Analyse zum Sieg gegen Wil: Warum der FC Aarau vier Captains hat

Challenge League Der FC Aarau hat vier Captains und Rrudhani erlebt «den perfekten Abend» – die Analyse zum Sieg gegen Wil Beim 2:0 gegen die Ostschweizer überrascht Trainer Keller mit der Wahl des Captains – und liefert eine humorvolle Begründung. Matchwinner Donat Rrudhani hat derweil Glücksgefühle. Frederic Härri 22.09.2021, 14.04 Uhr

Der FC Aarau siegt und begeistert - endlich wieder: Nach der Niederlage gegen Vaduz und dem Unentschieden in Yverdon sichern sich die Aarauer gegen den FC Wil im Stadion Brügglifeld drei Punkte. Im Gegensatz zu den zuletzt mauen Darbietungen in der Liga gelingt es der Mannschaft gegen die Ostschweizer, dem Publikum gehobene Unterhaltung zu bieten. So sprühen die Spieler zeitweise vor Laufbereitschaft und Kombinationsfreude und drängen auch nach dem 2:0 auf weitere Tore. An Stelle von offensiver Ideenlosigkeit, dem grössten Mangel der Vorwochen, rückt spielerische Kreativität. Am Ende muss sich der FCA nur einen Vorwurf gefallen lassen: Der Sieg hätte höher ausfallen müssen.

Die Aarauer erwischen einen traumhaften Start und gehen gleich mit ihrer ersten Gelegenheit in Führung. Linksverteidiger Kronig trifft und erzielt im Monat September bereits sein zweites Tor, nachdem ihm die Premiere im Dress der Schweizer U21-Auswahl gelungen war. Von da an hat der FC Aarau die Angelegenheit gut im Griff, auch wenn er faktisch weniger Ballbesitz aufweist als die Wiler, die mit dem Spielgerät allerdings nicht viel anzufangen wissen. Inspirierter treten da schon die FCA-Spieler auf, die in der 25. Minute mithilfe von Donat Rrudhanis Zauberfuss auf 2:0 stellen.

Telegramm FC Aarau - FC Wil 2:0 (2:0) Brügglifeld. – 2’836 Zuschauer. – SR: Horisberger. – Tore: 4. Kronig (Almeida) 1:0. 25. Rrudhani (Aratore) 2:0. Aarau: Enzler; Thiesson, Thaler, Bergsma, Kronig (73. Njie); Bunjaku, Rrudhani (73. Conus); Spadanuda, Balaj (63. Schwegler), Aratore (63. Gashi); Almeida (85. Schneider). Wil: Keller; Dickenmann (69. Jones), Izmirlioglu, Muntwiler, Frei; Kamber (88. Krunic), Ndau; Bahloul (83. Reichmuth), Zumberi (69. Fazliu), Brahimi; Abazi (69. Silvio). Bemerkungen: Aarau ohne Jäckle (gesperrt), Ammeter, Qollaku (beide verletzt), Avdyli, Caserta, Senyurt und Zbinden (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Daniel, De Mol, Ismaili, Lukembila, Malinowski, Sauter (alle verletzt), Heule und Rustemoski (beide nicht im Aufgebot). – 55. Keller pariert Foulpenalty von Aratore. – Verwarnungen: 12. Bunjaku, 41. Rrudhani, 55. Frei, 65. Thiesson, 76. Muntwiler (alle Foulspiel), 77. Kamber (Reklamieren).

Wieder und wieder rennen die Hausherren an, die Offensivkräfte zwirbeln ihren Gegenspielern Knoten in die Beine, doch oftmals fällt der letzte Pass zu ungenau aus. Nachdem Mitte der zweiten Halbzeit Kevin Spadanuda im Strafraum gefoult wird, hätte Marco Aratore das Spiel frühzeitig entscheiden können. Der Konjunktiv nimmt es vorweg: Aratore zielt zwar gut, doch der Wiler Keeper hält besser. Einmal rächt sich das Auslassen der Torchancen fast, als Wils Silvio einen freien Kopfball nur knapp neben das Tor setzt. Am Ende aber ist der Gast zu harmlos – und der FC Aarau zu gut. Er gewinnt mit 2:0.

Freude bei den Aarauern: Der Anschluss an die Spitze ist geschafft. Marc Schumacher / freshfocus

4. Minute: Die Wiler Abwehr steht hoch – zu hoch. Rechtsverteidiger Jérôme Thiesson sieht das und schlägt einen weiten Ball über sämtliche Reihen hinweg auf Mickaël Almeida, der sich geschickt zwischen zwei Gegenspieler geschoben hat. Der Stürmer hätte zweifelsfrei selbst abschliessen können, besitzt im Strafraum jedoch das Auge und die Selbstlosigkeit für den Pass auf Jan Kronig. Dieser läuft eigentlich als Linksverteidiger auf, ist in dieser Szene aber eher Flügelstürmer. Der Jubel bei seinem Debüt-Treffer für den FCA fällt verhalten aus: In der vergangenen Saison stand Kronig in Wil unter Vertrag.

Ohren zu: Jan Kronig verschliesst sich nach seinem Tor einer Jubelarie. Marc Schumacher / freshfocus

25. Minute: Dass Donat Rrudhani prächtig schiessen kann, ist hinlänglich bekannt. Wie prächtig, stellt er Mitte der ersten Halbzeit unter Beweis. Nach einem Pass von Marco Aratore justiert der Kosovare Kraft und Präzision genau richtig, so dass der Ball wie an der Schnur gezogen in die rechte untere Ecke gleitet. Solche Schüsse aus rund 20 Metern Distanz übe er im Training zuhauf, sagt Rrudhani nach der Partie. Nicht immer finden sie den Weg ins Tor so sehenswert wie in diesem Fall.

