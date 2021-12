Analyse zum Winterthur-Sieg: Der grosse Kampf des FC Aarau

Challenge League Der FC Aarau trotzt allen Widerständen und ist so kämpferisch wie selten: Die Analyse zum 2:0-Sieg gegen Winterthur Der Heimerfolg gegen den Leader rückt den FCA wieder näher an die Spitze. Die Partie brachte nicht nur einen unerwarteten Hauptdarsteller hervor, sondern zeigte auch, wie nahe Freud und Leid im Fussball beieinanderliegen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 04.12.2021, 21.50 Uhr

Kampf ist Trumpf: Donat Rrudhani (rechts) und seine Aarauer lieferten eine aufopferungsvolle Partie. Claudio Thoma/Freshfocus

«2:0 gwunne in Unterzahl, was wotsch no meh?» Ja, der FCA-Fan, der diese Worte auf dem Nachhauseweg sprach, sah das schon richtig: Viel zu meckern gab es nicht am Freitagabend. Der FC Aarau schlug einen seiner ärgsten Konkurrenten um den Aufstieg ohne Gegentor und pirschte sich in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Spitzenplatz heran. Dies waren die süssen Nebenerscheinungen des Spiels. Nebst dem Resultat dürften sich die Anhänger besonders über die aufopferungsvolle Darbietung ihrer Mannschaft gefreut haben. Einen derart aggressiv und kämpferisch aufspielenden FC Aarau hat man in dieser Saison noch nicht gesehen.

Kreidete man den Aarauern in vorherigen Auftritten (zurecht) eine mangelhafte Chancenauswertung an, durfte man sie nun für ihre Effizienz loben. Der zweite richtige Torschuss in der 27. Minute sass, und kurz vor der Halbzeit doppelte das Heimteam zum berühmten psychologisch wichtigen Zeitpunkt nach. In den zweiten 45 Minuten hätte das so säuberlich aufgebaute Kartenhaus einbrechen können, nachdem Raoul Giger in der 50. Minute seine zweite gelbe Karte sah. Die Spieler des FCA verteidigten den Vorsprung zwar mit einem Mann weniger auf dem Feld, aber nicht minder leidenschaftlich. Gegen die Winterthurer, die aufgrund der hinzugewonnenen Räume nun zunehmend stärker wurden, wurde es mitunter brenzlig. Doch ein ums andere Mal konnte sich der FC Aarau in höchster Not auf Goalie Simon Enzler verlassen, der sich mit zahlreichen Paraden sein siebtes Zu-Null-Spiel in dieser Saison sicherte.

Telegramm FC Aarau – FC Winterthur 2:0 (2:0) Brügglifeld. – 3’011 Zuschauer. – SR: Gianforte. – Tore: 27. Spadanuda (Rrudhani) 1:0. 43. Schneider (Spadanuda) 2:0. Aarau: Enzler; Thaler, Bunjaku, Bergsma; Giger, Njie, Conus (70. Qollaku), Kronig; Schneider (60. Balaj); Rrudhani (60. Almeida), Spadanuda (92. Schwegler). Winterthur: Spiegel; Lekaj, Gelmi, Arnold (82. Ballet); Corbaz; Gonçalves (90. Isik), Alves, Ramizi (82. Ltaief), Schättin (69. Diaby); Manzambi, Buess. Bemerkungen: Aarau ohne Jäckle (krank), Aratore, Caserta, Gouano und Senyurt (alle nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Cavar, Costinha, Lovisa, Pepsi, Tolino (alle verletzt), Dakaj, Di Nucci, Hammer und Pauli (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 7. Giger (Handspiel), 14. Rrudhani, 37. Kronig, 60. Ramizi, 87. Gonçalves (alle Foulspiel). – Platzverweis: 50. Giger (gelb-rot, Foulspiel).

27. Minute: Donat Rrudhani lässt im Mittelfeld mit einem schnellen Antritt mehrere Winterthurer stehen und spielt den Ball in den Strafraum zu Kevin Spadanuda. Der Topskorer des FC Aarau legt den Ball an Gegenspieler Arnold vorbei und trifft mit einem Schlenzer in die rechte Ecke.

43. Minute: Spadanuda und Randy Schneider spielen Doppelpass. Schneider kann den Ball nicht kontrollieren, mit Glück springt das Spielgerät zu Spadanuda, der aus spitzem Winkel geistesgegenwärtig auf den einlaufenden Schneider zurücklegt. Der offensive Mittelfeldspieler hat keine Probleme, zu seinem 2. Saisontreffer einzuschieben.

