter Vorgänger Stephan Keller hätte vorstellen können. Das System war nahe an dem, mit welchem der FC Aarau eine Woche zuvor bei Kellers Derniere gegen Stade Lausanne-Ouchy gespielt hatte.

Smiljanic und die Klaviatur der Emotionen

Der neue FCA-Trainer Boris Smiljanic setzte im ersten Spiel gegen Yverdon auf Emotionen. Marc Schumacher/Freshfocus

Smiljanic spielte in der kurzen Vorbereitung auf das Spiel gegen Yverdon auf der Klaviatur der Emotionen. 1:0-Torschütze und Vize-Captain Olivier Jäckle liess einen Blick in die letzte Besprechung zu. «Smiljanic sagte nur zwei, drei Dinge. Es sei die Freude wichtig, und wir sollten zusammenstehen und Emotionen auf den Platz bringen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.»

Phasenweise sprang der Funke vom Team auf das Publikum über. Einmal forderte Verteidiger Imran Bunjaku nach einem Befreiungsschlag die Zuschauer auf der Haupttribüne mit wilden Gesten zu noch mehr Unterstützung auf. Kurz darauf tat es ihm sein Abwehrkollege Jan Kronig nach einem erfolgreichen Tackling auf der anderen Seite vor den Stehplätzen gleich.

Es waren an diesem regnerischen Novemberabend nur etwas mehr als 3200 Zuschauer im Stadion. So wenige wie kaum zuvor in dieser Saison. Doch es war laut, als wären es doppelt so viele. Das Brügglifeld wurde in der Schlussphase zu dem, was sich Smiljanic erhoffte und wie er das Stadion aus seiner Aktivzeit in Erinnerung hatte: «Ein kleiner Hexenkessel».

Mit Emotionen und Kampf gelang es dem FC Aarau einen formstarken Gegner wie Yverdon, der zuletzt vier Mal am Stück und mit einem Torverhältnis von insgesamt 12:2 gewonnen hatte, niederzuringen. Er schaffte es, auf Rückschläge und Abwehrfehler eine Antwort zu finden und den ersten Sieg nach acht Wochen und sieben Pflichtspielen zu realisieren.

Matchwinner da Silva und der Ketchup-Effekt

Ab dieser Woche wird Smiljanic auf dem Trainingsplatz an den Defiziten arbeiten. Fabio Baranzini

Nach dem Wecken von Emotionen und Leidenschaft wird sich Smiljanic ab dieser Woche nun den Problemzonen annehmen, welche trotz des Sieges auch gegen Yverdon offensichtlich waren. Das Team ist ein fragiles Gebilde, gerade in der Defensive, und Konstanz über alle Mannschaftsteile hinweg ein Fremdwort. «Die ersten 20 Minuten haben mir gefallen, aber nach dem 1:0 hat Yverdon mehr Druck gemacht auf unsere Verteidiger und Mittelfeldspieler, und schon waren Selbstvertrauen und Selbstverständnis weg», so Smiljanic. Um solche Defizite zu beheben, kennt Smiljanic ein einfaches Rezept. «Man muss sich auf die Basics konzentrieren: kämpfen und laufen, sauberes Passspiel und saubere Ballannahmen.»

Der Sieg gegen Yverdon war der erste Schritt aus der Krise. Der zweite wäre es, wenn die Spieler auf dem Platz die einfachen Dinge wieder richtig machten. Und wer weiss, vielleicht gilt dann für die ganze Mannschaft, was Matchwinner Nuno da Silva für sich nach seinem ersten Saisontor hoffte. Dass es nun wird, wie bei der Ketchup-Flasche: lange nichts und dann auf einmal ganz viel. Man könnte es das Eintreffen des «Ketchup-Effekts» nennen. Oder etwas poetischer: Die Wirkung des «Geistes der Kettenbrücke».

