Der FC Aarau spielt auswärts in Yverdon 2:2

Challenge League Der FC Aarau steht ziemlich neben den Schuhen: Das Beste ist das Resultat – 2:2 in Yverdon Aus dem angestrebten dritten Sieg in Folge wurde nichts: Der FC Aarau muss sich bei Yverdon-Sport mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Zweimal geht die Mannschaft von Trainer Stephan Keller in Führung, zweimal gleichen die Waadtländer aus. François Schmid-Bechtel, Yverdon 1 Kommentar Aktualisiert 30.09.2022, 22.40 Uhr

Ernüchterung bei den Spielern des FC Aarau nach dem 2:2 in Yverdon. Claudio De Capitani / freshfocus

Was war das für ein begeisternder Auftritt gegen den FC Basel. Klar, das Ende war unschön. Die Basler erzielten in der Verlängerung zwei Tore und siegten mit 3:1. Trotz der Enttäuschung schwang nach der Partie nicht zu Unrecht auch Genugtuung mit. Schliesslich hatte man einen Titelkandidaten der Super League an den Rand eines Cup-Aus gedrängt.

Der FC Aarau hat bewiesen, dass er an einem Tag mit den Besten des Landes mithalten kann. Aber es ist nicht immer Sonntag. Und es ist nicht immer Cup gegen einen attraktiven Gegner in einem vollen Heimstadion. Manchmal führt die Reise auch nach Yverdon, in ein stimmungsarmes Stadion, wo ein Gegner wartet, der wenig Räume offenbart.

Ja, der FC Aarau tut sich in der eher tristen Umgebung am südlichen Ende des Neuenburgersees extrem schwer. Er tritt auf, als wäre er von einer herbstlichen Melancholie befallen. Da ist kaum etwas von der Energie zu spüren, mit der er gegen Basel begeistert hat. Die Aarauer sind fahrig, unkonzentriert, ideenlos. Ihnen unterlaufen unfassbar viele technische Fehler. Sie bewegen sich zu wenig oder falsch. Sie kommen kaum in die Zweikämpfe. Und wenn doch, fehlt die Griffigkeit. Was besonders rätselhaft ist: Die Abstimmung in der Defensive funktioniert nicht.

Was ist nur mit der Defensive los?

Dabei ist die Defensive eingespielt. Seit Trainer Stephan Keller hinten auf Marco Thaler, Olivier Jäckle und Jan Kronig setzt, hat man in der Meisterschaft drei Siege und ein Remis geholt. Torverhältnis: 11:4. So etwas nennt man auch einen Lauf, was normalerweise Sicherheit gibt. Doch von einem selbstsicheren Auftritt ist in Yverdon nichts zu sehen. Kurz: Der FC Aarau steht ziemlich neben den Schuhen, nicht nur hinten.

Am Dienstag im Training hatte Trainer Keller seine Spieler lautstark darauf aufmerksam gemacht: «Yverdon ist extrem anfällig auf Konter.» Doch die Aarauer erarbeiten sich nur zwei Möglichkeiten für ein schnelles Umschaltspiel. Einmal verschleppt Nikola Gjorgjev das Spiel, das andere Mal legt sich Valon Fazliu den Ball zu weit vor.

Trotz allen Unzulänglichkeiten geht Aarau zweimal in Führung

Es ist definitiv kein Abend des fussballerischen Hochgenusses. Trotzdem geht der FC Aarau zweimal in Führung. In der 65. Minute durch Fazliu, der sein drittes Meisterschaftstor erzielt. Und zehn Minuten später trifft Gjorgjev nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Mischa Eberhard zum 2:1. Es sind mit Ausnahme des Kopfballs von Marco Thaler (27.) die einzigen reellen Torchancen der Aarauer.

Nikola Gjorgjev (rechts) trifft herrlich zum 2:1. Claudio De Capitani / freshfocus

Den uninspirierten Auftritt allein mit den Absenzen des gesperrten Allen Njie und des verletzten Shkelqim Vladi zu begründen, wäre falsch. Gewiss, Njies Durchsetzungsvermögen, seine Impulse für die Offensive und seine Zweikampfstärke im Mittelfeld sind ein wichtiger Faktor im Spiel des FCA. Aber entscheidend, dass die Aarauer die jeweils glückliche Führung nicht in einen Sieg ummünzen konnten, waren Fehler auf der rechten Abwehrseite. Wobei Thaler zweimal nicht allzu gut aussieht. Beim 1:1 verhält sich Thaler sich zu passiv gegen Torschütze Le Pogam. Beim 2:2 kann er mit Vorbereiter Vishi – Beyer veredelt dessen Pass – nicht Schritt halten.

Tasar ist in Yverdon kein Vladi-Ersatz

Klar, auch Vladi mit seinen acht Saisontoren ist ein herber Ausfall. Aber zuletzt, bei den Siegen gegen Wil und Schaffhausen, funktionierte es auch ohne Treffer des Topskorers. Für Vladi stand in Yverdon erstmals Varol Tasar in der Startformation. Aber wie sein Partner Andrin Hunziker konnte der Rückkehrer keine Wirkung erzielen. Symptomatisch für seinen Auftritt eine Szene in der zweiten Halbzeit, als Tasar doch mal zu seiner Paradedisziplin, dem Eins-gegen-Eins gegen den letzten Verteidiger, ansetzen, aber den Ball bei der Annahme nicht kontrollieren konnte.

Trainer Keller resümierte nach dem Spiel: «Unsere Leistung waren nicht so gut wie in den letzten Spielen. Viele Spieler haben nicht ihr gewohntes Niveau erreicht. Wir haben nicht energisch genug im Strafraum agiert. Wir waren trotz viel Ballbesitz zu selten zwingend.»

