FC Aarau: Trendwende muss her – sonst platzt der Aufstiegstraum

Challenge League Der FC Aarau braucht nach drei Niederlagen die Trendwende – Trainer Keller sagt: «Wir werden reagieren» Der Leistungsabfall des Tabellenführers im Spiel gegen Aufsteiger Yverdon ist im Vergleich zu den vorherigen Niederlagen frappant. Die Länderspielpause bietet die Gelegenheit, an System- und Personalschrauben zu drehen. Das scheint dringend nötig vor dem Beginn des letzten Saisonviertels. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

FCA-Trainer Stephan Keller sagt vor dem letzten Saisonviertel: «Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, zu reagieren – und das werden wir.» Freshfocus

Muss man sich Sorgen machen um den FC Aarau? Vor dem Heimspiel gegen Yverdon lautete die Antwort noch: «Nein!» Trotz zweier Niederlagen zuvor gegen Schaffhausen (3:4) und Winterthur (2:4).

Muss man sich Sorgen machen um den FC Aarau? Nach dem mit 0:2 verlorenen Heimspiel gegen Yverdon lautet die Antwort: «Ja, wenn...»

Der FC Aarau ist trotz dem Fakt, erstmals unter Trainer Stephan Keller in der Liga drei Niederlagen in Folge eingefahren zu haben, immer noch Tabellenführer und hat im Aufstiegsrennen die besten Karten in seiner Hand. Doch wenn die Trendwende während der Länderspielpause und dann zum Auftakt des letzten Saisonviertels am 1. April in Wil nicht gelingt, droht ein böses Erwachen.

Auftritt gegen Aufsteiger Yverdon grenzt an Totalausfall

War der FCA bei den vorangegangenen Niederlagen gegen zwei direkte Verfolger fussballerisch auf Augenhöhe, grenzte der Auftritt gegen das neuntplatzierte Yverdon an einen Totalausfall. Obwohl die Aarauer wussten und sich darauf vorbereiteten, dass sie dem Aufsteiger körperlich unterlegen sein würden und deshalb möglichst den Zweikämpfen aus dem Weg gehen sollten, wirkten sie von Beginn an überfordert mit der gegnerischen Spielweise.

Die Aarauer (am Boden Raoul Giger) mussten sich nach Spielende von Yverdon trösten lassen. Freshfocus

Die Idee war es, Yverdon mit dem Ball am Boden und Zuspielen hinter die gegnerische Abwehrreihe zu stressen, in der Praxis liessen sich die Aarauer jedoch ihrerseits vom gegnerischen Pressing unter Druck setzen und schlugen die Bälle nach dem Zufallsprinzip nach vorne. Ein gefundenes Fressen für die Defensivriesen der Gäste, die dank ihrer körperlichen Überlegenheit und der fehlenden Gegenwehr von Aarauer Seite auch das Mittelfeld nach Belieben beherrschten.

Ein Anflug von Gefahr nach einem Vorstoss von Giger in der ersten und zwei Grosschancen durch Gashi und Spadanuda zum 1:1 innerhalb einer Minute Mitte der zweiten Halbzeit – mehr stand nach Spielende nicht auf der Ertragsseite. Und wie sich vor dem 0:1 Jäckle und vor dem 0:2 Kronig gegen Vorbereiter Beyer anstellten, hatte nichts mit konsequentem und leidenschaftlichem Verteidigen zu tun. Ja, Yverdon war in allen Belangen die bessere Mannschaft und verdiente sich die drei Punkte.

Trainer Stephan Keller: «Wir werden reagieren»

Bei der Ursachenforschung für den Abwärtstrend ist die Qualitätsfrage der falsche Ansatz – innert drei Wochen hat der FCA ja nicht das Fussballspielen verlernt. Vielmehr scheinen sich die Dinge im Kopf abzuspielen, der Druck scheint den einen oder anderen doch mehr zu hemmen als gedacht. Und: Nach den fünf Siegen im Februar war die Sicherheit bei den Spielern wohl zu gross – so jedenfalls kann man die Worte von Raoul Giger zu verstehen:

«Jeder muss sich bewusst werden, dass wir uns den Aufstieg nicht erspielen werden, sondern erarbeiten müssen.»

Die Sinne bei den Spielern zu schärfen, ist auch Aufgabe des Trainers. Die zweiwöchige Länderspielpause böte die Gelegenheit, an Personal- und Systemschrauben zu drehen. Denn gegen Yverdon wirkte es, als hätte sich die Erfolgsformation der vergangenen Wochen totgelaufen. Stephan Keller jedenfalls scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben: «Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, zu reagieren – und das werden wir.»

Mit diesem Artikel verabschiedet sich Sebastian Wendel von unserer Leserschaft. Er wechselt zum «Blick». Wir danken ihm für die langjährige Mitarbeit und wünschen ihm alles Gute.

