Aarau gewinnt in Schaffhausen und ist neuer Leader

Challenge League Der FC Aarau gewinnt in Schaffhausen 2:0 und ist Leader der Challenge League Der FC Aarau ist für mindestens zwei Nächte Leader der Challenge League. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Schaffhausen überholten die Aarauer das Spitzenquartett Lausanne-Sport, Wil, Bellinzona und Yverdon, das erst am Sonntag im Einsatz ist. Bastien Conus und Varol Tasar schossen die Tore. Stefan Wyss Aktualisiert 09.09.2022, 22.07 Uhr

Auf dem Weg zum dritten Auswärtssieg ging der FC Aarau zum vierten Mal in Folge schon in der ersten halben Stunde in Führung. Nach einem weiten Zuspiel von Offensivstratege Valon Fazliu und einem Fehler von Schaffhausens Bujar Lika erwischte FCA-Flügel Bastien Conus in der 23. Minute den gegnerischen Torhüter in der nahen Ecke. Für Conus war es im 53. Pflichtspiel für Aarau erst der zweite Treffer.