Freud und Leid liegen im Fussball bekanntlich nah beieinander. Leidtragende waren gegen Ende der ersten Halbzeit die Gäste aus Winterthur. Zum einen wurde deren beste Chance auf den Ausgleich durch eine Rettungstat von Simon Enzler vereitelt. Und nur Sekunden später verwehrte Schiedsrichter Nico Gianforte den Zürchern einen Elfmeter, nachdem Jan Kronig seinem Gegenspieler Roman Buess auf die Ferse gestiegen war.

Freude hatten im Umkehrschluss die Aarauer. Beinahe im Gegenzug traf Schneider zur vielumjubelten Zwei-Tore-Führung. Statt 1:1 stand auf der Anzeigetafel ein 2:0, und der FCA konnte einigermassen beruhigt in die Kabine schreiten. Glück braucht es in einem Fussballspiel eben auch.

Wenn man von Glück spricht, dann hatte Raoul Giger in der 50. Minute wahrlich dessen Gegenteil: Pech. Der Rechtsverteidiger streckte nahe der Seitenlinie den Fuss aus und trieb seinem Gegenspieler die Stollen auf die schlecht gepolsterte Seite des Kunstlederschuhs. Das war schmerzhaft, sondern folgerichtig auch mit einer gelben Karte zu bestrafen – der zweiten von Giger an diesem Abend. Nur: Zur Foulsituation hätte es gar nicht kommen dürfen, weil unmittelbar davor Neftali Manzambi regelwidrig in Marco Thaler hineingerauscht war. Doch der Pfiff blieb aus. Letztlich blieb der Platzverweis resultatemässig folgenlos – und dem Schiedsrichtergespann wohl eine unangenehme Diskussion erspart. Gleichwohl wird Raoul Giger im nächsten Spiel gesperrt fehlen. Und das tut dem FC Aarau mindestens so weh wie Stollen auf einem Mittelfussknochen.

Ein richtiger, aber irgendwie auch falscher Entscheid: Raoul Giger (ganz links) wird vom Platz gestellt. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Stephan Keller hat wieder getrickst. Bastien Conus, den eigentlichen Linksverteidiger, beorderte der Trainer gegen Winterthur kurzerhand ins zentrale Mittelfeld. Und dies funktionierte überraschenderweise ziemlich gut: Conus war einer der Besten in einem Kollektiv, das durch ganzheitliche Stärke zu gefallen wusste. «Bastien hat die Energie geliefert, die wir gebraucht haben», fand Keller.

Überhaupt schrieb der FCA-Coach seinem Mittelfeld die Attribute «ausgeglichen und ausbalanciert» zu. In der Tat fiel die Absenz von Olivier Jäckle nicht ins Gewicht. Der 28-Jährige fehlte gegen Winterthur krankheitsbedingt, vermisst hat man ihn kaum. In Euphorie ob des 2:0-Siegs gegen den Leader mochte Keller indes nicht verfallen. «Wir haben allen Widerständen getrotzt, nach dem Platzverweis mit Mann und Maus verteidigt und ein-, zweimal die Qualitäten von Simon Enzler beansprucht», sagte er nüchtern.

FCA-Trainer Stephan Keller (ganz links) lobte sein starkes Mittelfeld, zu welchem auch Allen Njie (rechts) gehörte. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Erstmals in dieser Spielzeit musste der FC Aarau ein Spiel weitgehend in Unterzahl bestreiten. Gegen Vaduz (1:3) und zuletzt in Schaffhausen (0:2) war es ja umgekehrt gewesen: Da spielten die Aarauer mit einem Mann mehr auf dem Platz und gaben noch Punkte ab. Für Keller sind die Situationen schwer vergleichbar, trotzdem sah er sich gegen Winterthur bestätigt, «dass es für keine Mannschaft in der Liga einfach ist, wenn der Gegner zu zehnt verteidigt». Nun wolle er daran arbeiten, nicht noch einmal dieselben Fehler zu begehen, sollte es für seine Mannschaft dereinst erneut zu einer numerischen Überzahl kommen.

Am kommenden Freitag spielt der FC Aarau auswärts bei Schlusslicht Kriens. Ein Sieg ist Pflicht, damit der Sieg gegen Winterthur nicht zu einer netten Fussnote verkommt. Zweimal in Serie hatte der FCA zuletzt zum Start der Saison gewonnen.

