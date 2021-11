Der FC Aarau im Datencheck: Die Mannschaft hat Abschlusspech

Challenge League Der Datencheck zeigt: Der FC Aarau hat derzeit Pech mit seinen Chancen – doch insgesamt steht er da, wo er hingehört Zuletzt wurde der FCA in der Liga unter Wert geschlagen. Aber stimmt das wirklich? Die Zahlen sagen: ja. Doch zu Saisonbeginn haben die Aarauer über den Verhältnissen gespielt – und in einem anderen Bereich das Spielglück beansprucht. Die Analyse. Frederic Härri Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Ladehemmung beim FCA: Aus den jüngsten sechs Ligaspielen resultierten nur fünf Tore. Stürmer Gobé Gouano ist gar noch ohne eigenen Treffer. Marc Schumacher / freshfocus

Fussball ist ein Spiel der Gefühle. Man fühlt sich beseelt und von Freude erfüllt. Man ist nervös, man zittert und bangt. Man fühlt sich betrogen und um den gerechten Lohn gebracht. Ein andermal fühlt man sich, als habe einen das Glück verlassen. Wer es mit dem FC Aarau hält, dem dürfte es gerade so ähnlich ergehen.

Zweimal haben die Aarauer jüngst in der Meisterschaft verloren. Sie rannten Rückständen hinterher und drückten auf den Ausgleich. Und irgendwie beschlich nicht nur den emotionalsten Fan das Gefühl, als beschenke sich die Mannschaft nicht so recht für das, was sie auf dem Rasen zu leisten imstande ist. Als werde der FCA unter Wert geschlagen. Doch entspricht das der Realität?

Gefühle haben auch etwas Trügerisches. Sie können Sinne vernebeln und in die Irre führen. Deswegen gibt es Zahlen, die Empfindungen unterstreichen, belegen oder falsifizieren. Unternehmen wie «Instat» verdienen ihr Geld mit Zahlen. Sie erheben Fussballdaten und geben sie als Statistik wieder.

Der FCA schoss in sechs Partien fünf Tore – es hätten zehn sein können

Und in der Tat bestätigt Instat, dass die Partie vor einer Woche in Vaduz (2:1 für den Gastgeber) hätte Unentschieden ausgehen können. Instat tut das, indem es die «Expected Goals», die erwartbaren Tore, ermittelt. Die Werte setzen sich aus Unmengen an Situationen und Wahrscheinlichkeiten zusammen. Im Grunde drückt man damit aus, wie ein Ergebnis hätte ausfallen sollen – wenn Fussball denn frei von Zufall und menschlichem Unvermögen wäre.

Dem FC Vaduz und dem FC Aarau ordnet Instat Werte von 1,69 respektive 1,57 Toren zu. Das ist beinahe deckungsgleich, folglich wäre ein Remis wohl das gerechte Resultat gewesen. Deutlicher war der Unterschied eine Woche zuvor gegen Thun. Die erwartbaren Tore des FC Aarau lagen bei 2,2. Diejenigen von Thun pendelten sich bei einem Wert von 1,54 ein. Am Ende ging das Spiel 2:0 für die Berner Oberländer aus.

Was sind «Expected Goals»? Die «Expected Goals» (auch xG) oder erwartbaren Tore geben Aufschluss über die Qualität von Torchancen und die Wahrscheinlichkeit, dass Abschlüsse den Weg in ein Tor finden. Die Werte setzen sich aus Faktoren wie Torentfernung, Abschlusswinkel, Bedrängnis oder Zahl der umliegenden Verteidiger zusammen. Jedem Torschuss wird ein individueller xG-Wert zugeordnet, diese werden pro Spiel addiert. Dadurch können Aussagen darüber getroffen werden, ob sich eine Mannschaft aussichtsreiche Chancen herausspielen konnte oder nicht. Die erwartbaren Tore sind aussagekräftiger als die Torschuss-Statistik, in der ein Weitschuss aus 30 Metern gleich viel wert ist wie ein Elfmeter. Auch erwartbare Gegentore lassen sich berechnen. Viele Unternehmen erheben inzwischen Fussballdaten. Für diese Analyse wurde auf die Berechnungen von Instat zurückgegriffen. Berücksichtigt wurden nur Ligaspiele. (frh)

Noch augenscheinlicher ist die Entwicklung, wenn man die vergangenen sechs Spiele betrachtet. Seit Ende September hat der FC Aarau in der Challenge League nur fünf Tore erzielt. Statistisch gesehen wären in dieser Zeitspanne doppelt so viele Treffer zu erwarten gewesen. Es ist demnach mehr als ein Gefühl: Der FCA ist seit einiger Zeit tatsächlich zu schludrig im Umgang mit den vorhandenen Möglichkeiten.

Nun lässt sich zurecht einwenden, dass sich während einer Saison Wettkampfglück und -unglück in etwa die Waage halten. In den bisherigen zwölf Ligaspielen haben die Aarauer 18 Tore erzielt. Das sind lediglich zwei Tore weniger, als der erwartbare Wert es hergibt. Nur hat der FCA sein Feuerwerk schon reichlich früh abgebrannt: 13 seiner Tore sind ihm in den ersten sechs Partien gelungen. Erwartbar waren – man ahnt es – deren zehn Tore. Zur einen Hälfte der Spiele hat die Mannschaft also offensiv über den Verhältnissen gelebt, zur anderen Hälfte darunter. Das ergibt unter dem Strich eine nahezu gerechte Torausbeute.

Der FC Aarau in Zahlen Erwartbare Tore Total: 20 Erste sechs Spiele: 10 Letzte sechs Spiele: 10 Pro Spiel: 1,68 Wirklich erzielte Tore Total: 18 pro Spiel: 1,5 Erwartbare Gegentore Total: 19 Erste sechs Spiele: 11 Letzte sechs Spiele: 8 pro Spiel: 1,6 Wirklich erhaltene Gegentore Total: 15 pro Spiel: 1,2 Quelle: Instat

Zur jüngsten Harmlosigkeit im Angriff gesellt sich eine neue Stabilität in der Abwehr. Bis zum 6. Spieltag musste der FC Aarau elf Gegentore hinnehmen, ebenso viele waren erwartbar gewesen. Auch Stephan Keller ahnte, dass man mit der wackligen Abwehr wohl kaum nachhaltig erfolgreich sein würde. Also stellte er taktisch um.

Seither haben die Aarauer nur noch vier Gegentreffer erhalten, acht Gegentore waren laut Instat erwartbar. Erklären lässt sich diese Diskrepanz gewiss auch durch die Leistungen von Simon Enzler. Der Torhüter hat sein Team mit Paraden schon ­wiederholt vor Schlimmerem bewahrt. Stellvertretend steht der gehaltene Elfmeter vor ­wenigen Wochen gegen Lausanne-Ouchy.

Die Konkurrenz weist zurzeit bessere Werte auf

Die Statistik gibt dem Eindruck des FCA-Fans also grundsätzlich recht: Seine Mannschaft hätte mehr verdient, als es die letzten Ergebnisse hergegeben haben. Doch ebenso darf er beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass bei manchem Zu-Null-Spiel auch das spielerische Glück beansprucht wurde.

Es lassen sich weitere Statistiken zu Rate ziehen. Man kann konstatieren, dass Thun, Vaduz und Winterthur mehr Treffer erzielt haben und ebenso bei den erwartbaren Toren leicht obenauf liegen. Die Erklärung, weshalb der FC Aarau derzeit nur an vierter Stelle liegt, ist letztlich simpel: Die Aarauer schlagen sich bis anhin ganz ordentlich. Die Teams, die davor stehen, machen es jedoch mindestens genauso gut.

Auch dank Simon Enzlers Paraden kassierte der FC Aarau seit Ende September nur vier Gegentore. Statistisch betrachtet hätten es doppelt so viele Gegentreffer sein können. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus