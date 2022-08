Spektakel im Brügglifeld: Aarau und Lausanne-Ouchy spielen 3:3

Challenge League Der FC Aarau macht einen Schritt zurück: Nur 3:3 gegen Lausanne-Ouchy, obwohl Shkelqim Vladi zweimal trifft Spektakel auf dem Brügglifeld. Valon Fazliu bringt die Gastgeber in Führung, ehe die Waadtländer innerhalb von drei Minuten zweimal treffen. Dank einer Penaltydoublette von Vladi reicht es zu einem Punkt. François Schmid-Bechtel Aktualisiert 27.08.2022, 22.02 Uhr

Den Gegner dominiert, das Spiel aus der Hand gegeben und mit dem 3:3 gar nicht so schlecht bedient: Aaraus Valon Fazliu, der zum 1:0 traf. Marc Schumacher / freshfocus

Es scheint, als würden sich die wunderbaren Ereignisse aus Bellinzona wiederholen. Es scheint ein sorgenloser Abend zu werden . Es scheint ein Abend zu werden, der keine bösen Überraschungen bereit hält. Denn der FC Aarau kontrolliert den Gegner, das Spiel. Ohne dabei ein Offensivfeuerwerk zu zünden. Es scheint, als lege er sich Lausanne-Ouchy zurecht. Wie es ein Favorit häufig tut, um dann in den entscheidenden Momenten die Differenz zu schaffen. Es scheint ein souveräner Auftritt zu werden, analog zum 4:0 in Bellinzona. Ja, es scheint, als lege der FC Aarau die erste Machtdemonstration zu Hause ab seit langem.

Das Tor kommt früh. Nachdem Vladi (15.) die erste gute Möglichkeit auslässt, erzielt Valon Fazliu (20.) nach sehenswerter Vorarbeit von Njie, Vladi und Da Silva sein zweites Saisontor. Was soll da noch schiefgehen? Erst recht, weil Aarau weiter den Takt angibt. Das 2:0 sucht. Wirklich bestrebt ist, Lausanne-Ouchy den Glauben an einen Punktgewinn zu nehmen. Selbst als Vladi mit einem Kopfball aus guter Position an Torhüter Da Silva scheitert, ahnt keiner, dass dies noch eine enge, spektakuläre Kiste wird.

Teddy Okou, der Mann des Spiels

Aber einer hat etwas gegen den Aarauer Monolog: Teddy Okou. Ein 24-jähriger Franzose. Nur 1,65 Meter gross. Im Januar als vereinsloser Spieler verpflichtet, ist er allein dank seiner Schnelligkeit, seiner Wendigkeit und seiner Souplesse einer der besten Offensivspieler der Liga. Das beweist er ein erstes Mal, als er in der 25. Minute zum 1:1 ausgleicht. Und ein zweites Mal, als er nur drei Minuten später Jan Kronig davonläuft und für Romain Bayard zum 2:1 auflegt.

Es ist die Phase, in der man sich im Brügglifeld verwundert die Augen reibt. 24 Minuten absolute Kontrolle über das Spiel, und dann kippt es in wenigen Minuten. Ja, Aarau ist angenockt und mit dem 1:2 zur Pause noch gut bedient, vor allem, weil Okou nicht zu bändigen ist. Erst scheitert Bayard nach Vorarbeit von Okou und Hadji an Aaraus Torhüter Simon Enzler. Kurz darauf verpassen Hadji und Okou das 3:1.

Aaraus Blitzstart nach der Pause

Der FC Aarau taumelt. Aber er steht wieder auf und legt in der zweiten Halbzeit einen veritablen Blitzstart hin. Bastien Conus (46.) wird von Lamine Gassama, den er immer wieder vor Probleme stellt, im Strafraum gefoult. Topskorer Vladi übernimmt, bricht seinen Anlauf ab, guckt sich Torhüter Da Silva aus und schiebt unfassbar abgebrüht zum 2:2 ein.

Aber der Ausgleich hilft den Aarauern nicht, die Souveränität der Startphase wiederzufinden. Das Spiel bleibt wild. Nur eine Minute nach dem Ausgleich schafft es Mergim Qarri nicht, mit dem Kopf das praktisch leere Tor zu treffen. Und auf der Gegenseite lässt Fazliu eine hochkarätige Möglichkeit liegen.

Aarau bleibt defensiv anfällig. Nicht nur, wenn der blitzschnelle Okou über den rechten Flügel stürmt. In der 64. Minute sind es Nuno Da Silva und Marco Thaler, die keinen Druck auf den ballführenden Qarri ausüben. Ein raffiniertes Zuspiel auf Okou, und schon liegen die Waadtländer wieder vorne.

Kellers gute Einwechslungen

Für Aaraus Trainer Keller reagiert. Bringt mit Andrin Hunziker einen weiteren Stossstürmer und mit Milot Avdylli einen frischen Mann für den Flügel. Die Einwechslungen zahlen sich aus. Hunziker offeriert Da Silva, dem an diesem Abend nicht viel gelingt, die Möglichkeit zum 3:2. Doch der frühere Grasshopper chipt den Ball allein vor Ouchy Torhüter über das Tor. Und Avdyli ist der Mann, der in der 80. Minute von Mohamed Abdallah im Strafraum gefoult wird.

Andrin Hunziker, nachdem er den Matchball nicht verwertet hat. Marc Schumacher / freshfocus

Wieder Penalty. Wieder läuft Vladi an. Und wieder visiert er die selbe Ecke an. Und wieder trifft er. 3:3 in der 82. Minute. Und jetzt sehen wir nur noch eine Mannschaft, die den Sieg sucht: den FC Aarau. Aber Hunziker, der in drei Teileinsätzen bereits zweimal getroffen hat, vergibt in der 93. Minute den Matchball. Was dazu führt, dass der FC Aarau von den letzten vier Heimspielen keines gewonnen hat. Wenn das bloss nicht zur Gewohnheit wird.

Die Partie zum Nachlesen im Liveticker:

