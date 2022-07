Der FC Aarau gab beim Sieg gegen Xamax ein paar Versprechen ab

Challenge League Der FC Aarau gab beim Sieg gegen Xamax ein paar Versprechen für die Zukunft ab Am Freitag brachte der FC Aarau mit dem 2:1-Sieg bei Neuchâtel Xamax den ersten Saisonsieg in der Challenge League unter Dach und Fach. Das Team von Trainer Stephan Keller gab dabei im Spiel gegen einen Mit-Konkurrenten um den Aufstieg eine Reihe von Versprechen ab. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 24.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Siegtorschütze Nikola Gjorgjev behauptet sich im Zweikampf gegen den Xamax-Verteidiger Mats Hammerich. Urs Lindt / freshfocus

Die Maladière gehört auf die Liste der Legenden im Schweizer Fussball. In den Katakomben des Xamax-Stadions sind grosse Momente fotografisch dokumentiert: Bilder von den zwei Meistertiteln oder von den Europacup-Abenden gegen den Hamburger SV, Bayern München und Real Madrid. Aufnahmen von Erfolgstrainer Gilbert Gress, vom Schweizer Rekordinternationalen Heinz Hermann, vom Deutschen Uli Stielike und natürlich von «Monsieur le Président», Gilbert Facchinetti. Erinnerungen, die nie verblassen, auch nach weit über 30 Jahren nicht.

Das Spiel vom Freitag zwischen Neuchâtel Xamax und dem FC Aarau wird dagegen eher früher als später aus dem Gedächtnis der Menschen gestrichen sein. Ziemlich trostlos war nämlich der Rahmen mit den 3800 gut gezählten Zuschauern und einer entsprechend mauen Stimmung. Kaum prickelnder war das Spiel mit einem harmlosen und limitierten Heimteam und einem FC Aarau, der solide, aber nicht berauschend spielte. Erinnerungswürdig war eigentlich wenig auf der Maladière.

Erster Schritt auf einem langen Weg

Eigentlich: Denn im Verlaufe der Saison wird man sich auf Aarauer Seite vielleicht doch zurückbesinnen auf diesen Abend und ihn als die Geburtsstunde einer FCA-Erfolgsmannschaft ausmachen. Man wird sich sagen, dass am Anfang eines langen, erfolgreichen Weges noch nicht die Perfektion gestanden hat. Aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt, der ein Versprechen war. Ein Schritt, der dazu veranlasst hat, daran zu glauben, dass man sich auf einem guten Weg befand.

Nach dem Schlusspfiff erkannte Trainer Stephan Keller, dass die Mannschaft «einiges schon verinnerlicht hat, was wir unter der Woche geübt hatten». In Neuenburg trat der FCA aktiver und dominanter auf als eine Woche zuvor auf dem Brügglifeld beim 1:1 im Startspiel gegen Vaduz. Die Aarauer übten über weite Strecken ein hohes Pressing aus und liessen Xamax so nie ins Spiel kommen. Über 60 Prozent Ballbesitz und mehr Torschüsse als der Gegner sind der (statistische) Ertrag dieses (läuferischen) Aufwands.

Der Abend auf der Maladière endete für den FCA trotz aller Mängel, wie etwa dem Nachlassen nach der guten Startphase im Verlaufe der ersten Halbzeit oder dem unnötigen Rückstand nach einem Konter oder dem Zittern in der sechs Minuten langen Nachspielzeit, mit einem Erfolg der Vorbereitung und des Kollektivs. Er endete aber auch mit einigen Versprechen von Seiten einzelner Spieler.

Kellers Freude über Eberhard und Almeida

Mickaël Almeida gab kurz nach seiner Einwechslung den Assist zum 2:1. Marc Schumacher / freshfocus

So zeigte der 20-jährige Mischa Eberhard als Ersatz des am Knie verletzten Mittelfeldstrategen Imran Bunjaku gewiss keine herausragende Leistung, aber er überzeugte seinen Trainer mit «Aggressivität und Ballsicherheit». Keller lobte Eberhard, der von den Young Boys leihweise für eine Saison übernommen wurde, weil dieser «offensiv wie defensiv dominant» sein könne und folgerte: «Es ist schön, dass wir eine gewisse Auswahl an solchen Spielern haben.» Einiges verspricht sich Keller nach der Partie gegen Xamax auch (wieder) von Mickaël Almeida. «Es freut mich, dass er sich gegen das Los des Ersatzspielers wehrt nach der sehr schwierigen, letzten Saison.» Almeida lieferte kurz nach seiner Einwechslung den Assist zum 2:1 durch Nikola Gjorgjev.

Stürmer Gjorgjev, der von den Grasshoppers gekommen ist, gab ein Versprechen ab weniger aufgrund seiner Leistung und seinem Siegestor als vielmehr aufgrund seiner selbstkritischen Worte nach dem Spiel. «Ich habe noch Luft nach oben, muss mehr Zug auf das Tor zeigen. Die Automatismen stimmen noch nicht ganz, aber spielerisch war das auf jeden Fall ein Schritt vorwärts.»

Der vom FC Wil verpflichtete Valon Fazliu tat sich in den ersten zwei Spielen in der Offensive noch schwer. Marc Schumacher / freshfocus

Ein solcher wollte Valon Fazliu in Neuenburg noch nicht gelingen. Der Challenge-League-Topskorer der letzten Saison schoss im Dress des FCA in zwei Spielen ein einziges Mal auf das gegnerische Tor. Für Keller kein Grund für Kritik: «Es fehlt ihm noch ein wenig die Bindung zum Spiel. Das ist normal, denn er ist ein Spieler, über den bei Wil alles gelaufen ist. Bei uns muss er die Verantwortung mit anderen teilen. Aber um Valon muss man sich keine Sorgen machen. Er ist in einem Anpassungsprozess, und wenn ihm dann mal ein Tor gelungen ist, dann wird er explodieren.» Wenn das mal kein Versprechen ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen