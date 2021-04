Challenge League Der bürokratische Weg in die Super League ist frei - zieht der FC Aarau sportlich nach? Bei einem allfälligen Aufstieg müsste im Brügglifeld baulich nachgebessert werden. Sebastian Wendel 26.04.2021, 11.59 Uhr

Ob in der Challenge League oder in der Super League: In der nächsten Saison sollen bei FCA-Heimspielen die Stadiontore wieder für Zuschauer offen sein. Marc Schumacher / freshfocus

Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) hat dem FC Aarau wie immer in den vergangenen Jahren die Lizenz II erteilt: Diese berechtigt in der bevorstehenden Saison 2021/22 sowohl zur Teilnahme an der Challenge als auch an der Super League. Die Lizenzkommission hat mit Ausnahme des FC Schaffhausen allen Profiklubs die Teilnahmeberechtigung an einer der beiden höchsten Ligen erteilt: Die Nordostschweizer müssen finanziell und infrastrukturell in zweiter Instanz nachbessern. Ob dies gelingt, steht in den Sternen: Denn gemäss FCS-Website seien die Mietforderungen der Stadioneigentümerin in Schaffhausen momentan nicht stemmbar.