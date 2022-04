FC Aarau: Das Saisonziel Aufstieg gerät in Gefahr

Challenge League Der FC Aarau konnte sich lange erlauben, Fehler zu machen – doch jetzt gerät der Aufstieg in Gefahr Nach dem 1:2 in Thun findet sich der FCA auf dem dritten Tabellenplatz wieder. Die neuerliche Niederlage wirft die Frage auf, ob die Mannschaft dem Druck im Aufstiegsrennen gewachsen ist. Frederic Härri 1 Kommentar 19.04.2022, 14.43 Uhr

Können sich die Aarauer Spieler in der entscheidenden Saisonphase noch einmal aufrichten? Peter Schneider / KEYSTONE

In der Tabelle, die bei den Aarauern in der Garderobe hängt, sind sie nicht Dritter. Nein, Letzter sind sie, mit nur drei Punkten aus nunmehr sechs Spielen. So erzählen es Beteiligte aus der Mannschaft.

Zwei zusätzliche Gegentore müssen sie nach diesem Montagabend auf der Liste nachführen. Inzwischen sind es 18. Das Torverhältnis ist negativer geworden, minus acht beträgt es. Würden die Zahlen klingen, wäre der Ton nicht lieblich, sondern schrill. Wie ein einziger lauter Alarm.

Vor Saisonbeginn haben sich die Verantwortlichen beim FC Aarau den Aufstieg als Vorgabe gesetzt. Erster werden heisst das, oder Zweiter – mit dem Umweg über die Barrage. Doch das Ziel gerät gerade ernsthaft in Gefahr.

Sechs Spieltage vor Saisonende ist Tabellenführer Winterthur auf fünf Punkte enteilt. Der FC Schaffhausen ist auf den Barrageplatz vorgerückt. Und der FCA? Wurde vertrieben auf Tabellenrang drei.

In der Dimension ist der Aarauer Negativlauf unvergleichlich

FCA-Trainer Stephan Keller. Peter Schneider / KEYSTONE

In Thun verliert die Mannschaft 1:2 und damit zum fünften Mal im sechsten Anlauf. Trainer Stephan Keller flüchtet sich in ein klein wenig Normalität, wenn er wahlweise von einer «Baisse» spricht, einem «Tief» oder einem «Resultate-Tief». Und wenn er anfügt: «Solche Phasen hatten Winterthur, Schaffhausen, Thun und Xamax auch.» Das stimmt. Aber in der Dimension ist der Aarauer Negativlauf dann doch unvergleichlich.

Es ist ein Einbruch, der mit dem 4:3 in Schaffhausen von Anfang März seinen Anfang nahm. Man wähnte das Resultat als Ausrutscher, als kleinen Kratzer in einem ansonsten stabilen Gefüge, das zuvor zu fünf Siegen in Folge gerauscht war. Doch aus dem Kratzer ist – um im Bild zu bleiben – ein Riss geworden. Seine defensiven Schwierigkeiten bekam der FC Aarau fortan nicht mehr in den Griff.

Dominik Schwizer erzielt das 2:0 für Thun. Die Szene zeigt: Die Defensive des FCA ist derzeit leicht auszuhebeln. Claudio De Capitani / freshfocus

Der Abwärtstrend ist an den puren Resultaten abzulesen, gewiss. Aber er manifestiert sich auch im Verhalten der Spieler. Dieses ist von Unsicherheit geprägt, von Nervosität auch. Das Selbstverständnis aus den ersten Wochen dieses Kalenderjahres ist wie weggewischt. Die jüngsten Niederlagen sind denn auch Ausdruck davon, dass Fussballspiele nicht in sich abgesonderte Einheiten sind, sondern miteinander zusammenhängen. Was zuvor passierte, hat Einfluss auf das, was danach kommt.

Man beobachtet dies auch in der Stockhorn Arena in Thun, als nach ordentlichem Beginn die ersten Fehler passieren. Schnell schleichen sich Zweifel ein, weitere Missgeschicke folgen. Mal fehlt es an der Zuteilung, mal an der passenden Zweikampfführung. Das zweite Tor der Thuner verdeutlicht, wie leicht die Aarauer derzeit durch Konter auszuhebeln sind. Es bedarf für den Gegner nur weniger Pässe, um zum Torabschluss zu kommen.

Der FCA wusste: Die anderen patzen ja auch. Doch das gilt nicht mehr

Lange konnte sich der FC Aarau als Tabellenführer in dieser Liga erlauben, Fehler zu machen. Weil er wusste: Die anderen, die patzen ja auch. Doch diesen Luxus geniessen die Spieler nicht mehr. Erst wurden sie ein- und nun überholt. Der Druck steigt, und er setzt mental zu. Dies führt auch zur Frage, ob die junge Mannschaft gefestigt genug ist. Ob mehr erwartet werden darf oder ob Schwankungen dazugehören.

Keller sagt:

«Wir haben den Auftrag, die Spieler zu verbessern. In einer Entwicklung geht es hoch und es geht runter. Das ist leider nun einmal so. Wir wissen aber auch, dass wir mit den Spielern, die wir haben, bessere Resultate erzielen können.»

In den kommenden Tagen gelte es, «die Köpfe aufzurichten», ergänzt Keller. In den vergangenen Wochen ist dies dem Cheftrainer nur unzureichend gelungen. Man darf gespannt sein, ob er und sein Trainerteam es diesmal hinbekommen.

Am Samstag kommt der Tabellenletzte ins Brügglifeld

Ein Vorteil könnte indes sein, dass die Zeit zum Grübeln begrenzt ist. Bereits am Samstag geht es weiter in der Meisterschaft, wenn mit dem SC Kriens der abgeschlagene Tabellenletzte im Brügglifeld gastiert. «Gegen diesen Gegner musst du ein gutes Spiel zeigen und die Baisse beenden, egal in welchem Zustand du dich befindest», sagt Keller.

Ein Erfolgserlebnis tut Not, damit man dem Aufstiegsziel zumindest wieder ein bisschen näherkommt. Daran muss sich dieser FC Aarau letztlich messen lassen.