Die FCA-Fans werden froh sein, dass in dieser Rubrik nicht der verschossene Elfmeter von Marco Aratore auftaucht. Denn anders als in früheren Spielen lässt sich der FC Aarau den Sieg nach einer ausgelassenen Topchance wie dieser nicht mehr nehmen. Und so ist vielmehr der frühe Führungstreffer in der 4. Minute der berühmte Dosenöffner, der die Angelegenheit in die gewünschten Bahnen lenkt und die Gedanken in den Köpfen der Spieler entkrampfen lässt. Nicht nur ist das Tor wunderschön herausgespielt, sondern verschafft es der Mannschaft von Stephan Keller auch die nötige Gelassenheit, sich ohne Hektik anschauen zu können, was die Wiler an diesem Abend offensiv zu bieten haben. Das ist nicht viel, wie sich später herausstellen sollte. Aus dieser Position der Stärke heraus, mit der Führung im Rücken, gewinnt der FC Aarau auch das Spiel.

Beim FC Aarau fehlten gegen Wil die beiden nominellen Captains. Shkelzen Gashi sass zu Beginn der Partie auf der Bank und wurde später eingewechselt, während dem gesperrten Olivier Jäckle ein Einsatz gänzlich verwehrt blieb. In Abwesenheit der beiden war es Donat Rrudhani, der sich die rote Binde über den Arm streifen durfte. Die Wahl für den 22-Jährigen war erfrischend, für einige Beobachter vielleicht auch mutig, da zeitgleich auch ältere und erfahrenere Spieler auf dem Platz standen, die als Aushilfscaptain ebenso in Frage gekommen wären.

Trainer Stephan Keller jedenfalls scheint die Diskussion um das Captainamt einiges an Amüsement zu bereiten. Nachdem er erst scherzhaft entgegnet, dass Rrudhani innerhalb der Mannschaft eben «am besten Karten» spiele und «am meisten Bier» trinke («Attribute, die man als Captain haben muss»), gibt er dann doch auch eine Begründung ab, die auf vereinsinternen Faktoren fusst. «Donat ist einer der vier Mitglieder im Mannschaftsrat», sagt Keller. In diesem Gefüge stellt Gashi den Teamcaptain mit Rrudhani als Stellvertreter, während Jäckle und Marco Thaler als sogenannte Klubcaptains fungieren.

Für Stephan Keller spielt es eine untergeordnete Rolle, wer auf dem Feld die Captainbinde trägt. Marc Schumacher / freshfocus

«Ich habe vier Captains», sagt Keller. Wer aus diesem Quartett die Binde trage, sei letztlich einerlei. Es ist ein Vorgehen, wie es im Profifussball nicht einzigartig ist. So dehnt etwa auch der FC Barcelona die Verantwortung auf vier Spieler aus. «Ich bin leider doch nicht der innovativste Trainer der Welt», bedauert Keller, natürlich nicht ohne einen Tropfen Ironie.

Donat Rrudhani hofft, dass dieser Abend mit der Binde nicht sein «letztes Mal» war. Marc Schumacher / freshfocus

Ungleich emotionaler gestalteten sich die Aussagen beim Mann, dessen Augen auch noch weit nach Schlusspfiff leuchteten. «Dass ich heute Captain sein durfte, bedeutet mir sehr viel», sagte Rrudhani, der in jenem Moment auch an seinen Werdegang dachte. An die Zeit, als er vor zwei Jahren nach Aarau gekommen war, «als mich noch niemand kannte», und an das, was sich seither entwickelt hat (hier gehts zum grossen Rrudhani-Porträt). «Heute kann ich sehr stolz sein auf mich», sagte er und brachte seinen Arbeitseinsatz schliesslich mit drei einfachen Schlagworten auf den Punkt: «Captain, Sieg, Tor. Es war der perfekte Abend.»

Stephan Keller sah gegen Wil nach seinem Dafürhalten «eine korrekte Leistung der ganzen Mannschaft», wenngleich er sich auch über zwei, drei verpasste Grosschancen (darunter der vergebene Penalty) ärgerte. «Da haben wir mit dem Feuer gespielt», sagt Keller.

Am Ende ging die Rechnung auf, und bemerkenswert war dabei auch, wie viel Ballbesitz der FC Aarau den Gästen besonders in der Startphase zugestand. So waren es qua Favoritenrolle in dieser Saison ja meist die Aarauer gewesen, denen die Spielkontrolle fast zwangsläufig zukam.

Laut Keller war der Taktikwechsel gegen Wil ein ganz bewusst gewählter Entscheid: «Wir wollten heute ein Kontertor erzielen, und das ist uns mit dem 1:0 auch gelungen.» Bis anhin hätte jeweils die gegnerische Mannschaft zuwarten können, am Dienstagabend sei das – auch begünstigt durch die frühe Führung – umgekehrt gewesen. Und ohnehin, sagt Keller, sei immer auch entscheidend, in welchen Bereichen des Feldes man den Ball in den eigenen Reihen führe. «In der gegnerischen Platzhälfte hatten wir da klare Vorteile.» Ballbesitz ist eben nicht gleich Ballbesitz.

Diesen Freitag reist der FC Aarau zum Spitzenspiel der Challenge League nach Winterthur. Die Zürcher haben am Dienstagabend in Vaduz mit 0:2 verloren und liegen in der Tabelle nur noch einen Punkt vor den Aarauern, die ihren Gegner mit einem Sieg folglich überholen können. Die Partie im Stadion Schützenwiese wird um 20.30 Uhr angepfiffen und kann in unserem AZ-Liveticker verfolgt werden.